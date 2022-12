Op 14 december 2022 is Dr. Janne Brok in dienst getreden bij Eindhoven Engine als managing director. “Ik ben erg blij met de benoeming van Janne. Innovatieversnelling en verbinding vormen een rode draad door janne’s carrière. Ze is verbinder en heeft ervaring met het werken in en met ecosystemen, daarom past ze goed in de rol van directeur bij Eindhoven Engine. Ik kijk erg uit naar onze samenwerking”, zegt Maarten Steinbuch, wetenschappelijk directeur bij Eindhoven Engine.

“In mijn huidige rol als directeur bij Bureau WO houd ik me bezig met de strategie rondom veranderingen binnen ecosystemen”, legt Janne Brok uit. “Innovaties kunnen sneller de markt betreden door de grotere context op te nemen als een mate van vrijheid voor verandering. Met deze aanpak hoop ik bij te dragen aan het succes van Eindhoven Engine. Ik kijk ernaar uit om met het energieke team samen te werken om Eindhoven Engine naar een hoger niveau te tillen.”

Janne sluit zich op een uitstekend moment aan bij Eindhoven Engine. Na de succesvolle OpenCalls en het huidige portfolio van innovatieprojecten zal zij samen met Maarten Steinbuch en het team verder bouwen aan dit succes en de volgende fase vormgeven.

Janne is drie dagen per week ingedeeld bij Eindhoven Engine. Daarnaast zal zij haar taken als directeur van Bureau WO blijven uitvoeren. Bron Eindhoven Engine