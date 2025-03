De itsme Groep zal Schuurman Groothandel in Elektrotechniek in Nederland overnemen, onder voorbehoud van toestemming van de Autoriteit Consument & Markt. Schuurman Groothandel in Elektrotechniek is met vestigingen in Alkmaar, Drachten, Breda en Roermond al meer dan honderd jaar een betrouwbare partner voor professionele installateurs en maakindustrie en vormt de duurzame en mensgerichte schakel tussen gebruiker en producent.

Met de overname van Schuurman door de itsme Groep bundelen de Nederlandse familiebedrijven itsme Nederland en Schuurman hun krachten op de Nederlandse elektrotechnische distributiemarkt. itsme Nederland en Schuurman delen dezelfde waarden en tradities en bieden complementaire vaardigheden vanuit een zelfde visie. De bedrijven zullen hun eigen sterke identiteit en focus op specifieke segmenten behouden, gekoppeld aan pure klantgerichtheid, erkende professionele kwaliteit en betrokken betrouwbaarheid.

Taco Leeflang, directeur van de itsme Groep: “Schuurman voegt binnen onze groep een sterke focus toe op oplossingen voor mens, natuur en technologie die met name in de energietransitie essentieel zijn. Zo versterken wij onze bijdrage aan een duurzame toekomst met advies, ontwerp, engineering en onderhoud van duurzame systemen.”. Willem Schuurman, DGA van Schuurman Groothandel in Elektrotechniek, vult aan: “Het ontstaan van deze verbinding na 100 jaar Schuurman, biedt nieuwe mogelijkheden voor de toekomst voor zowel klanten als toeleveranciers.”.

Schuurman Groothandel in Elektrotechniek is een veelzijdige elektrotechnische dienstverlener. Met vier vestigingen in Nederland is Schuurman landelijk vertegenwoordigd met onder andere een breed en diep elektrotechnisch productassortiment en uitstekende product- en systeemkennis. Schuurman staat dicht bij haar klanten. Een compleet assortiment, uitgekiende logistiek en dienstenaanbod maakt Schuurman tot uw ideale elektrotechnische dienstverlener.

itsme Nederland draagt aantoonbaar bij aan duurzaam succes van industriële eindgebruikers, machine- en modulebouwers en technisch installateurs via een gevarieerd aanbod aan elektrotechnische en mechanische producten met bijbehorende technische en logistieke diensten. Met 400 medewerkers op 9 vestigingen in Nederland, een voorraad van meer dan 20.000 artikelen en een assortiment van meer dan 1,7 miljoen artikelen, biedt itsme Nederland antwoorden op de meest uiteenlopende technische en logistieke vragen en ondersteunt hogere productiviteit, lagere risico’s en minimale kosten.

De itsme Groep is een zelfstandige internationale toelevergroep met hoofdkantoor in Raamsdonksveer, Nederland. De bedrijven binnen de groep bieden innovatieve oplossingen in techniek en distributie aan industrie, machinebouw, modulebouw en installateurs. Met 1.000 medewerkers, actief vanuit acht bedrijven en veertig vestigingen in Nederland, België, Duitsland, Luxemburg en Spanje, zal de groep in 2025 een jaaromzet van 550 miljoen euro realiseren.