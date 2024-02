Al sinds het begin van de samenwerking in 2007 ligt de focus bij machinebouwer VMI en LM Systems, expert op het gebied van lineaire techniek, op open communicatie en zo veel mogelijk van elkaar leren. In diverse pilots maakt VMI daarbij dankbaar gebruik van de constructieve opstelling van zijn businesspartner. En LM Systems op zijn beurt neemt de geleerde lessen mee richting andere klanten, om zo de eigen toegevoegde waarde te vergroten.

Kruisbestuiving VMI en LM Systems leidt tot win-win

Even voorstellen: VMI in Epe, opgericht in 1945, ontwikkelt en maakt machines voor de productie van autobanden en technische rubberproducten, maar ook voor wattenschijfjes, de behandeling van aluminium frisdrankblikjes en het sorteren van medicijnen. Het bedrijf heeft verder vestigingen in de VS, Thailand, Brazilië, Duitsland, Polen, China en India. In totaal werken er circa 1.800 mensen van wie bijna de helft in Epe.

Een van de preferred system suppliers van VMI is LM Systems, een dienstverlenende toeleverancier aan de maakindustrie in de Benelux met vestigingen in Veenendaal en Zaventem (B). Het bedrijf bedient een scala aan markten, van de maakindustrie, de halfgeleider-, medische en de logistieke industrie tot de land- en tuinbouw. Er werken zo’n dertig mensen. Sinds 1994 is LM Systems preferred distributor van het Japanse merk THK. Het bedrijf beschikt over een warehouse van 1.600 vierkante meter en een eigen werkplaats waar railgeleidingen klantspecifiek worden gemaakt.

Zij aan zij

Het contact tussen VMI en LM Systems ontstond toen LM Systems de toelevering van THK overnam. ‘We werken met de forecast van VMI en houden voorraad voor hen aan. Daarnaast hebben we destijds een engineeringoverleg ingericht om technische ondersteuning te kunnen bieden bij nieuwe projecten. Daarin werken technici van beide bedrijven in het ontwikkelstadium van machines zij aan zij om te kijken welke geleidingen het best kunnen worden ingezet’, zegt Kim Naninck, sinds het begin van de samenwerking accountmanager VMI bij LM Systems. Ruud de Vos, managing director LM Systems, vult aan: ‘Doel was het beter te gaan doen dan VMI in het verleden gewend was. Standaard levertijd is twaalf weken, wij leveren uit voorraad. Dit betreft vooral THK-geleidingen en daarnaast ook NTN-SNR modulaire assen. Een ander belangrijk voordeel is dat we zelf kunnen assembleren in onze eigen werkplaats.’

Korte lijnen, snel schakelen en leveren. En zo min mogelijk het wiel opnieuw uitvinden door zo veel mogelijk te standaardiseren. Maar het succes van de samenwerking is vooral te danken aan de open communicatie tussen de engineers van beide organisaties. ‘LM Systems organiseert hier bijvoorbeeld een spreekuur voor onze technische mensen. Een keer per maand een hele ochtend, waarbij zij vragen kunnen stellen. En LM Systems verzamelt op zijn beurt punten die technisch, prijstechnisch en logistiek beter kunnen’, schetst René Geerlings, global sourcing buyer bij VMI.

Rondje MAXX

Een ander fenomeen betreft het ‘rondje MAXX’, de naam van een van de autobandenbouwmachines. ‘Samen een rondje om de machine lopen om met een technisch oog alle oplossingen waar geleidingen worden toegepast te bekijken. Kan het beter, kan het goedkoper of anders, zodanig dat het ons wat oplevert? Daar rolden ruim twintig verbeterpunten uit, waarvan er uiteindelijk zeven overbleven. Daarvoor heeft LM Systems een nieuw voorstel gedaan’, zegt Geerlings. ‘Wij kijken vervolgens of het technisch en financieel acceptabel is. Zo ja, dan volgt redesign van de betreffende machine. Dat heeft al diverse keren geresulteerd in een lagere prijs of een technisch betere machine.’

‘Wij willen onze businesspartner naar het niveau tillen dat ze ons volledig ontzorgen’

Toepassingen technisch beter, goedkoper of logischer maken door aanpassingen in de geleidingen, is precies waarvoor LM Systems staat, beaamt De Vos. ‘We pretenderen het meeste verstand te hebben van lineaire geleidingen en brengen bij VMI onze specialistische kennis in, denken mee om hen zo veel mogelijk te ontzorgen.’ Zo werd OMNI edge, een testsysteem voor predictive maintenance dat bestaat uit sensoren op de rail en door THK ontwikkelde software, gezamenlijk opgezet. Geerlings: ‘Wij richten onze machines hierop in en LM Systems adviseert ons daarbij. Ook leveren ze ons een testset, want bij de klant is de machine straks 24/7 in gebruik maar hier in de fabriek natuurlijk niet. Die tests zitten nu op een van onze machines en gaan we komende tijd draaien.’

Verbeterde logistiek

Ook op logistiek gebied heeft de samenwerking inmiddels de nodige vruchten afgeworpen. ‘We kiezen bewust voor LM Systems om een aantal pilots te doen, omdat de communicatie en samenwerking zo goed verlopen. Zo hebben we gezamenlijk een inkoopportaal ontwikkeld, waar we bestellingen kunnen inschieten en de levertijd online kunnen monitoren. Dat scheelt weer een papierstroom’, stelt Geerlings. Een tweede pilot betrof barcode labelling om de circa 1.100 bestelregels die dagelijks bij VMI binnenkomen identificeerbaar te maken. ‘Dat vergt ook ontwikkeling binnen LM Systems zelf, zij moeten ook willing zijn om hun eigen logistieke systeem anders in te richten.’

Een nieuw emballagesysteem was een derde pilot. ‘Intern werkten we al met kratten als transportmiddel en dat hebben we uitgerold naar extern. Ook dat kwam naar boven terwijl we samen een rondje door de fabriek liepen. “Waarom doen wij dat ook niet?”, was de vraag van LM Systems’, vertelt Johan Sijtsma, global sourcing buyer bij VMI en sinds drie jaar het aanspreekpunt voor LM Systems. ‘Dat bespaart ons allebei tijd van in- en uitpakken en scheelt heel veel verpakkingsmateriaal. Een belangrijk pluspunt in het kader van duurzaamheid.’

Breder productportfolio

Momenteel werken VMI en LM Systems aan een systeem voor e-logistics. ‘We maken voor VMI de vrachtbrief digitaal, waardoor zendingen collectief binnenkomen. Ze hoeven dus niet alle zendingen apart te verzamelen en in te scannen. Dat gaat in de toekomst met één klik’, zegt Naninck. Dit project bevindt zich inmiddels in de testfase. Alle pilots tillen ook LM Systems naar een hoger niveau. ‘De kennis die we daarbij opdoen, gebruiken we in onze dienstverlening aan andere klanten’, stelt De Vos. ‘We willen overal toegevoegde waarde leveren.’

Dat LM Systems daarin slaagt, blijkt onder meer uit het feit dat het bedrijf al tweemaal van VMI de award kreeg voor beste leverancier. Het wekt dus geen verwondering dat de 17-jarige samenwerking ook dit jaar een vervolg krijgt. ‘Gezamenlijk willen we het productportfolio verbreden, zodat LM Systems ons in hun hele productengamma dezelfde service en logistieke voordelen kan bieden. Daarnaast starten we ook het gesprek over duurzaamheid, een belangrijk thema binnen VMI’, aldus Sijtsma. Collega Geerlings wijst op VMI’s belang van op tijd en in één keer goed leveren. ‘Daarin zijn we afhankelijk van heel veel partijen, waaronder LM Systems. Wij willen onze businesspartner naar het niveau tillen dat ze ons volledig ontzorgen. Daar zijn zij goed in.’