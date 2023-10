Vanwege de groei van UMS heeft Lars Kool Johan van der Kamp benaderd om chief technology officer van UMS in Oss te worden. Johan heeft veel ervaring met de elektrificatie van voertuigen. Al in 2001 werd een Linde vorkheftruck volledig geëlektrificeerd. In 2003 werd deze SKF E-truck genomineerd voor de Mechatronics Trophy.

Johan van der Kamp werkte bij Tobroco Gigant in Oisterwijk. Daar was hij als manager r&d verantwoordelijk voor de elektrificatie van alle Giant-modellen. Daarna heeft Ebusco Johan binnengehaald om de eerste 18 meter lichtgewicht bus te ontwikkelen met het team van Ebusco. Vorig jaar december werd deze efficiënte bus aan de wereld gepresenteerd. In het zero-emissieplatform van Link magazine is Johan samen met John van Ginkel de drijvende kracht.

Bij UMS gaat Johan zich bezighouden met de transitie naar zero-emissie. Lars Kool heeft met Johan een resultaat- en mensgerichte leider binnengehaald om samen met het UMS-team innovatieve zero-emissie-oplossingen te ontwikkelen. Zero emissie is een keuze met de innovatieve oplossingen van UMS.

Johan van der Kamp over zijn benoeming: ‘Dat Lars mij gevraagd heeft cto van UMS te worden, vind ik een eer. Die functie stond altijd al op mijn bucketlist. Transitie naar zero-emissie van grondverzetmachines is echt mijn ding. Verder ligt Oss vlakbij mijn woonplaats en dat voelt als thuiskomen.’