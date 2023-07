Datacenters zijn onmisbaar in de huidige digitale infrastructuur. Doordat er steeds meer vraag komt naar digitale diensten, groeit het aantal sterk. Een nadeel van de huidige datacenters is dat ze bijna allemaal luchtgekoeld worden. Daardoor gaat veel energie verloren. iXora uit Ede, dat de handen ineengeslagen heeft met een aantal samenwerkingspartners, bedacht een alternatief dat ook nog eens leidt tot een flinke kostenbesparing.

Vergroening datacenters stap dichterbij met vloeistofkoeling

Zo’n 40 procent van de stroom in een datacenter wordt gebruikt om de servers te koelen. Door enkel de delen van de servers, die oververhit kunnen raken, te koelen in een diëlektrische vloeistof, kan een flinke energiebesparing worden gerealiseerd, stelt Job Witteman, ceo en een van de oprichters van iXora uit Ede. ‘Daarbij moet je denken aan een directe besparing van 20 tot 30 procent aan de serverkant en op den duur een besparing van 10 tot 20 procent op het gehele datacenter.’ Bij immersion cooling wordt niet de hele server in vloeistof gedompeld, maar alleen het gedeelte dat warmte genereert.

Het doel van iXora bij de oprichting in 2017 was om een hoogwaardig audiosysteem te ontwikkelen voor de professionele entertainmentmarkt. Nadat vanwege corona de festivalwereld tijdelijk stil kwam te liggen, werd binnen iXora de focus verlegd naar datacenters. Witteman: ‘Als voormalig ceo van de Amsterdam Internet Exchange heb ik veel datacenters bezocht en voorzien van apparatuur. Bovendien ken ik veel mensen uit deze wereld. Dat komt mij nu bij iXora goed van pas.’

Stabieler

Volgens Witteman biedt vloeistofkoeling naast een lager energieverbruik nog meer voordelen. ‘De gebruikte vloeistof gaat zo’n tien jaar mee. Het is een chemisch product, maar bevat geen gevaarlijke stoffen. Bovendien is de vloeistof te filteren en daarna opnieuw te gebruiken. Daarmee is de omgeving stabieler dan bij een luchtgekoeld datacenter. De servers gaan daardoor langer mee en het systeem neemt minder ruimte in beslag dan de systemen in de huidige luchtgekoelde datacenters.’ In dezelfde ruimte kunnen met behulp van vloeistofkoeling 30 tot 40 procent meer klanten worden bediend, schat hij.

Dat zouden sterke argumenten moeten zijn voor datacenters om over te stappen op vloeistofkoeling, maar in de praktijk is dat nog niet het geval. ‘Onbekend maakt tot nu toe nog onbemind. Partijen zijn bang om iets nieuws uit te proberen en blijkbaar zijn er onvoldoende prikkels voor hen om dit snel te gaan doen’, stelt Witteman. ‘Terwijl iedereen de mond vol heeft van duurzaamheid en energietransitie.’

Toekomstige standaard

Desondanks is de ceo van iXora positief gestemd voor de toekomst. ‘Wij verwachten dat een in een rack monteerbaar chassis voor dompelkoeling de standaard gaat worden in datacenters. Want deze oplossing past in de huidige 19 inch-rekken en kan enorme hoeveelheden energie en de bijbehorende kosten besparen. In principe kan ons immersion cooling-systeem in ieder datacenter worden geplaatst. Daarom verwachten we dat we succesvol gaan worden.’

Begin dit jaar is iXora een samenwerking aangegaan met het Amerikaanse Lubrizol, dat de diëlektrische vloeistof voor het systeem produceert. ‘Ook zij zijn overtuigd van ons idee, dat nu voor 95 procent klaar is’, aldus Witteman. Lubrizol heeft een miljoenencontract met iXora afgesloten voor de afname van duizenden units en alvast een voorschot betaald. Het heeft er belang bij dat het immersion cooling-systeem zo snel mogelijk operationeel wordt, zodat het extra diëlektrische vloeistof kan gaan verkopen. ‘Met dat budget kunnen we verder met de ontwikkeling van het product. Bovendien zijn we hierdoor ook alvast verzekerd van een gegarandeerde omzet voor de komende jaren.’

Technische uitdagingen

Witteman geeft aan dat iXora druk bezig is om het team verder uit te bouwen. ‘Op dit moment huren we bedrijven in, omdat het erg moeilijk is om in onze eigen omgeving personeel te vinden. Op onze vacature voor een elektronica-engineer zijn weliswaar zo’n twintig reacties gekomen, maar niemand uit Nederland.’

Verder zijn er nog enkele technische uitdagingen. De diëlektrische vloeistof kruipt en daarom is een goede afdichting nodig tussen de apparatuur in de vloeistof en de randapparatuur erbuiten. Maar niet alle harsen en lijmen zijn bestand tegen deze vloeistof. Ook hier wordt aan gewerkt.

De behuizingen voor de servers worden geproduceerd door Cortexon in Veghel. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van klantspecifieke behuizingen voor elektronicasystemen. Daarnaast werkt iXora samen met Danfoss. ‘Zij helpen ons bij de productie van koppelingen, die nodig zijn om onze systemen op het waterleidingnet van het datacenter aan te sluiten’, legt Witteman uit.

iXora is nu hard op zoek naar datacenters die ruimte beschikbaar willen stellen om te testen met vloeistofkoeling. Daarnaast wordt ook gezocht naar eindgebruikers. ‘Een van de partijen die hieraan wil meewerken, is Stichting Internet Domeinregistratie Nederland’, vertelt Witteman, die uiteraard hoopt dat meer partijen zullen volgen. ‘Voorlopig zullen datacenters nog nodig zijn. Dus moet er een omslag in denken plaatsvinden, zodat er in de toekomst bezuinigd gaat worden op hun energieverbruik.’