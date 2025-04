NPM-participatie Jeco Energies, specialist in energieoplossingen en industriële automatisering, breidt zijn activiteiten in Nederland uit met de overname van Trafohuis – LV Trading. Het in Bergambacht gevestigde Trafohuis is al meer dan twaalf jaar actief op de Nederlandse energiemarkt en levert complete transformatorstations en middenspanningsinstallaties aan onder andere netbeheerders en industriële klanten. De overname past binnen de groeistrategie van Jeco Energies om zijn positie op de Nederlandse markt verder te versterken en een breder aanbod van oplossingen te kunnen bieden.

Met een jaarlijkse levering van meer dan 250 stations en een omzet van circa 20 miljoen euro, heeft Trafohuis zich ontwikkeld tot een betrouwbare speler in de sector. Het bedrijf levert zowel nieuwe als gebruikte installaties die voldoen aan de eisen van Europese netbeheerders. Naast de levering van componenten beheert en onderhoudt dochteronderneming IV Services inmiddels ruim 1.000 transformatorstations, verspreid over het hele land. Deze serviceactiviteiten sluiten goed aan bij het bestaande aanbod van Jeco Energies en bieden mogelijkheden om het dienstenportfolio verder uit te breiden en service dichter bij de klant aan te bieden.

Marco van Gink, CTO van Trafohuis: “Ons bedrijf heeft de afgelopen jaren een mooie groei doorgemaakt. Ons team is uitgebreid en we hebben nieuwe producten ontwikkeld, zoals ons gecertificeerd E-compact transformatorstation. Door de synergie tussen de bedrijven binnen de groep kunnen we ons marktaandeel vergroten, onze voorraden uitbreiden en levertijden verder verkorten. Met de overname door Jeco Energies breiden we onze kennis en capaciteit gezamenlijk verder uit. De eerdere overname van Applitech, een van onze vaste leveranciers, is hier een goed voorbeeld van. Door deze bundeling van krachten zijn we klaar om een nog grotere rol te spelen in de energietransitie en de energievoorziening van de toekomst. We kijken ernaar uit om samen verder te groeien en zijn trots om deel uit te maken van Jeco Energies.”

De overname betekent een belangrijke stap in de groeistrategie van Jeco Energies. Eerder dit jaar nam het bedrijf al Applitech BV over, een vaste leverancier van Trafohuis. Door deze bedrijven samen te brengen, ontstaat een sterker geheel op het gebied van energie-infrastructuur, met meer technische expertise, grotere voorraden en kortere levertijden. De gecombineerde kennis van de organisaties stelt Jeco Energies in staat om zijn klanten sneller en flexibeler te bedienen, zowel in Nederland als in de bredere Europese markt.

Jan Van Nuffel, CEO van Jeco Energies, voegt hieraan toe: “Onze kracht zit niet alleen in technologie en dienstverlening, maar vooral in de mensen die er elke dag aan bouwen. We zijn dan ook erg blij om het deskundige team van Trafohuis te verwelkomen binnen onze groep. Hun expertise en toewijding vormen een enorme meerwaarde. Door kennis te bundelen, versterken we onze organisatie en creëren we nieuwe kansen voor medewerkers en klanten.”

Met de toevoeging van Trafohuis en zijn team bouwt Jeco Energies aan een bredere dienstverlening voor zowel tijdelijke als permanente energieoplossingen. De komende tijd zullen beide bedrijven nauw samenwerken om de bestaande kwaliteitsstandaarden en service verder te optimaliseren. De gezamenlijke inzet is gericht op innovatie, klantgerichtheid en het versnellen van de energietransitie. Door de krachtenbundeling ontstaat een solide basis voor duurzame groei en versterkt Jeco Energies zijn rol als partner in de energievoorziening van de toekomst.