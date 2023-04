Imec kondigt aan dat het een samenwerkingsakkoord heeft ondertekend met Rapidus, de nieuw opgerichte chipfabrikant waarmee Japan zijn ambities kracht bijzet om zich opnieuw op de chiptech-wereldkaart te positioneren. Rapidus treedt toe tot imecs Core programma. Beide partners gaan zo een langdurige en duurzame samenwerking aan op het vlak van onderzoek naar geavanceerde chiptechnologie.

Tijdens een Belgische economische missie naar Japan, ondertekenden imec en Rapidus al een eerste intentieverklaring om nauwer te gaan samenwerken. De overeenkomst werd volop gesteund door zowel de Vlaamse Regering als het Japanse ministerie van Economie, Handel en Industrie (METI) – en kaderde in het engagement van beide partners om de banden tussen de Vlaamse en Japanse chipindustrie te versterken. Rapidus is immers de hoeksteen waarmee Japan zijn plaats op het chiptech wereldtoneel opnieuw wil innemen.

“We zijn dan ook heel erg blij dat Rapidus vanaf vandaag een officiële onderzoekspartner is. Het is een stap die heel concreet voortbouwt op die eerdere intentieverklaring”, zegt Luc Van den hove, CEO van imec. “Nu Rapidus deel uitmaakt van ons ‘Core Partner’-programma kunnen we hen nog beter helpen bij het onderzoek naar – en de ontwikkeling van – de bouwstenen die Rapidus nodig heeft voor de massaproductie van geavanceerde 2-nanometer-chiptechnologie die de basis zal vormen voor de 5G-communicatietoepassingen, kwantumcomputingapplicaties, datacenters, autonome voertuigen en slimme steden van de toekomst.”

“Dit is nog maar eens een voorbeeld van hoe regionale chipinitiatieven zichzelf moeten openstellen voor internationale samenwerking om écht succesvol te zijn, en het hele ecosysteem naar een hoger niveau te tillen. Het is een manier van werken die imec al bijna veertig jaar hoog in het vaandel draagt”, vervolgt Van den hove.

Imecs ‘Core Partner’ programma bestaat sinds 2005. Het brengt ’s werelds toonaangevende systeembedrijven, chipmakers, materiaalleveranciers en machinebouwers samen om onderzoek te doen naar de volgende generatie chipprocestechnologieën (5 nanometer en kleiner). Partners kunnen daarvoor een beroep doen op imecs unieke cleanroominfrastructuur, waar de meest geavanceerde tools voor chipproductie aanwezig zijn. Het is dan ook de ideale plaats om onderzoek te doen naar technologieën die jaren vooruitlopen op wat de markt vandaag nodig heeft. Naast Rapidus bestaan ‘Core Partner’ programmaleden uit grote industriële spelers zoals GlobalFoundries, Intel, Micron, Qualcomm, Samsung, SK Hynix, Sony Semiconductor Solutions, AMD, Kioxia Corporation, TSMC en Western Digital.

“Het feit dat we nu een officiële onderzoekspartner van imec zijn, is een belangrijke mijlpaal voor ons. Het geeft Rapidus toegang tot imecs meest geavanceerde technologieën, systeemoplossingen, state-of-the-artpilootlijn en uitgebreide partnernetwerk. Dankzij imec kunnen we beroep doen op de expertise die we nodig hebben om in de toekomst massaproductie van microchips in 2 nanometer chiptechnologie te realiseren. Zo willen we Japan terug op de wereldkaart zetten wanneer het aankomt op chipproductie”, besluit Dr. Atsuyoshi Koike, President en CEO van Rapidus.