Dit jaar viert machineautomatiseerder Lenze zijn 75-jarig bestaan. Met mechatronics in het DNA ontwikkelde het bedrijf, met het hoofdkantoor in het Duitse Hamelen (bij Hannover), nog twee andere strategische onderdelen: automation systems en een innovatieve digitale divisie. Daarmee groeit het bedrijf richting de 1 miljard dollar omzet, met oplossingen die tot doel hebben oem’ers te helpen hun marktpositie te versterken. ‘In Europa moeten we voorop blijven lopen. Dat is hoe wij én de machinebouwers overleven.’

‘Wij helpen machinebouwers het verschil te maken’

Eric van den Broek is managing director van de Nederlandse vestiging van Lenze in Den Bosch en verantwoordelijk voor de EMEA West-regio (België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk). Volgens hem vormt in het gesprek met de klant altijd diens toekomstige uitdaging het uitgangspunt. ‘We willen weten welke uitdagingen oem’ers in onze regio hebben, zodat we onder andere met digitale oplossingen optimaal bij hun behoeften kunnen aansluiten. Als we kunnen voldoen aan de eisen uit de markt, is onze toegevoegde waarde voor de klant het grootst.’ Van den Broek stelt dat Lenze de laatste jaren enorm is gegroeid op het vlak van system automation en digitalisering en inmiddels tot de grote spelers behoort. ‘Cloudoplossingen zijn daarbij een integraal onderdeel. Welke informatie heb je en wat kun je daarmee? Dan praat je vaak over andere businessmodellen voor de klant, waarbij hij nieuwe diensten kan leveren aan zijn klanten. Wij helpen hem die te implementeren en zo meer waarde te creëren.’

Snelle programmeermodules

Lenze ontwikkelt en produceert geavanceerde, modulaire hard- en softwareoplossingen op het gebied van aandrijf- en automatiseringsapplicaties. Naast een nieuwe controller-familie (C5-serie) valt te denken aan de snelle modules die je niet programmeert maar configureert. Deze zogeheten Lenze FAST (Feasibly Applicable Software Toolbox) moet de engineering enorm versnellen. ‘Met die modules kunnen machinebouwers 40 tot 50 procent van de engineeringtijd besparen’, vertelt Burkhard Balz, als senior vice president verantwoordelijk voor het business segment systems bij Lenze in Duitsland; dit in samenwerking met de regio’s wereldwijd. ‘Integraal richten we ons op de data, met een remote portal waarin klanten digitale diensten kunnen vinden, zoals condition monitoring en OEE (overall equipment effectiveness, red.). Op die manier helpen we de machinebouwer in de markt het verschil te maken en meer waarde, lees meer omzet, uit hun machines te halen.’

‘In Europa moeten we voorop blijven lopen, in technologie en innovatie’

Safety first

In deze tijd van smart industry is het ontwikkelen van cybersecure cloud-based en safety-oplossingen voor machinebouw essentieel. ‘Net als in Nederland zijn ook diverse bedrijven in Duitsland het slachtoffer geworden van een cyberaanval’, aldus Balz. ‘Nu machinebouwers vol inzetten op automatisering en het Internet of Things, besteden wij hier veel aandacht aan, zowel waar dit het IT-netwerk betreft als in onze OT-producten. Het gaat om kennis en ervaring op dit vakgebied bij onze doelgroep, die verder gaat dan puur automatisering van een machine. Wij kunnen onze klanten helpen bij de implementatie. Met als resultaat een kortere time-to-market, minder fouten in de engineeringfase en een snellere machine.’

Open systeem

Van belang hierbij, zo benadrukt Balz, is het feit dat Lenze werkt met een open systeem, gebaseerd op het netwerk Ethercat. ‘Ethercat heeft de grootste community ter wereld en een brede basis van meer dan 1.500 devices, waaronder sensoren en veiligheidssystemen. Bij andere platforms is dit vrij beperkt. Daardoor is het met Ethercat eenvoudig devices van uiteenlopende leveranciers aan het netwerk te koppelen.’ Een open systeem is ook gebaseerd op de ontwikkelomgeving, het platform waarin software wordt ontwikkeld, vult Van den Broek aan. ‘Jonge ingenieurs die net van school komen, zoeken eerder naar dat soort open systemen. De tools zijn makkelijker te gebruiken en het systeem is in principe hardware-onafhankelijk. En die openheid geldt ook op het niveau van programmeren, engineering, data en algoritmen, en onderhoud. Je maakt gebruik van standaarden qua interface en protocollen.’

Gescheiden runtimes

In het kader van cybersecurity wijst Balz op de controller C500-serie, met name de C750 die twee gescheiden runtimes heeft: een voor de IT en een voor de OT. Balz: ‘Via het OT wordt de machine bestuurd, terwijl onder meer de diagnostiek via de IT verloopt. Na het analyseren van data uit de machine kun je vervolgens de uitkomsten via internet inzetten voor digitale smart services; smart data gebruiken daar waar nodig om IP en security te beheren en tegelijkertijd te profiteren van digitale mogelijkheden.’ Het systeem van Lenze is geschikt voor zowel kleine als grote machines, voor eenvoudige machinedata tot zelflerende algoritmes. Van den Broek: ‘Bij pick & place-units kunnen we bijvoorbeeld via algoritmen in onze aandrijftechnologie het gewicht in de gripper meten. Je hebt dan geen sensor meer nodig en dat scheelt weer.’

Wereldwijde competitie

De reacties uit de markt zijn positief, aldus Balz, die nog geen exacte cijfers kan noemen omdat het fiscale jaar tot eind april loopt. ‘Maar de groei zet flink door, nu machinebouwers over de hele wereld overstappen op ons systeem. Later dit jaar volgt bovendien de introductie van onze nieuwe servodrive I-700B, die extended safety en OCT (one-cable technology, red.) aan boord heeft.’ Kijkend naar de toekomst zijn volgens de vicepresident verdere innovaties te verwachten van Lenze, met name op het vlak van digitaal engineeren. ‘Belangrijke thema’s zijn virtuele inbedrijfstelling, virtuele ontwikkeling, augmented reality, machine learning en auto-tuning.’ Doel blijft om machinebouwers te helpen hun marktpositie te versterken. ‘Het is een wereldwijde competitie met opkomende markten, die niet langer opkomend maar inmiddels aanwezig zijn. In Europa moeten we voorop blijven lopen, in technologie en innovatie, om zo een hogere OEE te realiseren en daarmee kosten te reduceren en de productie te versnellen. Dat is hoe wij én de machinebouwers overleven.’

Digitaliseringsproject

Van den Broek verwijst in dit kader naar een recent digitaliseringsproject bij een machinebouwer, die zo’n vijftien machines per maand produceert en aflevert over de hele wereld. ‘Omdat hij wil weten hoe al die machines draaien, is elke machine uitgerust met een IoT-gateway. Zo verzamelen we wereldwijd informatie en plaatsen we die op één platform in de cloud. De klant kan zien hoe de machines lopen en wat hun OEE is. Dat helpt hem in de communicatie richting zijn klanten. Bijvoorbeeld dat operator X betere resultaten haalt dan operator Y.’ Verder bevat deze applicatie ook assetmanagement, zodat de machine bij een verstoring automatisch een ticket aanmaakt en de machinebouwer een volledig beeld heeft van eventuele problemen wereldwijd. ‘Daarmee kan hij zijn machines verbeteren en ook hoe operators ermee omgaan. En zo de prestaties van de eindklant helpen verbeteren en de terugverdientijd van de machine verkorten.’