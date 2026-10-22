Bij Nemag in Zierikzee komt na negentien jaar een einde aan het directeurschap van Michel Corbeau. Jelle Lanting neemt de leiding over van de fabrikant van grijpers voor de internationale bulkoverslag. De directiewisseling markeert een nieuwe fase voor het bedrijf, dat verder wil investeren in technologische innovatie en efficiëntere overslagprocessen.

Lanting begon in augustus bij Nemag en nam twee maanden de tijd om de medewerkers, productie en bedrijfsprocessen te leren kennen. Inmiddels heeft hij de leiding officieel overgenomen.

Nemag ontwikkelt en produceert vanuit Zierikzee grijpers voor de internationale bulkoverslag. Engineering en productie zijn er onder één dak georganiseerd. Het bedrijf richt zich op technologische vernieuwing waarmee klanten hun overslagprocessen productiever en efficiënter kunnen inrichten.

Onder leiding van Corbeau bouwde Nemag zijn internationale marktpositie verder uit, met een sterke nadruk op productontwikkeling en technische prestaties. Hoewel hij terugtreedt als directeur, blijft Corbeau als commissaris, adviseur en aandeelhouder bij het bedrijf betrokken.

Voor Lanting ligt de nadruk op verdere innovatie, versterking van de technische expertise en het verbeteren van de prestaties van de grijpers. Daarmee zet Nemag de bestaande koers voort.