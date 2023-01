itsme in Raamsdonksveer richt zich met een factory scan op het oplossen van problemen die bij klanten kunnen ontstaan door een verouderde installed base. Veelal is niet goed bekend waar deze installed base nu precies uit bestaat. Daardoor ontbreekt ook het inzicht in wat er gebeurt wanneer componenten falen en niet meer leverbaar zijn. Door een gedegen analyse zijn verouderde componenten tijdig op te sporen en te vervangen. Zo worden de gevolgen van onverwachte uitval beperkt.

In- en overzicht van (niet-)beschikbaarheid componenten

itsme houdt zich al meer dan honderd jaar bezig met het leveren van zowel mechanische als elektrische componenten en biedt inmiddels vele aanverwante diensten. Het uitgangspunt is in alle gevallen de klant te ontlasten zodat deze zich kan richten op zijn core business. Eén van de diensten die steeds actueler wordt, is de factory scan: een grondige analyse van bijvoorbeeld alle componenten in een besturingskast die als kritisch zijn te bestempelen. Dat is van belang, want een besturingskast vormt het hart van een machine of installatie. Het uitvallen en niet kunnen vervangen van componenten leidt niet zelden tot stilstand van een complete lijn.

Klaas de Vos(sinds 1 januari werkzaam als Manager Operational Technology bij FrieslanCampina), manager Industriële automatisering: ‘Op basis van vele jaren ervaring weten wij als geen ander dat elektrotechnische componenten zoals plc’s, frequentieregelaars, veiligheidscomponenten, frequentieomvormers en HMI vaak een lange levensduur hebben. Soms wel tientallen jaren. Als een component toch stuk gaat, is hij niet zelden niet of moeilijk leverbaar, soms omdat hij helemaal niet meer wordt geproduceerd. Dan heb je als bedrijf echt een probleem. Dit kunnen we helpen voorkomen door een factory scan uit te voeren, waarbij we de complete installed base in kaart brengen.’

Installed base in kaart brengen

Een overzicht maken van alle componenten in een besturingskast kan op verschillende manieren. De meest eenvoudige is de kast te openen en alle componenten te noteren. Wil een klant dit niet, dan is het ook mogelijk om dit online via software uit te lezen of offline op basis van actuele, correcte tekeningen.

Vervolgens wordt van alle componenten bekeken hoe het staat met de levensduur, en of het goed mogelijk is ze te vervangen door een identieke component of een alternatief. Dit geldt voor zowel hard- als software. De analyse wordt uitgevoerd op basis van een database van itsme waarin deze informatie voor verschillende merken voorhanden is. Afhankelijk van de huidige en toekomstige beschikbaarheid van de elementen of softwareversies krijgt de component een kleurcodering. Deze loopt van groen via geel en oranje tot rood. Groen betekent dat er van deze component gedurende langere tijd voldoende beschikbaar is. Rood vraagt om onmiddellijke actie. Want dan zijn er geen mogelijkheden ze te vervangen door een identieke component of passend alternatief.

Op basis van de analyse brengt itsme een advies uit. Arjen Schutte voert als application engineer bijna dagelijks factory scans uit. ‘In feite is ons adviesrapport een risicoanalyse, want ook de kriticiteit van de componenten betrekken we in de beoordeling. En natuurlijk de huidige voorraad mocht een bedrijf die hebben. Het geeft verder een goed overzicht van de huidige status van de hard- en softwarecomponenten en wijst direct op de componenten die qua beschikbaarheid aandacht behoeven om langdurige onverwachte stilstand te voorkomen.’

Regelmatig updaten

De eerste stappen richting een factory scan zijn relatief veelomvattend. Wanneer de installed base echter eenmaal in kaart is gebracht, vergt het bijhouden aanzienlijk minder werk. Schutte raadt aan regelmatig te updaten: ‘Op deze manier kom je er tijdig achter wanneer zich veranderingen voordoen en kun je de juiste maatregelen nemen. Zo kun je onderhoud op het juiste moment inplannen, knelpunten in het aanbod vermijden en modernisering tijdig in gang zetten. Daarbij kunnen wij advies uitbrengen hoe bedrijven op lange termijn kunnen zorgen voor voldoende beschikbaarheid van reserveonderdelen. En we kunnen aanbevelingen doen over retrofitting: de levensduur van componenten wordt verlengd of er wordt overgegaan op migratie.’

De Vos: ‘Met de huidige leveringsproblemen is dit actueler dan ooit. Een goede analyse geeft aan waar als eerste problemen zijn te verwachten. Door die punten aan te passen, verlaag je stapsgewijs het risico dat je ernaast grijpt wanneer de nood aan de man is.’

Verlichting

Een factory scan kan zo breed zijn als een klant wil en bijvoorbeeld ook de verlichting omvatten en onderdelen aan een productielijn. Verlichting lijkt minder belangrijk, maar er zijn nog steeds fabrieken waar tl-verlichting brandt die niet meer mag worden gebruikt. Wanneer iets kapot gaat, is het handig om bijvoorbeeld led-verlichting in het magazijn te hebben die 1:1 – of met een kleine aanpassing – in de armatuur is te plaatsen.