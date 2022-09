Van Oord en DEME zullen sleuven graven, pijptrekoperaties uitvoeren en de oeverovergang voorbereiden op de aanlandingslocatie in de buurt van de Darwin LNG-fabriek. Daarnaast zullen er rotsplaatsingswerkzaamheden worden uitgevoerd om de pijpleiding te beschermen.

Voor dit project zullen een cutterzuiger, sleephopperzuiger en graafmachinezuiger worden ingezet, evenals een valpijpvat voor de rotsplaatsingswerkzaamheden en een lineaire treklier voor de pijptrek. De projectvoorbereidingen zullen onmiddellijk van start gaan.

Hugo Bouvy, Managing Director van DEME Offshore, zei: “DEME is verheugd om terug te keren naar Australië. We hebben al ruime ervaring met belangrijke projecten als Wheatstone en Gladstone. Ook hier werkten we succesvol samen met Van Oord. Ons deskundige team heeft diepgaande kennis van de lokale veiligheidscultuur en strenge milieunormen die Australië heeft. DEME en Van Oord beschikken beide over grote vloten van modern materieel, waardoor we de meest geschikte schepen kunnen kiezen en onze klant Allseas een flexibele en efficiënte oplossing kunnen bieden.”

Maurits den Broeder, Managing Director bij Van Oord Offshore: “Van Oord is erg blij om weer in Australië te werken na het succesvol afronden van het Ichthys LNG-project in de Darwin Harbour. Het uitvoeren van complexe multidisciplinaire projecten in uitdagende mariene omgevingen is onze expertise en we willen graag, samen met DEME, bijdragen aan de energie-infrastructuur van Australië.”