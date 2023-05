Drie maanden draait het nu: het flexibele TK-3015 EU-ontlaadsysteem van AMADA voor het uitnemen van plaatwerkproducten. ITEQ in Nijkerk, dat plaatwerk (re)engineert en produceert voor grotere oem’ers, is het eerste bedrijf in Nederland dat werkt met deze oplossing voor het automatisch verzamelen, sorteren en stapelen van lasergesneden werkstukken. Daarmee zet het opnieuw een stap in het verder automatiseren van de productie, wat – gezien het high mix-low volume karakter van het bedrijf – overigens niet een doel op zich is. ‘Efficiëntie en productieflow zijn altijd leidend.’

Nauwe samenwerking ITEQ en AMADA werpt vruchten af voor beide partijen

Het ontlaadsysteem telt drie snijtafels in plaats van de gebruikelijke twee: één om te snijden, één voor het lossen van producten en één voor het lossen van het snijafval. De machine voert dus op drie posities drie bewerkingen tegelijkertijd uit: plaat beladen, snijden en uitsorteren. Daardoor is er meer tijd voor het stabiel uitsorteren van de gesneden producten. Dankzij de individueel aangestuurde picker en de geoptimaliseerde zuignappen kan het systeem werkstukken met een complexe vorm, lange strips en zwaar gewicht hanteren. Nadat de producten soort bij soort op pallets zijn geplaatst, gaan ze het automatisch platenmagazijn in. Daar liggen ze klaar om door een medewerker opgeroepen te worden, just-in-time, pas op het moment dat ze daadwerkelijk op de werkvloer benodigd zijn.

Het precies stapelen van de werkstukken vereenvoudigt (geautomatiseerde) handelingen in de volgende productiestap. ‘We streven naar zo veel mogelijk onderdelen op één pallet, voor één product, zodat medewerkers op de volgende afdeling minder hoeven te zoeken. De machine verdient zichzelf vooral terug dankzij die betere logistieke flow’, zegt Martijn Engwerda, operationeel directeur bij ITEQ. ‘Dat is een belangrijk concurrentievoordeel.’

Ergonomisch risico

Automatisering is belangrijk, want ook ITEQ heeft moeite om aan productiepersoneel te komen. ‘Daar komt bij dat rapen belastend voor de medewerkers is, het is een ergonomisch risico. Het is het minst leuke en tegelijk lichamelijk zwaarste proces binnen onze productie. Je hebt daardoor te maken met veel wisseling in personeel en kunt bijna geen mensen meer krijgen die dit werk willen doen’, stelt Menno Bos, commercieel directeur bij ITEQ. De machine biedt belangrijke voordelen: een robot werkt 24/7, is nooit ziek. En het uitrapen gebeurt nu in het proces.

‘Toch is het kostentechnisch niet interessant als je puur naar het uitrapen kijkt’, weet Bos. De klant betaalt immers voor waardetoevoeging aan het product, niet voor de logistiek eromheen. Dus de handeling voegt geen waarde toe aan het product en kost geld. Als je die handeling kunt automatiseren en zo de logistiek kunt optimaliseren, kun je meer produceren met minder mensen.’

Early adopters

Met de komst van de TK-3015 EU heeft ITEQ nu elf AMADA-machines staan: acht kantbanken en drie lasersnijmachines, geheel gekoppeld aan een gerobotiseerd platenmagazijn – een primeur voor Nederland. ‘Er is slechts een beperkt aantal bedrijven die deze stap zo vroeg zetten qua uitsortering, en dat durven te implementeren in het proces. Dan praat je over early adopters, die op technologisch gebied heel vooruitstrevend zijn’, stelt Zef Wetsels, general manager Nederland bij AMADA. Dit bedrijf, in 1946 opgericht in Japan, is wereldwijd actief als fabrikant van plaatwerkmachines, met in Europa tien filialen en acht productievestigingen in dertien verschillende landen. Vanuit het Europese hoofdkantoor in Haan (D) wordt ook de markt in Nederland, Oostenrijk en Oost-Europa bediend. Corebusiness zijn totaaloplossingen – software, machines en tools – voor hoogwaardig en complex dun plaatwerk.

Intelligent sorteren

De nieuwe TK-3015 EU, de tweede generatie, met magazijnkoppeling, is nu een jaar op markt. Tot nu toe zijn er in Nederland vier van verkocht. Naast het 24/7 kunnen terugleveren naar het magazijn is intelligent sorteren een van de pluspunten van de machine, aldus Wetsels. ‘Stel er zitten zes verschillende producten in één plaat en bij het uitsorteren blijft één onderdeel vastzitten aan het raster. In dat geval legt de sorteerder dat onderdeel terug en gaat verder met de overige onderdelen. Hij onthoudt het vastzittende onderdeel en verwijdert dit zodra hij klaar is met uitsorteren van de andere onderdelen. Een optimalisering, want op die manier raakt het proces niet verstoord en kan de lasersnijmachine gewoon doordraaien.’

Waardevolle integratie

Beide ITEQ-directeuren zien zowel voordelen als mogelijke nadelen van hun keuze voor één leverancier. ‘Belangrijk voordeel voor ons is dat we alle machines goed aan elkaar kunnen koppelen. Alles is geïntegreerd in één systeem en heeft eenzelfde human machine interface. We hebben wel gekeken naar andere merken, maar die integratie is ook wat waard. Financieel en in het grote geheel bezien’, zegt Engwerda. ‘Denk aan de efficiencyslag die de organisatie hiermee maakt. En het feit dat alle machines draaien op één softwarepakket. Voor de sorteerder hoef je niet apart te programmeren, dat is geïntegreerd in de software van de lasersnijmachine. Belangrijk, want als het medewerkers veel energie kost, blijven ze het werk met de hand doen.’

‘Een volledig automatisch proces is ook niet haalbaar in ons soort bedrijven: high mix, low volume, met korte omsteltijden’

Het nadeel van afhankelijk zijn van één leverancier buigt Bos graag om naar: nauw samenwerken met één leverancier. ‘Hoe meer wij kunnen groeien in dit systeem door aanschaf van een nieuwe machine, qua software en automatisering, hoe beter het is voor beide partijen. AMADA leert van zaken waar wij tegenaan lopen, wij krijgen optimale service. En als zij iets nieuws ontwikkelen, past dat in ons plaatje.’

Finetuning

Na drie maanden werken met de nieuwe machine zijn de eerste ervaringen aan ITEQ-zijde zonder meer positief. ‘Eerlijk gezegd hadden we niet verwacht dat het zo snel en zo simpel zou gaan. Na twee dagen heb ik bij de operators geïnformeerd hoe het ging en het antwoord was: “Fantastisch”’, lacht Engwerda. ‘Dus de jongens zijn fan, ze vinden het heel erg mooi werken. Goed nieuws, want wij kunnen het wel mooi vinden, maar het belangrijkste is dat de operators het omarmen.’

Dankzij de eerdergenoemde systeemintegratie en dezelfde hmi kunnen operators makkelijk tussen machines wisselen. Mede daardoor kostte het hooguit één dag opleiding voor de operators en weinig extra programmeerwerk om de sortering in gang te zetten. ‘Omdat we als eerste bedrijf in Nederland de machine hebben geïmplementeerd in ons productieproces, is er nauw contact met AMADA geweest. Daarbij hadden zij oog voor onze verbeterpunten. Dat betrof overigens puur finetuning. Zo constateerden we al snel dat er een optimalere volgorde kan zijn voor het wisselen van pallets. Dat gaat maar om enkele minuten, maar ook deze kleine dingen kunnen tijdwinst opleveren. Dus fijn dat AMADA dit serieus bekijkt.’

Opnieuw primeur

Inmiddels zit ITEQ (sinds december 2021 onderdeel van de Wilvo Group in Bergeijk) alweer vijf jaar in het nieuwe pand in Nijkerk. Het bedrijf is de afgelopen jaren flink gegroeid en telt nu circa honderd medewerkers. Afgelopen vijf jaar is ook de omzet conform plan verdubbeld. Kijkend naar de nabije toekomst, willen Engwerda en Bos zo veel mogelijk verder digitaliseren en automatiseren – maar niet alles. ‘Efficiëntie en productieflow zijn altijd leidend. Het streven is het werk zo efficiënt en zo eenvoudig mogelijk in te richten, en zo meer te produceren met hetzelfde aantal mensen. Een volledig automatisch proces is ook niet haalbaar in ons soort bedrijven: high mix, low volume, met korte omsteltijden.’

Desalniettemin staat uitbreiding van het aantal lasrobots op het programma en levert AMADA binnenkort een HRB-kantbank met automatische bombering van de nieuwste generatie. En daarmee heeft ITEQ opnieuw een primeur te pakken, want ook deze machine is de eerste van AMADA in Nederland.