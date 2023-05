De afgelopen jaren hebben ESG-criteria (Environmental, Social and Governance) een hoge vlucht genomen. Wereldwijd verandert ESG-wetgeving in nationale regelgeving. Supplychain managers moeten zich dus gaan voorbereiden op reporting-activiteiten zodat hun bedrijven in de toekomst compliant zijn. Want ESG-rapportage is een blijvertje.

Veel organisaties zijn echter nog bezig met het definiëren van hun belangrijkste issues en de doelstellingen en met het bepalen hoe ze het beste over de voortgang kunnen communiceren met hun stakeholders. Wat helpt ondernemingen om hier richting aan te geven?

Dat is allereerst inzicht creëren in de supplychain. Als managers die verantwoordelijk zijn voor ESG en leveranciers geen zicht hebben op de supplychain, kunnen ze de voortgang op het gebied van ESG niet beoordelen. Volgens een rapport van EY noemt 58 procent van de supplychainleiders beter inzicht daarom een topprioriteit. Slechts 37 procent geeft aan de afgelopen twee jaar noemenswaardig inzicht te hebben gerealiseerd. Er bestaat dus veel behoefte aan technologie en digitalisering voor het meten en beheren binnen de gehele supplychain.

Wat eveneens kan helpen, is het stellen van doelen en het vooroplopen met data. Het delen van spreadsheets voor het bijhouden van ESG-gegevens binnen de supplychain zorgt voor vertraging. Bedrijven moeten daarom niet alleen in hun keten een data first-aanpak voor hun ESG-inspanningen hanteren, maar ook binnen de eigen organisatie. Dit begint met het vaststellen van de ESG-doelstellingen en de implementatie van processen die ervoor zorgen dat in de toekomst data-extractie voor iedereen binnen de organisatie beschikbaar is. Digitale workflows kunnen bedrijven helpen bij het bepalen en realiseren van hun ESG-doelen. Ook kan worden gemeten of de gewenste impact bereikt is. Een belangrijke voorwaarde is wel dat deze technologie in de volledige supplychain wordt toegepast.

Bedrijven doen er verder goed aan grootschalige dataverzameling te prioriteren en standaardiseren. Ondanks alle vooruitgang van de afgelopen jaren blijft ESG-rapportage binnen de supplychain een complexe uitdaging. Om inzicht te krijgen in de ESG-prestaties van leveranciers moeten organisaties op grote schaal gegevens verzamelen, beheren en analyseren. Vervolgens moeten ze de KPI’s bepalen die nodig zijn om succesvol te zijn en deze doelstellingen in hun supplychain verankeren. Veel bedrijven weten echter niet welke gegevens ze moeten verzamelen, en hebben geen systemen om het verzamelen van leveranciersdata te automatiseren.

Ten slotte: vernieuwing maakt ESG-waardig. Een belangrijke belemmering voor ESG-rapportage is de infrastructuur. Veel organisaties gebruiken verouderde ERP-systemen die niet kunnen inspelen op ESG-initiatieven binnen de supplychain. Hierdoor is het moeilijk ESG-data efficiënt te beheren en tegelijkertijd duurzame resultaten met een grote (toekomstige) impact te realiseren. Dit proces veranderen is van vitaal belang. Bedrijven zouden bijvoorbeeld kunnen kijken hoe ze traditioneel moeizame leverancierscontacten via e-mails en spreadsheets kunnen transformeren naar moderne, digitale ervaringen. Zo kunnen teams hun operationele kosten verlagen en hun talenten inzetten om een veerkrachtiger, diverser en hoogwaardiger leveranciersbestand op te bouwen.

Jean Pierre van Tiggelen is countrymanager bij ServiceNow Nederland.