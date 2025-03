Bij de laatste editie van de Dutch Industrial Suppliers & Customer Awards (DISCA) kreeg Itec Equipment uit Nijmegen een tweede plek toegewezen in de categorie Best Customer. Een mooi resultaat voor het bedrijf, dat in 2021 ontstond uit Nexperia. In de laatste jaren profileert Itec zich als een nieuwe en onafhankelijke speler op de markt voor halfgeleidermachines.

‘We moesten onze sales van nul opbouwen’

De geschiedenis van Itec lijkt op een matroesjka-poppetje. Het ontstond uit verschillende generaties bedrijven die steeds weer vervelden. ‘Itec komt voort uit Nexperia’, vertelt Mark Vogels, head of sourcing bij Itec. ‘Nexperia ontstond op zijn beurt uit NXP. Indertijd is NXP dan weer afgesplitst uit Philips. We waren altijd het interne engineeringbureau, ontwierpen machines voor intern gebruik. Sinds 2021 zijn we echter een onafhankelijk bedrijf. Nexperia blijft wel onze moederorganisatie.’

Itec ontwerpt machines voor de back-end industrie in de semicon. ‘Het grootste gedeelte van onze machines doet zogenaamde die-bonding’, legt Vogels uit. ‘Hierbij plaats je de die van de wafer op een lead frame of ander substraat. Daarnaast doen we voor een deel fabrieksautomatisering. Onze klanten kunnen van afstand volgen hoe onze machines presteren, en wat zij ervan moeten leren. We ontwerpen ook onze eigen visionsystemen en testequipment. Onze klanten maken eigenlijk de bouten en moeren van de semiconindustrie. De producten van onze machines vind je overal terug, in je smartphone en je laptop bijvoorbeeld.’

Lagere TCO

Itec slaagt erin om in de moeilijke semiconmarkt mee te draaien dankzij een aantal redenen. ‘Ons product is betrouwbaar’, stelt Vogels. ‘Onze klanten weten dat ze weinig uitval mogen verwachten. Daarnaast is de total cost of ownership laag voor onze machines. Dat is natuurlijk cruciaal als je zo’n basiselement bouwt.’

Maar als kosten zo’n factor vormen in hun niche, hoe slagen ze er dan in om met Aziatische machinebouwers te concurreren? ‘Onze die-bondmachines zijn drie tot vier keer sneller dan die van de concurrentie’, reageert Vogels. ‘En onze testmachines zijn dan weer makkelijk vijf keer sneller. Je koopt dus een iets duurdere machine, maar doordat die meer produceert, is je cost of ownership lager. Ander voordeel is dat een van onze machines gelijk is aan verschillende machines van onze concurrenten. Onze machines nemen dus minder ruimte in voor hun capaciteit, wat de efficiëntie van een fabriek ten goede komt.’

Daarnaast bezit Itec ook een fabriek in China, waarmee het de steeds meer afgescheiden Chinese markt bedient. Dat geeft het bedrijf ook de mogelijkheid om daar te produceren tegen lagere kosten.

Open voor verandering

De voorbije jaren moest Itec zichzelf verzelfstandigen van een intern engineeringbureau naar een speler die globaal zijn machines diende te verkopen. ‘Voordien hadden we bijvoorbeeld geen salesafdeling’, vertelt Vogels. ‘Die hebben we helemaal van nul moeten opbouwen.’

Zorgde dat voor strubbelingen in de cultuur? ‘Toen ik in dienst kwam bij Itec, was ik bang bij een engineeringclub terecht te komen’, geeft Vogels toe. ‘Maar de mensen hier stonden open voor verandering. De verzelfstandiging zorgde niet echt voor problemen. Het is natuurlijk anders, zo commercieel te werk gaan. In het verleden werd de businesscase uitgelegd op de production batch van Nexperia, nu gebeurt dat op onze eigen sales. Toch behielden we een deel van de oude cultuur. Love for technology is een van onze kernwaarden. En door al die nieuwe klanten hebben onze ingenieurs een hoop nieuwe problemen om op te lossen’, lacht hij.

Nieuwe dynamieken

Dat zelfstandige bedrijf steunt tegelijk op een nieuwe industriële partner: Sioux Technologies Assembly. ‘Oorspronkelijk werkten we voor onze productie samen met een andere partij’, vertelt Vogels. ‘Maar tijdens de verzelfstandiging kwamen we in goed overleg tot de conclusie dat het beter was om een nieuwe partner te zoeken. We maakten toen de overstap naar Sioux. Dat werkt enorm goed. De communicatie is erg open.’

Sioux is tevens een cruciale schakel in de keten van Itec. ‘Met een aantal second-tier leveranciers hebben we direct contact’, vertelt Vogels. ‘Dat doen we meestal omwille van IP of gezamenlijke ontwikkeling. Alle andere leveranciers worden door Sioux gemanaged. We hebben wel inzage in alle afspraken die zij maken. Opnieuw steunen we dus sterk op die open communicatie met Sioux.’

De verzelfstandiging zorgt tegelijk voor nieuwe dynamieken in het bedrijf. ‘We ontwerpen nu ook andere machines’, vertelt Vogels. ‘Een van onze meest succesvolle machines maakt RFID-tags, waarmee je zaken kunt tracken. Dat redt ons voor een deel nu de semiconindustrie het moeilijker heeft.’

Vogels blijft alvast ambitieus voor de toekomst en voorziet stevige groei in verschillende markten, zoals RFID. ‘Semicon zal ook weer aantrekken. Tegelijk willen we doorgaan met innoveren, de snelheden zullen minimaal met een factor tien omhooggaan. We moeten onze markt blijven opschudden.’

