De kaasverwerkende machines van GROBA uit Nederweert worden geëxporteerd naar landen over de hele wereld. Van IJsland tot Tasmanië en van Mexico tot Japan. ‘Overal waar kazen hygiënisch en efficiënt verwerkt moeten worden, komen onze machines in beeld’, zegt managing director Paul Pouwels. ‘Als er in een koelkast een zakje geraspte kaas ligt, is de kans erg groot dat dit door een van onze lijnen is verwerkt.’

Samenwerking met SPIE Machinebouw gaat nieuwe fase in

Sinds de oprichting in 1977 is GROBA in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de grotere machinebouwers in de wereld op het gebied van kaasverwerking. Het bedrijf ontwikkelt en produceert een uitgebreid aanbod van kwalitatief hoogwaardige machines voor het portioneren, snijden, delen, raspen, ontfoliën en ontkorsten van alle soorten kazen. Deze machines kunnen bovendien samengevoegd worden tot volautomatische kaashandlingsystemen.

Easy to use

‘Onze machines staan bij alle grote zuivelproducenten in de wereld’, vertelt Paul Pouwels. ‘Deze bedrijven hebben behoefte aan betrouwbare, veilige en hygiënische machines met weinig storingen. Een groot probleem bij onze klanten is dat zij maar een beperkt aantal operators beschikbaar hebben. Daar spelen wij op in met oplossingen op het gebied van automatisering, robotisering en eenvoudig te bedienen machines (‘easy to use’). Ze weten inmiddels dat zij daarvoor bij ons aan het juiste adres zijn.’ De managing director benadrukt dat de kwaliteit en structuur van kazen per gebied erg kunnen verschillen. ‘Daarom is het belangrijk dat onze machines zodanig worden ontworpen dat ze makkelijk aan te passen zijn voor verschillende soorten kaas. Uiteraard proberen wij onze klanten hierin zo goed mogelijk te adviseren.’ Pouwels gaat later dit jaar met pensioen en is inmiddels het stokje aan het overdragen aan zijn opvolger Hans Ras.

De 48-jarige Ras is sinds 2017 nauw betrokken bij GROBA en kent het bedrijf door en door. ‘In eerste instantie vroeg Paul of ik in mijn netwerk iemand kende om hem op te volgen. Maar al snel zeiden meerdere mensen in mijn omgeving dat ik die rol zelf moest gaan vervullen. Vervolgens ben ik met Paul, Robin de Groot en achtereenvolgens de benoemingscommissie, het MT en de personeelsvertegenwoordiging gaan praten. Dit leidde tot mijn aanstelling als managing director. Ik heb veel zin om het goede werk van Paul voort te zetten.’

Geen LEGO-pakket

Sinds 2005 werkt GROBA samen met SPIE Machinebouw. ‘In eerste instantie ging dit vooral om het leveren van besturingskasten in combinatie met hardware engineering. Inmiddels ondersteunen we in de volledige elektrotechnische engineering en is daar recentelijk het assembleren van machines in onze werkplaats in Weert bijgekomen’, vertelt Paul Albert, operationeel manager Zuid-Oost bij SPIE Machinebouw. ‘Daarmee gaat onze samenwerking een nieuwe fase in.’

‘Onze machines moeten onder wisselende omstandigheden optimaal functioneren’

Vanuit GROBA is Harm Roumen als manager operations nauw betrokken bij de samenwerking met SPIE Machinebouw. ‘Een van de grote voordelen was in eerste instantie dat de locatie van SPIE vlakbij ons bedrijf in Nederweert staat. Met name wat betreft ruimte en samenwerking op locatie is dat erg prettig. Inmiddels gaan we op steeds meer terreinen met elkaar samenwerken. Monteurs van SPIE bieden ondersteuning op het gebied van machineassemblage bij GROBA. Andersom brengen onze monteurs proceskennis over op de werkvloer van SPIE. Dat is voor beide partijen leerzaam en levert de gewenste productieondersteuning.’

Roumen legt uit dat de assemblage van GROBA-machines secuur werk is. ‘Het is geen LEGO-pakket dat je zo in elkaar zet. Er zijn productielijnen bij met transportbanden van 14 meter en bovendien zitten de onderscheidende machines erg ingenieus in elkaar. Veelal betreft het productielijnen die klantspecifiek zijn opgebouwd. Onze machines moeten onder allerlei omstandigheden optimaal kunnen functioneren. Zo is een ogenschijnlijk simpele transportband toch een complexe machine qua besturing.’

Een belangrijke meerwaarde is volgens Roumen ook dat SPIE Machinebouw nauw betrokken is bij het logistieke proces van de machines. ‘Het is best ingewikkeld om de logistiek rond de assemblage van machines en onderdelen goed te organiseren. Bij SPIE Machinebouw hebben ze dat proces uitstekend onder controle. Ook daarom is het fijn om korte lijnen met elkaar te hebben.’

Hechtere samenwerking

Paul Albert geeft aan dat de samenwerking met GROBA door de jaren heen alleen maar hechter is geworden. ‘GROBA maakt een mooie groei door en wij groeien op de achtergrond met hen mee. Dat maakt deze samenwerking voor beide partijen aantrekkelijk en de moeite waard om extra in te investeren. Ook voor hen is het fijn om te kunnen samenwerken met een partij als SPIE Machinebouw, die hen kan ondersteunen om groeistuipen op te vangen.’

Daarnaast wordt ook op steeds meer terreinen kennis gedeeld. Roumen: ‘Hoe beter we samenwerken, des te beter wij elkaar kunnen ontzorgen. SPIE Machinebouw denkt onder meer mee over oplossingen op het gebied van standaardisering. Veel dingen gebeuren al jaren op dezelfde manier, waardoor bepaalde gewoonten in een proces sluipen. Door er een keer met andere ogen naar te kijken, kun je slim leren van elkaar.’

Managing directors Pouwels en Ras zien eveneens vol vertrouwen uit naar verdere samenwerking met SPIE Machinebouw. ‘De afgelopen jaren heeft GROBA een forse groei doorgemaakt en onze doelstelling is om in de komende periode nog verder door te groeien. Dat kan niet zonder goede en betrokken samenwerkingspartners. SPIE Machinebouw heeft de juiste omvang en competenties om ons in capaciteit en kennis te ondersteunen bij onze groeiambities.’

GROBA in vogelvlucht

GROBA is in 1977 opgericht door Kees de Groot, die in 2000 te vroeg is overleden. Zijn zoon Robin volgde hem op en is binnen de directie nu verantwoordelijk voor marketing en business development. Als een van de eerste bedrijven in Nederland richtte GROBA zich op de ontwikkeling van machines voor kaasverwerking. Daardoor heeft het bedrijf een belangrijke bijdrage geleverd aan de mechanische en automatische verwerking van kaas in de Nederlandse zuivelindustrie.

Sinds 2000 is het bedrijf zich steeds meer gaan richten op de internationale verkoop van machines, die inmiddels in zo’n zestig landen over de hele wereld worden verkocht. Andere belangrijke mijlpalen in de geschiedenis van GROBA zijn onder meer de overname van Hendriks Engineering & Machinery in 2012, de verhuizing van Ittervoort naar Nederweert in 2016 en de oprichting van een eigen InnoLab in 2020.