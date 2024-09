Onlangs lanceerde Additive Industries zijn MetalFab 300 Flex, naar eigen zeggen de enige 3D-metaalprinter met een flexibel bouwoppervlak. K3D is de eerste klant voor dat nieuwe Eindhovense systeem. De Terborg-se dienstverlener in metaalprinten heeft twee Flex-machines besteld. Omdat K3D zich richt op een breed scala aan industrieën, waaronder lucht- en ruimtevaart, automotive, tooling, energie en defensie, heeft de Kaak-spin-out steeds meer behoefte om zijn productiecapaciteit uit te breiden. De investering in de MetalFab 300 Flex is een strategische zet om deze groei te accommoderen, in het bijzonder voor roestvast staal en titanium toepassingen. ‘Dit nieuwe bedrijfsmodel van Additive Industries stelt 0ns in staat om ons kapitaal in kleinere stappen te investeren, waardoor onze financiële, commerciële en operationele risico’s afnemen’, verduidelijkt K3D-ceo Luuk Wissink. ‘De mogelijkheid om onze capaciteit uit te breiden en onze voetafdruk te beheren naarmate ons bedrijf groeit, is van cruciaal belang en de MetalFab 300 Flex biedt hiervoor de perfecte oplossing.’