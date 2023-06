Control Techniques bestaat 50 jaar. Een periode waarin het bedrijf van een kleine onderneming in Wales uitgroeide tot een wereldwijde speler, nog altijd met de focus op de ontwikkeling, productie en distributie van frequentieregelaars (drives). Zeker, de markt verandert snel, nu bij klanten de behoefte aan energie-efficiency toeneemt en de concurrentie vanuit China groeit. Dus wordt daarop ingespeeld. Control Techniques staat voor goede producten, gebaseerd op diepgaande kennis van drivetechnologie. ‘Maar om die te vertalen naar oplossingen? Dat is wat we met onze drive centers doen, daar zetten we onze expertise in om onze klanten te bedienen, zodat ze het beste resultaat kunnen behalen.’

‘Drives waren vroeger een niche, hoe anders is dat nu’

De nadruk in dit jubileumjaar ligt voor Control Techniques op die ene dag in september, vertelt vice president marketing Stephen Turner via een online videoverbinding. ‘Het moet een groot feest worden. Hier, op ons hoofdkantoor in Wales, en hopelijk ook bij zoveel mogelijk andere vestigingen. We willen het samen vieren, en sponsoren daarom hier in Newtown ook lokale doelen. Ons bedrijf heeft veel te danken aan deze regio, dus willen we wat teruggeven.’

Turner werkt ruim 25 jaar voor het bedrijf. Dat is iets langer dan de 23 jaar van zijn collega Bastiaan Streefkerk, directeur voor de Benelux. Dat veel collega’s al jaren aan het bedrijf zijn verbonden, zegt veel, vindt Streefkerk. ‘Wie hier werkt, merkt de ambitie om de beste te zijn in wat we doen. Dat was blijkbaar in 1973 al zo. En geldt nu nog steeds.’

Zakendoen draait om mensen

Drive-specialisten, zo noemen ze zich bij Control Techniques, dat inmiddels een wereldwijd netwerk van 23 drive centers en zo’n 50 partners omvat. ‘Dat brengt ons overal dicht bij de klant’, vertelt Turner. ‘Ook nu, in deze tijd van digitalisering en automatisering, gaat het nog altijd om contact met mensen. Klanten zien daar de waarde van in.’ De klant 24/7 en veelzijdig ondersteunen is volgens Turner een pijler onder de eigen strategie, zoals ook prestatie en kwaliteit dat zijn. ‘En daaraan is al die jaren nauwelijks iets veranderd.’

Wel is na verloop van tijd de strategie uitgebreid, met meer nadruk op de massamarkt. Turner: ‘Energie-efficiency en -wetgeving hebben veel impact op de vraag naar onze producten. Die vraag is gegroeid, ook bij bedrijven waarvoor niet per se de expertise van bijvoorbeeld Bastiaan en zijn team nodig zijn.’

Dat is de reden voor de introductie van bijvoorbeeld de Commander S, vertelt Streefkerk. ‘De drive biedt een compacte, out-of-the-box oplossing. En dat met een app-interface als standaard feature, waarmee we ons onderscheiden op diezelfde massamarkt. We hebben wereldwijd overal dezelfde drives beschikbaar, onder altijd dezelfde condities. En dat met telkens dezelfde kennis, vanuit bijvoorbeeld ons drive center in Sliedrecht. Constant diezelfde service, zonder de impact van tijdzones: het is in de drivemarkt uniek.’

Een kwestie van tijd

Waar het meer dan ooit om draait, zegt Turner, is de beschikbare tijd bij de klant. ‘Drives waren vroeger een niche, bedrijven hadden de tijd zich erin te specialiseren. Hoe anders is dat nu. Klanten moeten zich ook richten op bijvoorbeeld de programmering van robots en de functionaliteit van een volledig drivesysteem. Dus moeten wij daarop inspelen. En ervoor zorgen dat klanten weten welke van onze producten zij nodig hebben.’

De groeiende behoefte aan energie-efficiency brengt de drive letterlijk dichter bij de motor, ziet Turner. ‘Klanten willen geen grote control centers meer. In plaats daarvan krijgt decentralisatie de overhand.’ En waar het dan gaat om de verbinding tussen IT en OT, onderstreept Streefkerk het belang om met de eigen drives data beschikbaar te stellen. ‘In Industrie 4.0 draait alles om connectie. Dus hebben we bijvoorbeeld een multi-protocolaansluiting voor zowel Ethernet/IP als Profinet. Bovendien breiden we diezelfde aansluiting nog verder uit.’

Impact van de supplychain

Control Techniques heeft zelf alle benodigde technologie in huis, vertelt Turner. ‘Wat we toepassen, hebben we zelf ontwikkeld. Daardoor kunnen we ons snel aanpassen aan de veranderende markt. En dat is nodig, aangezien we onze producten optimaal willen integreren zonder enige negatieve impact.’

Juist de afgelopen drie jaar bleek die ambitie volgens Turner een goede basis. ‘De problematiek in de wereldwijde supplychain raakte ook ons, ook wij kregen te maken met beperkingen. Maar goed, we hebben nu eenmaal drives te verkopen. Dus hebben we heel snel gereageerd en leveranciers gevraagd welke componenten het best beschikbaar waren, om daarna die onderdelen toe te passen in onze designs. Het is een aanpak waarin we miljoenen dollars hebben geïnvesteerd. Maar we moesten wel, om actief te blijven in de keten.’

Direct schakelen

Inmiddels is de rust enigszins teruggekeerd. En blijkt de door Turner omschreven aanpak z’n vruchten te hebben afgeworpen. ‘De pandemie heeft ons in nieuwe markten gebracht, bij klanten die op onze producten zijn overgestapt.’

‘Onze organisatie is in de afgelopen drie jaar veel hechter geworden’

Uitdagend waren de afgelopen drie jaar in elk geval, zegt Streefkerk. ‘Ik ben trots op ons hoofdkantoor, dat ons van producten bleef voorzien. Toch moesten we ook onze bestaande klanten zo goed mogelijk blijven ondersteunen. Dus is ons drive center direct gaan schakelen met onze productiefaciliteiten, werd het contact met andere drive centers versterkt en is onze organisatie door dat alles veel hechter geworden.’

Nu Control Techniques onder meer investeert in productiefaciliteiten in zowel China als Mexico, versterkt dat volgens Turner de veerkracht voor leveringen wereldwijd. Bovendien komt dat laatste ten goede aan de rol die het bedrijf wil spelen als specialist, stelt Streefkerk: ‘Control Techniques staat voor goede producten, gebaseerd op diepgaande kennis van drivetechnologie. Maar om die te vertalen naar oplossingen? Dat is wat we met onze drive centers doen, dat is waar we onze expertise inzetten om klantvragen zo specifiek mogelijk te beantwoorden. Die ambitie is de basis van ons bedrijf, en dat blijft zo.’

Nidec geeft de impuls

Control Techniques startte in 1973 in Newtown in Wales. Toen nog onder de naam KTK (Ken, Trevor and Kevin), afgeleid van de voornamen van de drie oprichters. De jaren negentig stonden in het teken van groei, mede door de introductie van ’s werelds eerste universele frequentieregelaar Unidrive. ‘Dat product is nog altijd ons vlaggenschip’, zegt Stephen Turner, vice president marketing. Maar de echte boost? Die kwam volgens Turner na de acquisitie door motorenfabrikant Nidec in 2017. ‘Onze producten sluiten naadloos op elkaar aan. En waar Nidec wil groeien, zo wil het bedrijf ook dat wij dat doen. Dus investeert het in ons, waarbij we onze rol als drivespecialist behouden. Nidec beseft dat we samen alleen succesvol zijn als we kunnen doen waarin ieder het beste is.’