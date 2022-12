Aan de Storkstraat in Veenendaal vond vrijdag 16 december de officiële opening plaats van het nieuwe hoofdkantoor van Mitutoyo Benelux, dat momenteel 40 jaar bestaat. Het officiële gedeelte van de opening omvatte uiteraard het doorknippen van een groot lint. Maar meer dan dat had de producent van precisiemeetapparatuur vooral oog voor de eigen roots – en daarmee voor de tradities van Japan.

Zeker, de officiële opening van het nieuwe hoofdgebouw was feestelijk. En enig gezond ongeduld was toch ook wel voelbaar, klaar als ze bij Mitutoyo Benelux zijn om in het nieuwe pand van start te gaan. Maar toch, als íets de opening typeerde? Dan was het wel de link met Japan, waar in 1934 het eigen moederconcern werd opgericht. Dus werden er in Veenendaal geen bekers champagne maar bekers sake geheven. Werd er op de toekomst geproost met een gezamenlijk ‘kampai!’ en werd de start ingeluid met een boeddhistische ceremonie. De woorden en het gezang van Hisao Matsumaru, als professor verbonden aan het EKO-Haus der Japanischen Kultur in Düsseldorf: het zorgde voor een haast serene sfeer onder de ruim honderd gasten.

Een kwestie van vertrouwen

Eerder op de ochtend waren er korte toespraken van zowel Shigeyuki Sasaki, president Mitutoyo Europe GmbH, als ook Hidehisa Horinouchi, namens Japan ambassadeur voor Nederland. Ook burgemeester Gert-Jan Kats van Veenendaal kwam aan het woord, waarna Henk Slotboom, managing director bij Mitutoyo Benelux, een korte toespraak hield. De start in het nieuwe pand: dit is hét moment voor een versteviging van Mitutoyo’s motto Good People, Good Technique, Good Environment, zo vertelde Slotboom zijn gasten. Waarbij het volgens hem meer dan ooit draait om dat ene woord: vertrouwen. ‘Om daar te komen waar we nu staan: we hebben het te danken aan jullie ondersteuning in de afgelopen jaren.’

Handboek metrologie

Mitutoyo Benelux greep de opening ook aan voor de release van de eerste Nederlandstalige druk van Mitutoyo’s handboek metrologie. Dat is zo’n 400 pagina’s dik, omvat een gedetailleerde uiteenzetting van Mitutoyo’s specialismen en ondersteunt de koers die het bedrijf inmiddels vaart. Want praten over producten? In plaats daarvan gaat het bij Mitutoyo Benelux meer dan ooit over oplossingen, wat ook duidelijk terugkomt in het nieuwe pand. Zo worden in de showroom meetmachines gecombineerd met automatisering, biedt het gebouw de benodigde faciliteiten voor lokaal en Europees kalibreren en gaan er trainingen en workshops van start. Daarnaast omvat het nieuwe hoofdkantoor de bevoorrading van producten voor de eigen field services, waarbij de centralisatie moet zorgen voor efficiency en nog snellere reactietijden.



Plannen voor uitbreiding

Met de nieuwbouw beschikt Mitutoyo Benelux over een pand van 1.600 vierkante meter. Ook is het bedrijf eigenaar van het naastgelegen terrein, dat 8.000 vierkante meter omvat en nu nog onbebouwd is. Dat biedt mogelijkheden voor een eventueel toekomstige uitbreiding, waarvoor plannen lopen. En als het gaat om de eisen voor duurzaamheid? Daar wordt met het nieuwe pand naar eigen zeggen aan voldaan. Het pand is energieneutraal, mede dankzij meerdere warmtepompen en een dak vol zonnepanelen.