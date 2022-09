Vier jaar geleden kreeg het Amsterdamse tech-bedrijf Evalan de opdracht van het ministerie van Defensie voor het ontwikkelen van een hittemonitor. Aanleiding was het feit dat soldaten tijdens oefeningen soms oververhit raken, met incidenteel (blijvende) problemen als gevolg. Voor het detecteren van iemands kerntemperatuur werd eerder wel een hittepil gebruikt; deze moest echter uren van tevoren worden ingenomen. ‘Ons wearable device maakt gebruik van data uit een hartslagmeter en een algoritme dat is ontwikkeld door het Amerikaanse leger en waarmee iemands kerntemperatuur wordt afgeleid uit diens hartslagwaardes. De uitkomst wordt vervolgens doorgestuurd naar de commandant of trainer, die aan de hand van een stoplichtsysteem ziet of iemand in de gevarenzone verkeert en daar vervolgens actie op onderneemt’, verklaart Henk Schwietert, ceo van Evalan, dat de hittemonitor assembleert, programmeert, test en uitlevert. Het bedrijf werd opgericht in 2005 en telt ruim vijftig medewerkers.

De hittemonitor vormde een mooie uitdaging voor het bedrijf, dat zich richt op het creëren van end-to-end IoT-oplossingen en het implementeren van nieuwe technologie daarbij. Evalan werkt hiervoor nauw samen met klanten, die de domeinkennis en specifieke doelstellingen inbrengen, en levert zelf de technische kennis en capabilities. Hiertoe heeft het bedrijf een aantal bouwstenen ontwikkeld, waaronder BACE, een connector tussen een asset in het veld en de cloud. ‘Zo krijg je data uit machines, voertuigen of sensoren via een API in de cloud meteen aangeleverd. Juist die engineering voor integratie aan beide kanten is vaak de zwakke schakel. Klanten kennen doorgaans hun machines goed en weten ook welke data ze zouden willen hebben, maar data uit machines in hun enterprise-systeem brengen, is soms lastig’, aldus Schwietert.

De uitdaging voor Evalan zit steeds in het realiseren van de implementatie. ‘Vandaar dat we veel samenwerken met kennisinstellingen en universiteiten om met hun prototypen en demonstrators de slag naar de praktijk te maken’, zegt Schwietert, die aangeeft dat Evalan op verzoek van Defensie in een volgende fase nog een wobble index aan de wearable gaat toevoegen. ‘Als iemand tegen oververhitting aan zit, verandert zijn balans en looppatroon, zo blijkt uit onderzoek. Op basis van een algoritme, ontwikkeld door MIT samen met het Amerikaanse leger, dat accelerator- en gyroscoopgegevens gebruikt, kun je aan de hand van iemands bewegingspatroon detecteren of hij in problemen komt.’ Uiteindelijk zou zo’n wobble index voldoende informatie kunnen opleveren en het dragen van een hartslagmeter overbodig maken. Inmiddels zet Defensie de hittemonitor operationeel in tijdens oefeningen (het device is niet bedoeld voor gevechtshandelingen). Hetzelfde geldt voor de brandweer Zuid-Holland-Zuid; de brandweer van Amsterdam gaat de hittemonitor testen.