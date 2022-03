Ioannis Sechopoulos ontvangt NWO Vici-subsidie voor onderzoek naar verbetering van borstkankerdiagnostiek

Ioannis Sechopoulos, onderzoeker bij de afdeling Beeldvorming van het Radboudumc, ontvangt een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro. Hiermee gaat hij onderzoek doen naar de verbetering van tomosynthese, een röntgenonderzoek waarmee radiologen borstkanker opsporen. Verbetering van de techniek moet leiden tot minder onnodig vervolgonderzoek bij de bevolkingsscreening, en duidelijkere analyse van tumoren voor en na een behandeling.

Al sinds 1990 loopt in Nederland het landelijke bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Vrouwen tussen de 50-75 jaar komen elke twee jaar voor een mammografie, een tweedimensionale röntgenfoto van de borst. Bij een afwijking kan het vervolgonderzoek bestaan uit een zogenaamde tomosynthese, een driedimensionale röntgenfoto van de borst. Daarop is meer te zien dan bij de mammografie, maar het onderzoek geeft nog steeds alleen informatie over de anatomie, dus waar bijvoorbeeld een verdachte knobbel zit.

Onnodig ongerust

‘Wat ik met mijn team ga doen binnen dit Vici-project,’ vertelt Ioannis Sechopoulos, ‘is de techniek van de tomosynthese zo verbeteren, dat we ook functionele informatie uit het onderzoek krijgen. Dus bijvoorbeeld: uit wat voor soort weefsel bestaat de knobbel? Als dat stevig weefsel is, dan moeten we een biopt nemen en dat verder onderzoeken. Maar als we met de foto kunnen zien dat het een cyste is, dan is verder onderzoek niet nodig. Op dit moment moeten nog te veel vrouwen terugkomen voor vervolgonderzoek, terwijl uiteindelijk blijkt dat er geen sprake is van kwaadaardig weefsel. Dat extra onderzoek kost geld en maakt vrouwen onnodig ongerust.’

Naast het hoge aantal vrouwen dat een vervolgonderzoek krijgt terwijl het later vals alarm bleek, is de kwaliteit van de huidige screening niet hoog genoeg: nog steeds sterft 30% van de vrouwen met borstkanker aan de aandoening en dat leidt tot 600.000 doden wereldwijd per jaar. Ook als borstkanker eenmaal gevonden is, bestaat de behoefte aan verbeterde diagnostiek, waarbij de tumor een uitgebreidere analyse krijgt voor de start van een behandeling en ook beter gevolgd kan worden tijdens een therapie.

Twee stralen tegelijk

Ioannis Sechopoulos verbetert de techniek van de tomosynthese door een nieuwe manier van meten, waarbij hij twee röntgenstralen tegelijk gebruikt, zonder dat dit meer schadelijke straling oplevert. Ook verbetert hij de beeldanalyse door de inzet van computers die via de techniek van deep learning heel nauwkeurig het weefsel kunnen analyseren. Op deze manier kan een radioloog samen met de computer beter bepalen of een knobbel een tumor is of een cyste. Daarnaast ontwikkelt Sechopoulos het gebruik van een contrastmiddel, waarmee hij de tumor beter kan volgen tijdens een behandeling, en dat maakt een meer persoonsgerichte aanpak mogelijk.

‘Mijn doel is de ontwikkeling van een betaalbare nieuwe standaard in anatomische beeldvorming van de borst, die wereldwijd breed inzetbaar is en leidt tot verbeterde diagnostiek en behandeling bij borstkanker’, licht Sechopoulos zijn project toe. Naast de Vici-beurs van NWO investeren ook Siemens, ScreenPoint Medical (een spin-off van het Radboudumc) en het Radboudumc in het onderzoek, waardoor het totale budget komt op 1,8 miljoen euro.

Vici is één van de grootste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland en is gericht op gevorderde onderzoekers. Zij ontvangen ieder 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Met deze Vici-beurs kunnen ze de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen op het terrein van medisch onderzoek en zorginnovatie en een eigen onderzoeksgroep opbouwen.