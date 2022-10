Digitalisering zorgt voor een betere planning. Dat resulteert in meer rust op de werkvloer en biedt ruimte voor zelfsturing. En dat vergroot weer het werkplezier en maakt werknemers tot ambassadeurs van hun bedrijf, die voor vacatures vaak de beste kandidaten voordragen. Aldus de strategie die Iteq uitgevoerd heeft om zowel haar positie op de markt van plaatbewerking als die op de arbeidsmarkt te verbeteren. Brancheorganisatie NEVAT ondersteunde daarbij.

De eigen mensen als beste recruiters

Dé manier om vacatures ingevuld te krijgen, is mond-tot-mondreclame, zo duidt Martijn Engwerda. Hij is operations director van Iteq, een bedrijf dat is gespecialiseerd in fijnmechanische plaatbewerking en actief in onder andere de apparatenbouw en de medische industrie. Vanzelfsprekend heeft de groeiende onderneming de nodige vacatures. Het Nijkerkse bedrijf is op zoek naar lassers, zetters, engineers en ook een frontofficemedewerker. Die vinden is lastig, ondervindt commercial director Menno Bos. ‘Als mensen elders goed op hun plek zitten, vertrekken ze niet zomaar. Daarom investeren we zelf veel in het creëren van een fijne werkplek, om onze mensen te boeien en te binden. En dan worden ze ook ambassadeur van je bedrijf en zorgen in die hoedanigheid vrijwel altijd voor sollicitanten met de kwaliteit die je zoekt. Want onze medewerkers voelen zich natuurlijk wel “verantwoordelijk” voor de mensen die ze aandragen.’

Mond-tot-mondreclame is dé manier om vacatures ingevuld te krijgen

Veel betere planning

Hoe ging Iteq te werk bij het creëren van die fijne werkplekken? ‘We hebben daartoe een verdere digitaliseringslag gemaakt. Daardoor konden we gaan werken met zelfsturende teams. Want we krijgen tegenwoordig heel veel data uit onze processen. Die bieden veel beter zicht op hoeveel tijd er daadwerkelijk nodig is voor een bepaalde klus. Dat zorgt voor een veel betere planning’, verklaart Bos. ‘Voorheen was er vaak te weinig tijd voor een opdracht. Want een medewerker moest eerst op zoek naar de precieze specificaties en werkinstructies en naar de materialen en tools die hij nodig had. Tegenwoordig is dat allemaal meteen voorhanden.’

Omdat de planning nauwelijks meer een issue is, vult Engwerda aan, heeft de medewerker veel meer de vrije hand om zijn werk zelfstandig te doen. ‘Voorheen liep de teamleider voortdurend rond om – ad hoc – ervoor te zorgen dat zijn mensen de klussen afkregen die eigenlijk gisteren al klaar hadden moeten zijn. Die zorg heeft hij nu niet meer. Die teamleider gaat zich dan vanzelf veel meer concentreren op het bepalen van de beste technologie om een werkstuk te maken. Samen met zijn mensen. En als blijkt dat de tijd die werkvoorbereiding ervoor gecalculeerd heeft toch te kort is, dan koppelt de teamleider dat direct terug.’

Gemotiveerdere mensen

Een betere planning is voor de mensen op de werkvloer natuurlijk veel prettiger. Het werkplezier wordt verder vergroot doordat die vloer niet meer vol staat met onderhanden werk. ‘Voorheen stonden pallets met al het werk dat nog gedaan moest worden in het zicht van de mensen’, aldus Bos. ‘Dat gevoel van voortdurend achter de feiten aan lopen, motiveerde niet. Zoals we het nu georganiseerd hebben, geeft veel meer rust op de werkvloer. Die betere planning, waardoor er zelfstandig gewerkt kan worden, en de rust op de werkvloer zorgen ervoor dat onze mensen veel efficiënter werken, vaker zelf met goede voorstellen komen om hun werk beter en sneller te doen. Mensen zijn gemotiveerder. Belangrijk daarvoor is overigens ook dat je successen met z’n allen viert.’

Werkvloer in plaats van troon

Bos en Engwerda zijn beiden lid van GPI NXT (Groep Plaatverwerkende Industrie Next) van NEVAT, een groep waarin bedrijfsopvolgers en high potentials ervaringen uitwisselen. Bos: ‘Deze nieuwe generatie leidinggevenden van industriële bedrijven heeft minder op met het traditioneel, controlerend managen en veel meer met het nieuwe werken met veel ruimte voor zelfsturing.’ ‘Voorheen zaten directeuren op een troon’, weet Engwerda. ‘Wij zijn meer op de werkvloer. We praten met onze mensen, nemen hen mee in onze visie en strategie door daarover elke twee maanden sessies te organiseren. We wisselen van gedachten over wat die nieuwe manier van werken voor de onderneming betekent én wat het hun oplevert. Daarbij dragen we ook uit dat goed communiceren waar je mee bezig bent, niet alleen voor het management geldt. Ook een lasser moet zelf zorgen dat hij deelt waar hij tegenaan loopt om te kunnen verbeteren.’

Leren van elkaar

Edwin Dekker van NEVAT ondersteunt als branchemanager van GPI NXT de uitwisseling binnen het platform. ‘Kenmerkend voor de programma’s die wij opzetten, is dat ze altijd gemaakt worden door de leden zelf. Want het doel is dat ze van elkaar leren, onder andere over welke stijl van leidinggeven het beste is voor het werken met zelfsturende teams en hoe ze daartoe hun processen het beste kunnen inrichten. Hiertoe organiseren we niet alleen meetings bij een van de deelnemers, maar gaan we ook op pad. Komende 25 tot 27 september bijvoorbeeld gaan we met GPI Next met Bystronic op bezoek bij Kurago en Mercedes in Spanje’, vertelt hij. ‘En aanstaande 15 november zijn we te gast bij Azora. De directeur vertelt dan hoe deze Achterhoekse thuiszorgorganisatie zelfsturend werken vorm geeft. Uitgelegd krijgen hoe in andere sectoren gewerkt wordt, brengt je vaak op nieuwe ideeën. En samen op pad gaan is altijd goed voor de teamspirit.’

Masterclass

Martijn Engwerda heeft voor die aanvullende digitaliseringsslag die Iteq gemaakt heeft, eveneens deelgenomen aan het voortraject van het digitaliseringsprogramma dat NEVAT, samen met hogeschool Saxion, heeft opgezet. ‘Digitalisering is cruciaal voor het goed laten draaien, laten groeien van je onderneming. Maar het is ook nodig voor het creëren van aantrekkelijke werkplekken waarmee je je mensen boeit en bindt.’ Het eerste deel van dat programma, de masterclass Technology Roadmapping waarin digitalisering van processen centraal staat, is inmiddels achter de rug en vindt 27 september opnieuw plaats, op de hogeschool en op locatie bij een van de deelnemende bedrijven. De onderwerpen van deel 2 – onder meer ‘werken in de cloud’, ‘beter plannen’ en ‘integreren van diverse softwarepakketten’ – zijn bepaald. ‘Binnenkort starten we met de uitwerking daarvan in een curriculum dat ondernemers moet helpen die onderwerpen te vertalen naar hun praktijk’, aldus Dekker.

Van levensbelang

Die vervolgens nog eens onderstreept dat digitalisering letterlijk van levensbelang is voor bedrijven. Hij is ook branchemanager van de NEVAT-groep van grote verspanende bedrijven en dus goed ingevoerd in deze branche. Zo constateert hij dat de laatste tijd veel kleinere verspanende bedrijven te koop worden aangeboden. ‘Bedrijven met meestal niet meer dan tien, vaak wat oudere medewerkers, die niet meer meekunnen met deze tijd. Die niet meer in staat zijn die digitaliseringsslag te maken. Daardoor hebben ze bijvoorbeeld vaak geen idee waarmee ze nu precies hun geld verdienen. Deze papa-en-mamabedrijven hebben daardoor niet de efficiency en effectiviteit die tegenwoordig vereist is. En dan zit er niet veel anders op dan de onderneming te koop te zetten.’