IPL publiceert 23e, onafhankelijke vergelijking van 36 ERP-systemen

Nee, een keiharde ranking van de 36 ERP-systemen die IPL geanalyseerd heeft bevat het boek ‘ERP-systemen voor productie en groothandel 2023’ niet. Wel valt er tot in detail uit op te maken wat de sterke en minder sterke punten zijn van de pakketten van leveranciers als ECI, Microsoft, Infor, SAP en Isah. ‘Want welk systeem voor precies jouw bedrijf het beste is hangt juist daar sterk mee samen’, verklaart Ruud Smetsers. ‘Een onderneming die discrete producten maakt stelt hele andere functionele eisen aan een pakket dan een semi-procesbedrijf dat batchgewijs bijvoorbeeld food produceert. Waar precies de sterktes liggen van een pakket en waar niet maken we in ons boek met tabellen in detail duidelijk.’

‘Boek biedt detailinzicht in welk pakket precies bij jouw bedrijf past’

Die tabellen zijn ingevuld onder andere op basis van de antwoorden op de 3000(!) vragen die IPL de ERP-leveranciers gesteld heeft. ‘Ja, het is voor hen elk jaar weer een flinke inspanning’, erkent Smetsers. Maar ontbreken in de 23e, onafhankelijke vergelijking van IPL, die sinds de start ervan in 1992 een zwaarwegend selectie-instrument voor de markt is geworden, is geen optie. Dus hebben alle gevraagde leveranciers hun medewerking verleend. Niet alleen door die duizenden vragen te beantwoorden, maar vervolgens over de gegeven antwoorden ook nog eens een dag lang – tijdens een zogeheten Validatiedag – ondervraagd te worden, ten kantore van IPL.

Wat is nieuw?

‘Dat doen we steekproefsgewijs’, licht Smetsers toe. ‘We zien bijvoorbeeld dat aangegeven is dat het “opstellen van een verkoopraamcontract” of het “grafisch weergeven van de projectplanning” een standaardoptie is en vragen dan aan de consultant van de leverancier dat met het pakket live te demonstreren.’ In die ondervraging ligt het accent sterk op dat wat nieuw is in vergelijking met het voorgaande jaar. ‘Een leverancier heeft bijvoorbeeld gesteld dat het pakket nu volledig is voorbereid op een ‘verhuur-verdienmodel’. Dan vragen wij te laten zien hoe in die module het verhuurplanbord werkt, of hoe je facturen voor abonnementen kan opstellen. Ja, veel pakketten anticiperen inmiddels op de behoefte bij industriële bedrijven aan een ERP-pakket dat gereed is voor het uitrollen van een servitization-businessmodel’, constateert de ERP-adviseur van IPL.

Meer diepgang

Nieuw in het onderzoek van IPL is de vraag naar de manier waarop het pakket ‘functionaliteiten’ ondersteunt. ‘Eerder vroegen we alleen of in een functionaliteit voorzien was, ja of nee. Nu vragen we ook of dat met een standaardmodule is of dat het kan worden opgelost met de flexibiliteit van het pakket: met vrije velden of tabellen die gemakkelijk kunnen worden ingericht. Of dat de leverancier daarvoor een beroep doet op de applicaties die door derden op de markt worden gebracht. Meer diepgang in onze vragen dus.’

125 functionaliteiten

De bevindingen op basis van de beantwoordde vragenlijst en de respons tijdens de Validatiedag heeft IPL vastgelegd in het boek ‘ERP-systemen voor productie en groothandel 2023’. Dat bevat per ERP-pakket een tabel met 125 functionaliteiten. Per functionaliteit is met een kleur aangegeven hoe goed het pakket daarop scoort, variërend van donker blauw (‘veel functionaliteit’) tot licht blauw (‘geen functionaliteit’). Voorts is door IPL per pakket een uitgeschreven oordeel gegeven. ‘Zo kan een ondernemer die staat voor de keuze voor een nieuw ERP-systeem gemakkelijk een eerste selectie maken.’ Verder zijn de gegevens verwerkt in de online ERP-vergelijker op www.erp-portal.nl. Deze tool zet IPL in tijdens ERP selectietrajecten.

Verdere ondersteuning

Om dat keuzetraject verdergaand te ondersteunen doet IPL meer dan het boekstaven van een grondige vergelijking van diverse pakketten. ‘Wij voeren gesprekken om ons een gedetailleerd beeld te vormen van het typebedrijf, de huidige status van hun ERP-systeem, welke strategie ze voeren en welke functionele eisen dat alles stelt aan het nieuwe systeem. Hierbij gebruiken we onze online ERP-vergelijker op www.erp-portal.nl. Zo komen we, samen met onze klant, tot een shortlist van pakketten. Vervolgens worden de leveranciers daarvan uitgenodigd om kennis te maken met het bedrijf van de klant en een – door ons gescripte – demonstratie te geven van hun pakket. Ook organiseren we bezoeken bij klanten van die leveranciers, om hun oordeel te horen over het pakket en de implementatie en in hoeverre dat traject binnen budget en planning is gebleven.’

Bijsturen

Ook als eenmaal de keuze is gemaakt en de implementatie start blijft IPL desgewenst aangehaakt, dikwijls als projectmanager, vertelt Smetsers. ‘Om de klant daarin te ondersteunen waar nodig bij te sturen. Bijvoorbeeld om te zorgen dat de key users, vaak getalenteerde mensen met nog veel meer taken en verantwoordelijkheden, echt voldoende tijd voor die rol vrijmaken. Ook bewaken we de scope van de implementatie: medewerkers hechten vaak aan hoe ze “het altijd gedaan hebben”. Voorziet een pakket daar niet in dan wordt vaak gevraagd iets op maat te maken. Wij hanteren dan als uitgangspunt: stick to the standard. Want dat vergroot de onderhoudbaarheid enorm. Waar nodig verzorgen wij ook het verandermanagement, om te zorgen dat het personeel de noodzaak van het nieuwe pakket begrijpt en de veranderingen accepteert.’

Naar de cloud

Tot slot signaleert Ruud Smetsers nog een trend in ERP-land: ‘De pakketten verplaatsen zich steeds meer naar de cloud, op basis van een vast abonnementsbedrag.’ Daarbij kan gekozen worden voor multi tenant public cloud of een private cloud. ‘Bij die eerste vorm ben je verzekerd van voortdurende automatische updates, zodat je zeker weet dat je altijd met de laatste versie werkt. Met de private cloud – op een extern gehoste, eigen serveromgeving – kun je zelf bepalen wanneer je updatet en is er meer ruimte voor maatwerk.’ Daarnaast is er nog ERP on prem. ‘Soms hebben bedrijven net geïnvesteerd in hardware, of durven de stap naar de cloud nog niet te maken. Dan kiest men liever voor on prem. ’ Impact op de vraag naar nieuwe pakketten en de implementatie ervan heeft de cloud niet, constateert Smetsers: ‘Ik zie momenteel een vraag die niet groter of kleiner is dan anders’, aldus de ERP-adviseur. Die zich daarbij wel realiseert dat de tijden onzeker zijn en grote investeringen als in ERP van de ene op de andere moment on hold gezet kunnen worden.

Klant: ‘Ze verdiepen zich eerst grondig in onze organisatie’

De operations manager van een onderneming actief in de defensie-industrie kan zijn ervaringen met de begeleiding door IPL bij het kiezen van een nieuw ERP-systeem alleen anoniem doen. ‘Want wij zitten nog middenin dat selectietraject.’ Maar die ervaringen tot dusver zijn louter positief, vertelt hij: ‘Ze verdiepen zich eerst grondig in onze organisatie, in de dynamiek van onze processen. Wij zijn een sterk projectgedreven bedrijf en vraagt om specifieke ERP-functionaliteiten. Er zijn gesprekken gevoerd met de managers van verkoop, inkoop, engineering en productie om duidelijk te krijgen welke precieze eisen wij stellen aan zaken als planning, werkvoorbereiding en finance.’ Vervolgens is in nauwe afstemming en met behulp van de ERP-vergelijker van IPL een shortlist van pakketten en leveranciers bepaald. ‘Inmiddels heeft IPL, samen met leveranciers, al een paar demonstraties van pakketten verzorgd. En we hebben er nog een paar in de agenda staan. Ik hoop dat we voor het eind van het jaar tot een definitieve keuze voor een pakket komen en een start kunnen maken met de implementatie ervan.’

Boek bestellen

Het boek ‘ERP-systemen voor productie en groothandel 2023’ is inmiddels in papieren vorm te bestellen via www.ipl.nl. Op korte termijn komt de uitgave ook als e-book beschikbaar

In het boek ‘ERP-systemen voor productie en groothandel 2023’ worden de volgende pakketten vergeleken: