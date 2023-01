De Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) en onderzoekscentrum imec kondigen vandaag de lancering aan van hun nieuwe spin-off IoSA (Internet of Small Animals). Ingenieurs van imec en ecologen van de UAntwerpen combineren in IoSA hun expertise om accurate, ultralichte en energiezuinige trackers te ontwikkelen die de bewegingen en contacten van kleine wilde dieren zoals vogels, knaagdieren, vleermuizen en zelfs padden kunnen monitoren.

Om de biodiversiteit in stand te houden en de leefomstandigheden van wilde dieren te verbeteren moeten we hun bewegingen en gedrag begrijpen. Echter, de instrumenten om diergedrag effectief te monitoren ontbreken nog grotendeels. Vooral voor kleinere wilde dieren zijn de bestaande trackers te groot en te zwaar. Om hieraan tegemoet te komen ontwikkelt IoSA zeer accurate en ultralichte monitoring tools die het gedrag van wilde dieren in kaart kunnen brengen. Tegelijkertijd kunnen deze instrumenten ook ingezet kunnen worden in de landbouw, om bijvoorbeeld gezondheidsproblemen bij vee vroegtijdig bloot te leggen.

IoSA wil onderzoekers, organisaties voor natuurbehoud, dierentuinen en landbouwers meer inzicht geven in hoe dieren interageren en bewegen. De nieuwe spin-off van imec en UAntwerpen ontwikkelt daarvoor Bluetooth-trackers die zo licht zijn dat het dier niet gehinderd wordt (maximum 5 percent van het totaalgewicht van een dier). IoSA focust op zo nauwkeurig mogelijke metingen en dataverwerking aan een zo laag mogelijk energieverbruik.

“We zijn erin geslaagd om het Bluetooth Low Energy (BLE)-protocol te optimaliseren. Elke tracker zendt zelf BLE-signalen uit en detecteert de signalen van trackers in de nabijheid. Wanneer twee trackers dicht bij elkaar komen, meten ze elkaars signaalsterke en schatten ze de onderlinge afstand in. Alleen tijdens die heel korte periode verbruikt de tracker energie”, zegt Maarten Weyn, professor draadloze communicatie aan UAntwerpen/imec en medeoprichter van IoSA.

Lucinda Kirkpatrick, CEO van IoSA: “Onze eerste oplossing is een tracker van slechts 0,9 gram die geschikt is om de verplaatsingen en contacten van kleine dieren zoals vogels en muizen te volgen. Deze tracker werd al ingezet om het gedrag van gieren te observeren, om de overdracht van ziekten door ratten in Tanzania te bestuderen en om de effectiviteit van anticonceptievoer voor duiven na te gaan. Dit leverde al zeer interessante informatie op die tot vandaag ontbrak. Maar onze eerste tracker is slechts het begin: als team zijn wij enorm gepassioneerd om nog betere instrumenten te ontwikkelen die nog meer inzichten in diergedrag kunnen bieden om onderzoek, dierenbescherming, en natuurbehoud te ondersteunen.

“Als universiteit zetten we sterk in op het creëren van socio-economische waarde uit onderzoek. IoSA is daar een prachtig voorbeeld van: een multidisciplinaire samenwerking tussen verschillende onderzoeksgroepen resulteert in een interessante IoT-tool die het biologische en biomedische onderzoek ondersteunt”, zegt Silvia Lenaerts, vicerector Valorisatie en Ontwikkeling van UAntwerpen.