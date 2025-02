De persoonlijke aandacht is een van de pijlers, net als die onafhankelijke en nauwkeurige blik. En toch, zelfs bij Govers kunnen ze zich weleens vergissen. Lang dachten ze bij het Eindhovense accountants- en adviseurskantoor dat de eigen oprichting in 1927 plaatsvond. Totdat een advertentie in een oud krantenarchief anders uitwees: de start was al in 1925.

Er is dus een 100-jarig jubileum te vieren aan de Beemdstraat in Eindhoven. Dat Govers juist daar is gevestigd, is geen toeval; het kantoor voelt zich thuis in het hart van de Brainport-regio. De eigen dienstverlening heeft zich inmiddels toegespitst op meerdere specialismen, niet in de laatste plaats op de maakindustrie. Vandaar dat Govers partner is van De Makers Top 100 van ABN AMRO en Link Magazine. En kijk eens op Govers’ site: die is recent vernieuwd, en zet uitgebreid uiteen waar de accountants, fiscalisten en bedrijfsadviseurs de klanten bij ondersteunen.

Een persoonlijke benadering staat hoe dan ook voorop, zoals Sanders Machinebouw heeft ervaren. In een klantverhaal op Govers’ site vertelt directeur Stefan van den Nieuwenhof hoeveel er tijdens een overnameproces op hem afkwam. Scherper zicht was nodig, zonder latere verrassingen bij de maand- en jaarafsluiting. Dat Govers hem en zijn familie zowel zakelijk als privé ondersteunde was voor hem ‘ontzettend waardevol’. ‘Ik mag dan wel verstand hebben van machines, voor financiële en fiscaal-juridische zaken heb je toch echt een specialist nodig.’

Eenzelfde ondersteuning is er ook voor LionVolt, dat zich heeft toegelegd op batterijtechnologie. Govers helpt de scale-up met onder meer de financiële administratie, waarderingsvraagstukken en subsidietrajecten. ‘Ideaal dat ze al deze kwaliteiten onder één dak hebben en dat mijn vaste contactpersoon me meteen kan linken aan de juiste mensen’, vertelt cfo Vivian Smetsers in LionVolts klantverhaal. ‘Ik houd van actie en snelheid en dat is precies wat Govers ons kan bieden.’

Die mening heeft ook Paul van Vroonhoven, cfo van VDL Groep, dat als familiebedrijf al lang samenwerkt met Govers. ‘Verwacht je een waterdichte audit en gegronde adviezen van je accountant, dan moet je volledig open kaart durven spelen. Er heerst een groot wederzijds respect.’ Van Vroonhoven gaat in het VDL-klantverhaal in op de noodzakelijke klik, die er volgens hem altijd is geweest. ‘Ook Govers is als bedrijf natuurlijk niks zonder zijn mensen; die maken voor ons het verschil.’

Het is de menselijke maat die ook wordt gewaardeerd door Govers’ medewerkers, zo blijkt uit een recent artikel in magazine FRITS. Verdwenen is de hiërarchie van weleer, een informele en familiaire bedrijfscultuur staat bij Govers voorop. Het kantoor heeft een jong medewerkersbestand, met een gemiddelde leeftijd van 32 jaar. Verloop onder het personeel is er volgens Govers-partner Rudi van den Heuvel nauwelijks: ‘Hier in Eindhoven kunnen medewerkers zich volop ontwikkelen.’ De diepgewortelde basis in de Brainport-regio draagt daaraan bij, net als de ruime ervaring binnen het kantoor met bedrijfseconomische, jaarrekening- en fiscale vraagstukken.

Zoals menig maakbedrijf bevindt ook Govers zich in een dynamische branche. De regelgeving verandert, en overnames door grotere kantoren en beleggings- en investeringsfondsen zijn aan de orde van de dag. Toch kiezen ze er bij het Eindhovense kantoor heel bewust voor om zelfstandig te blijven. De afgelopen jaren is het medewerkersbestand weliswaar verdubbeld naar 150 medewerkers, en het tijdens coronatijd verbouwde kantoor biedt ruimte voor nog eens 50 nieuwe collega’s. Maar daarmee is de grens wel bereikt, vertelt Govers-partner Cyril Castelijns in het FRITS-artikel. ‘Met het oog op de lange termijn willen we als maatschap in de driver’s seat zitten. Knopen doorhakken en acties ondernemen vraagt om beslissingsbevoegdheid en het vermogen om snel te kunnen schakelen. Dat is veel lastiger als je onderdeel bent van een groter geheel.’