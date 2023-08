De Hamburgse intralogistieke pionier Jungheinrich neemt de in München gevestigde mobiele roboticaspecialist Magazino volledig over. Naast het aandeelhouderschap, dat sinds 2020 bestaat en in 2022 is gestegen tot 21,7 procent, neemt Jungheinrich alle aandelen van de oprichters en de vorige medeaandeelhouders over, waaronder Cellcom, Fiege Logistik en Körber. De transactie werd onmiddellijk van kracht na ondertekening deze week. De koopsom is niet bekendgemaakt. Magazino zal blijven groeien als een onafhankelijk bedrijf binnen Jungheinrich en vooral gebruik maken van het wereldwijde verkoop- en servicenetwerk van de Groep. Het bedrijf zal worden geleid door de twee mede-oprichters Frederik Brantner en Lukas Zanger, evenals Dr. Moritz Tenorth.

Versterking van het veld van autonome mobiele robots als een toekomstig gebied van intralogistiek

Verdere uitbreiding van software-expertise

Aangevuld met een van de grootste ontwikkelteams voor mobiele robots in Europa met ongeveer 130 experts

Voor Jungheinrich is de volledige overname van Magazino opnieuw een strategisch belangrijke stap in de versterking van zijn automatiseringsexpertise. Magazino, opgericht in 2014, heeft ongeveer 130 mensen in dienst en heeft een van de grootste ontwikkelingsteams in Europa op het gebied van mobiele robotica. Het bedrijf biedt een krachtig technologieplatform dat de werking van logistieke robots mogelijk maakt, zelfs in een gemengde mens-machine-omgeving. Op deze manier zijn robots in staat om intelligent te navigeren in het magazijn en om de objecten die ze nodig hebben gericht vast te pakken en te vervoeren. Magazino’s systeem en robots zijn al in gebruik in de magazijnen van diverse industriële klanten, online retailers en logistieke dienstverleners. Daarnaast is de besturingssoftware voor robots in complexe logistieke omgevingen al geïntegreerd in Jungheinrich’s EAEa. Dit is een volledig geautomatiseerd low-lift voertuig dat dit jaar voor het eerst werd gepresenteerd op de logistieke vakbeurs LogiMAT.

Voor Jungheinrich is de fusie een ideale aanvulling als onderdeel van de uitbreiding van zijn activiteiten met geautomatiseerde en autonome voertuigen. In de toekomst zal Magazino’s software- en ontwikkelingsexpertise nog nauwer worden geïntegreerd in de productontwikkeling van Jungheinrich. Magazino krijgt toegang tot het internationale verkoop- en servicenetwerk van Jungheinrich en wordt onderdeel van een breed portfolio van intralogistieke producten en oplossingen. Het merk Magazino blijft behouden en het bedrijf blijft samenwerken met externe integratiepartners en klanten.

“We werken al enkele jaren nauw samen met Magazino, we staan op gelijke voet met elkaar en communiceren goed. De chemie is gewoon goed. Nu zetten we de volgende logische stap in onze samenwerking en verwerven we Magazino volledig”, aldus Dr. Lars Brzoska, voorzitter van de raad van bestuur van Jungheinrich. “Magazino is een succesvol bedrijf met een zeer goed management en topexperts in de markt. Het heeft uitstekende softwarecompetenties en heeft oplossingen ontwikkeld die het potentieel hebben om de toekomst van intralogistiek op de lange termijn vorm te geven. In de Groep zullen we deze competenties benutten om gezamenlijk de verdere ontwikkeling van innovatieve automatiserings- en robotica-oplossingen te stimuleren.”

Frederik Brantner, CEO en medeoprichter van Magazino: “De behoefte aan magazijnautomatisering groeit voortdurend. Door robots aan te sturen in deze complexe omgeving hebben we een unieke expertise ontwikkeld die we verder willen uitbouwen. We willen onze eerdere investeerders bedanken voor het vertrouwen dat ze in ons hebben gesteld en voor de jarenlange succesvolle samenwerking. Zij hebben ons tot op heden strategisch en financieel ondersteund en hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van ons bedrijf. Samen hebben we de basis gelegd voor het volgende hoofdstuk in het succesverhaal van Magazino. Met Jungheinrich zullen we ons leiderschap op het gebied van intralogistieke technologie blijven uitbreiden en ook internationaal uitbreiden.”