Perrom038 benoemt Joost Sterenborg als nieuwe directeur, Joost was head group solution development bij Aebi Schmidt.

Joost: “Toen ik een aantal jaar geleden voor het eerst op Perron038 kwam, spraken het doel en de sfeer mij direct erg aan. Ik zie het dan ook als een fantastische uitdaging om Perron038 naar de volgende fase te leiden en samen met alle betrokken de fabriek van de toekomst neer te zetten.

Ik heb een (technisch) bedrijfskundige achtergrond en heb ervaring in diverse sectoren, veelal op het gebied van strategieontwikkeling, business development en innovatiemanagement. De afgelopen jaren was ik werkzaam bij Aebi Schmidt in Holten, waar ik gewerkt heb aan de verdere uitrol van de servitization strategie voor zowel Nederland als de gehele holding.

Vanaf februari ben ik op Perron038 te vinden! Ik kijk er naar uit om met het enthousiaste en gedreven team aan de slag te gaan en met alle bedrijven, medewerkers en studenten de toekomst te maken.”

Arend van der Sluis, bestuurslid stichting Perron038 deelt namens het bestuur:

“Wij zijn trots dat we met Joost ons team kunnen versterken. We gaan een belangrijke volgende fase in met Perron038 en we zien in Joost de perfect match om samen met collega’s, bestuur en partners van Perron038 een mooi volgend hoofdstuk te gaan schrijven in het tot nu toe al zo spannende boek!”

Partners van Perron038

Tembo, AWL, Wadinko, City Developer-s, Deltion College, Universiteit Twente, Hogeschool Windesheim, Mechdes Engineering, TolsmaGrinich, Tricas, WIMM, IMS, Cibap Next, Batenburg Beenen, VMI Group, Hollander Techniek, Robertpack, Zuidberg, gemeente Zwolle en Zehnder