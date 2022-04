Heeft u inzicht in de bottlenecks binnen uw bedrijfsprocessen? Heft u behoefte om op basis van historische en realtime data de toekomst te voorspellen en processen te optimaliseren? Kortom wilt u weten waar verbeterpotentieel zit? Start de dag van 10 of 11 mei dan goed door aanwezig te zijn bij deze JumpStartSessie over Fellowmining & Smart Operator.

Fellowmind laat u zien hoe je als (maak)bedrijf je operatie kunt stroomlijnen en verbeteren. Daartoe dient de unieke oplossing Fellowmining, die historische en real-time data bij elkaar brengt zodat het mogelijk wordt om analyses uit te voeren en processen te verbeteren. Of je nu op Dynamics 365 draait of nog on-premises, met de proces mining tool Fellowmining ligt een duidelijke analyse met verbetervoorstellen binnen handbereik.

Daarnaast laat Fellowmind zien hoe u uw operators en ploegleiders kunt ontlasten op verschillende gebieden, van ploegenoverdracht en het indelen van roosters tot de aan- en afvoer van materialen. Daarvoor heeft Fellowmind de innovatie Smart Operator-app ontwikkeld, waarover zij u graag meer vertellen.

Interessant voor onder meer:

CFO’s

Business Analysts

Business Process Improvement managers

Supply chain managers

Operation managers

Productie managers

Operators

