De zakelijke sociale onderneming Confed assembleert in haar vestiging in Amersfoort onder meer printed circuit boards (pcb’s). Omdat de bijbehorende SMD-productielijn sterk verouderd raakte, besloot het bedrijf te investeren in een moderne, volledig geautomatiseerde lijn. De pandemie maakte het lastig om de juiste partner te vinden, maar het is gelukt. De Duitse vestiging van het Japanse Juki Automation Systems bleek in staat om de eisen en wensen van het bedrijf te vertalen naar een technische oplossing. Daarmee is niet alleen de output sterk verhoogd, maar ook het aantal productiemogelijkheden uitgebreid.

Vertrouwen kweken in coronatijd

De geautomatiseerde assemblage van pcb’s bij Confed bestaat – in een notendop – uit de aanvoer van pcb’s, het nauwkeurig aanbrengen van soldeerpasta op de juiste punten, het plaatsen van de elektronicacomponenten en vervolgens het soldeerproces zelf dat zich voltrekt in een temperatuurgestuurde oven. Confed assembleert de printplaten in haar eigen vestiging in Amersfoort, en levert deze los aan klanten of gebruikt ze in de assemblage van uiteenlopende klantspecifieke elektrotechnische modules. Daarbij beheerst Confed het volledige proces: van ontwerp en prototype tot aan serieproductie van de printplaten.

Ceo Peter Hobbelen: ‘Ons bedrijf maakt al langer gebruik van een geautomatiseerde lijn die op zich prima producten levert. Gelet op de nieuwe ontwikkelingen werd hij echter steeds langzamer en ook de onderhoudskosten liepen op. Daarnaast raakten de volumes die onze klanten bestelden op een gegeven moment aan de grenzen van onze productiecapaciteit, terwijl we ook niet meer in staat waren om de trend naar miniaturisatie te volgen. De lijn was hiervoor eenvoudig niet geschikt: dat maakte het steeds moeilijker om er geld mee te verdienen. En dat terwijl de markt goed is. Onder meer omdat we een kentering zien in de productie van printplaten in Azië. Die wordt steeds vaker teruggehaald naar het westen.’

Hogere snelheid en betere effectiviteit

Het bedrijf maakte een analyse van de situatie en de stappen die nodig waren om onder andere een hogere output te behalen. Verbeteringen die Confed in staat zouden stellen om aan de huidige marktvraag te voldoen. Cto Marcel Lentfert: ‘Uit deze analyse concludeerden we dat een investering in een snellere en slimmere productielijn zou leiden tot een verbetering van de effectiviteit, tot kortere omsteltijden en uiteindelijk tot een (veel) hogere output.’

Om een goede uitvraag te kunnen doen, formuleerde Confed nauwkeurig haar programma van eisen en zette dit uit bij drie potentiële toeleveranciers. Daarbij ging het niet uitsluitend om de levering van de productielijn zelf, maar tevens om een opslagsysteem voor componenten, de integratie met de managementsoftware van de lijn en de integratie met het ERP-systeem. Confed investeerde al eerder in dat ERP-systeem om verschillende processen te optimaliseren. Zo krijgen alle verpakkingen van onderdelen bij binnenkomst een unieke QR-code waaraan uiteenlopende gegevens zijn te koppelen. Bijvoorbeeld de dag en het tijdstip van binnenkomst, de leverancier, de opslaglocatie, het product waarvoor het specifieke onderdeel is bedoeld et cetera. De componenten worden vervolgens geautomatiseerd opgeslagen in geconditioneerde kasten waarin deze ESD-proof (Electro Static Discharge) worden bewaard. Lentfert: ‘Het was een belangrijke eis dat de nieuwe productielijn naadloos zou aansluiten op ons systeem. Tevens was het noodzakelijk dat hij geschikt zou zijn voor mogelijke toekomstige uitbreidingen in het kader van kwaliteit of efficiëntie, zoals bijvoorbeeld een automatisch inspectiesysteem.’

De juiste partner zoeken

Het was lastig om in coronatijd de juiste partner te vinden. Hobbelen: ‘Veelal ontstaan contacten wanneer je elkaar echt ontmoet. Bijvoorbeeld op een beurs. Je hebt dan de mogelijkheid om elkaar de hand te schudden, elkaar echt te zien en te horen en het juiste onderbuikgevoel te ontwikkelen. Digitaal is dat echt een stuk lastiger. Toch waren we redelijk zeker van onze zaak toen we kozen voor de Duitse vestiging van het Japanse bedrijf Juki Automation Systems.’ Juki Automation Systems ontwikkelt, bouwt en levert wereldwijd SMD-productielijnen en automatiseert naar wens tevens de omringende processen. Daarbij kan het bedrijf zowel losse modules als complete lijnen leveren inclusief alle benodigde software. Salesmanager Thomas Kempf ging met de aanvraag van Confed aan de slag. ‘Ik kende het bedrijf in eerste instantie alleen van hun website en was nieuwsgierig naar de exacte ideeën en wensen. Hiervan kreeg ik al snel een indruk toen ze hun eigen analyse met ons deelden en een overzicht stuurden van de producten die zij in Amersfoort maken.’

Starten met de basis

De bedrijven kwamen overeen dat het verstandig was om met de basis te starten. Dat betekende: een geautomatiseerde productielijn die start bij de invoer van de pcb’s en eindigt wanneer de printplaat afgekoeld de oven heeft verlaten. Het idee was om deze basis eerst goed werkend te krijgen in de productieomgeving en vervolgens verder na te denken over uitbreidingen en optimalisaties. Lentfert: ‘Dat Juki een geautomatiseerde lijn kon leveren was duidelijk. Hiervoor had het bedrijf voldoende referenties bij andere bedrijven. Voor ons was het spannender of het zou lukken om de lijn binnen de afgesproken tijd te integreren in onze omgeving waarin onder meer het ERP-systeem draait. Zij waren er zeker van dat het hen zou lukken en gaven hiervoor ook een garantie af.’

Terugblik

Confed werd niet teleurgesteld. Voor de kerst van 2021 draaide de lijn haar eerste producten. Een paar maanden later kan Confed vaststellen dat de geautomatiseerde lijn – die náást de oude productielijn draait – voldoet aan het programma van eisen. De daadwerkelijke output komt bovendien overeen met de berekende output: Confed kan daadwerkelijk de grotere volumes draaien waar klanten om vragen. Tevens kunnen ook zeer kleine onderdelen geplaatst worden die passen in de trend van miniaturisatie.

Hobbelen: ‘We zijn onder de indruk van de prestaties van Juki. Het bedrijf is haar afspraken nagekomen en heeft alles in het werk gesteld om de machine op het afgesproken tijdstip draaiende te hebben. Bij installatie en inbedrijfname loop je altijd wel tegen zaken aan die nog opgelost moeten worden. Ook daarbij hebben zij alle support geleverd. En niet alleen technisch. Er zijn bijvoorbeeld meerdere mensen op training geweest. Een van hen kreeg corona en kon dus niet op locatie deelnemen. Juki heeft ervoor gezorgd dat hij online toch volledig kon aanhaken en de training succesvol kon afronden.’

Online band

En dat alles in een tijd waarin bijna elk bedrijf problemen had om bestelde goederen tijdig te ontvangen. Hobbelen: ‘Terugkijkend kan ik echt zeggen dat het ons gelukt is om online een band op te bouwen waarin we open met elkaar kunnen communiceren en elkaar wederzijds vertrouwen. Een prima basis om verder te gaan met de volgende stappen: het schrijven van programma’s en het formuleren van wensen voor uitbreidingen die ons helpen nog efficiënter te produceren.’