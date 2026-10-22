Een tekening die op de ene afdeling anders heet dan op de andere, een stuklijst die met de hand wordt overgetypt van engineering naar ERP, een servicemonteur die op locatie niet weet welke onderdelen er ooit in een machine zijn gebouwd. Veel maakbedrijven herkennen dit soort dataproblemen maar al te goed.

Processen versnellen dankzij PLM

Data die overal net iets anders worden vastgelegd, kosten tijd, leiden tot fouten en maken het lastig om processen te versnellen. Wie die basis wél op orde heeft, ontdekt al snel dat een goed datafundament de deur opent naar heel andere mogelijkheden, van sneller offreren tot nieuwe verdienmodellen. Fluidor Equipment, wereldwijd actief in drum-, container- en vloeistofhandling, is daar een sprekend voorbeeld van.

Van versnipperde data naar controle

Rob Wouters, co-owner en manager R&D en Engineering bij Fluidor, vertelt samen met Hugo Botter en Bas Verbunt van PLM Xpert, hoe die reis begon. De eerste contacten tussen beide bedrijven dateren al van 2017, maar Fluidor koos in eerste instantie voor een ander systeem, van een buitenlandse leverancier. Taalbarrières en gebrekkige ondersteuning zorgden ervoor dat Fluidor alsnog de overstap maakte naar PRO.FILE van PLM Xpert.

Masterdata als strategische asset

Een belangrijke stap was het loslaten van betekenisvolle artikelcodes. Dat idee stuitte in het bedrijf in het begin op weerstand, maar de goede ervaringen met de ondersteuning van PLM Xpert gaven het vertrouwen om die stap toch te zetten. Inmiddels zijn machines en stuklijsten volledig in het PLM-systeem ondergebracht en automatisch gekoppeld aan het ERP-systeem, inclusief risicobeoordelingen en kwaliteitsdocumenten. Ook het constructiedossier is uitgewerkt: welke data moeten er nu eigenlijk aanwezig zijn, en waar staan die?

Volgens Botter begint dit soort trajecten vrijwel altijd bij engineering, simpelweg omdat de pijn daar het meest zichtbaar is. ‘Fluidor koos er bewust voor om stap voor stap, dossier voor dossier, uit te breiden in plaats van in één keer alles om te gooien. Dat spreidt niet alleen het werk, maar ook de impact op de organisatie.’ Wouters formuleert het nuchter: ‘Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn, mensen maken het vaak zelf complex.’

Hij ziet dat het een blijvend proces is. ‘Je blijft altijd verbeteren, je moet er de nodige aandacht en tijd insteken. We hebben op engineering een collega die het als key-user echt draagt, maar het hele team moet mee. De belangrijkste factor zit áchter het scherm’, lacht hij.

Van PLM naar configure-to-order

Met stuklijsten die vanuit engineering automatisch doorstromen naar het ERP-systeem, kan verkoop inmiddels rechtstreeks vanuit ERP offreren. Dat is precies waar standaardisatie zijn waarde bewijst: doordat structuren en bouwblokken eenduidig zijn vastgelegd, kan Fluidor sneller en met minder fouten schakelen tussen verkoop, engineering, inkoop en logistiek. Verbunt wijst erop dat de meerwaarde van een goede productarchitectuur pas echt ontstaat als die ook wordt doorvertaald naar de logistieke keten, inclusief eenduidige naamgeving. ‘Pas dan wordt configure-to-order meer dan een technisch trucje. Een configurator op zich is voor Fluidor niet het doel, het gaat om slimme, herbruikbare bouwblokken die in één beweging ook logistiek geregeld zijn. Als de prijzen aan de ERP-kant kloppen en zichtbaar zijn voor engineering, kan een engineer bij twee gelijkwaardige oplossingen zelfs kiezen op basis van kosten en levertijd.’ Botter noemt dat treffend een optelsom die meer oplevert dan de som der delen.

De volgende stap

Wouters werkt aan de volgende PLM-stap: een klantportaal waar klanten kunnen inloggen in hun eigen omgeving en daar precies de data terugvinden die voor hen relevant zijn, zoals documentatie en spare parts, maar ook servicepaspoorten die ook vanuit de machinerichtlijn worden gevraagd. Denk aan bewijslast over productie en emissies gedurende de levensduur van een machine, of aan een QR-code op de machine waarmee een servicemonteur direct het bijbehorende dossier kan openen.

Botter plaatst daarbij een belangrijke nuance: ‘Zonder goed vastgelegde workflowstappen weet je simpelweg niet welke onderdelen precies bij welke klant zijn geleverd, en dat maakt service structureel lastig. Beheren van de productconfiguratie is key!’ Fluidor bouwt daarom aan drie servicepakketten, van eenvoudig advies en inspectie tot continue bewaking op afstand, met als stip op de horizon dat machines over tien jaar standaard worden teruggenomen, gerefurbished of hergebruikt.

De kern van het verhaal: wie zijn masterdata op orde heeft, hoeft niet meer te zoeken naar de juiste versie, het juiste onderdeel of de juiste tekening. Die data zijn er gewoon, overal beschikbaar en voor iedere afdeling in de vorm die men daar op dat moment nodig heeft. Precies dát fundament stelt Fluidor nu in staat om verder te bouwen aan nieuwe, servicegedreven businessmodellen.