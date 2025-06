Een systeem dat aangeeft over hoeveel tijd een onderhoudsstop nodig is, gebaseerd op realtime inzichten in de conditie van de machine. Dat geeft voorspelbaarheid, maar ook inzicht in de overall equipment effectiveness (OEE). En die helderheid biedt kansen voor optimalisatie. General manager Richard Eshuis en product manager Léon Albers van LM Systems vertellen over OMNIedge.

Optimalisatie en voorspelbaarheid gaan hand in hand

Het OMNIedge-systeem biedt predictive maintenance door middel van een sensor op belangrijke onderdelen in een bewegend systeem. De sensor wordt gekoppeld aan een versterker en geeft trillingen door. De frequentie van de trilling zegt iets over de toestand van het bewegend systeem. ‘Het product is ontwikkeld door de Japanse wereldmarktleider THK. Het biedt een IoT-service waarmee je kunt zien of een onderdeel smering of vervanging nodig heeft’, vertelt Léon Albers.

‘Alles wordt planbaar’

De band tussen THK en LM Systems is hecht: LM Systems werd opgericht in 1994 en inmiddels heeft het bedrijf dus al meer dan dertig jaar ervaring met THK opgebouwd in de maakindustrie. LM Systems is preferred supplier van THK en heeft een groot magazijn in Veenendaal waar het voorraad houdt voor klanten.

Mensen maken het bedrijf

Door de jaren heen is LM Systems enorm gegroeid. Ooit begonnen met drie man, nu heeft het bedrijf dertig medewerkers in dienst. Het is actief in de Benelux en heeft zich gespecialiseerd in lineairtechniek. ‘Onze toegevoegde waarde zit in de kennis en kunde van onze mensen, van wie de meeste al heel lang bij ons werken’, vertelt Richard Eshuis. ‘De mensen maken het bedrijf.’ Zelf kwam hij in 2003 bij het bedrijf en ook collega Léon tikt inmiddels de twintig dienstjaren aan.

Ook complete modules

Behalve specialist in lineairtechniek is LM Systems onder de naam LinMotion eveneens aanbieder van complete modules waarin de geleiding en aandrijving geïntegreerd zijn. ‘We spelen in op de specifieke wensen van klanten’, zegt Eshuis. ‘Dus naast het leveren van componenten helpen we hen met onze dienstverlening, waaronder mee-engineeren en maatwerkoplossingen. In onze werkplaats kunnen we van het complete pakket – van geleidingen tot spindels, assen en robotlagers – onderdelen aanpassen.’ Daarnaast verzorgt LinMotion allerlei klantspecifieke aanpassingen, waaronder het coaten voor bijvoorbeeld de voedingsmiddelen- en de semiconindustrie. ‘Voor dit marktsegment beschikken we ook over een eigen cleanroom.’

Steeds verder uitgebreid

Het OMNIedge-systeem is al een aantal jaren op de markt en wordt steeds verder uitgebouwd. ‘Het begon met een sensor op de railgeleiding en werd uitgebreid met sensoren op spindels, op actuators en op complete lineaire sledes’, schetst Albers. Inmiddels zijn er ook sensoren die op rotatieve bewegingen kunnen worden geplaatst. ‘Deze sensoren hebben als functie om tijdig te signaleren wanneer smering of vervanging nodig is. De amplifier geeft aan welke actie daadwerkelijk benodigd is en de klant kan dat alles in beeld brengen op een hmi.’

Demo bij klant

THK heeft dit systeem in Azië al meer dan 1.500 keer ingezet en sinds een jaar loopt er een uitgebreide demo bij een klant die ‘koploper wil zijn voor hun industrie’, vertelt Eshuis. ‘We hebben een goede en open relatie met elkaar.’ Maandelijks gaat iemand van LM Systems op bezoek bij de engineeringsafdeling van de klant om ondersteuning te bieden, onder meer bij de selectie van de juiste producten. ‘Het pakket van THK is enorm breed en wij helpen ze om slim te kiezen. Dus geen producten die wij hier in Europa als minder gangbaar beschouwen. Dat is uiteindelijk voor iedereen prettig.’

De machine waarop de klant OMNIedge meeleverde, is bij de eindklant en het wachten is op de eerste resultaten. Eshuis: ‘De machine is geëngineerd op een componentenlevensduur van tien jaar. Met OMNIedge krijgen we voorspellend inzicht in het gedrag. Het systeem analyseert zelf de data met behulp van AI. Het herkent patronen aan de hand van vibraties en bepaalt op basis van het patroon wat er nodig is. Als het systeem in de cloud draait, krijgt de klant een e-mail met het onderhoudsadvies.’

Introductietour

Recentelijk maakte LM Systems een introductietour langs verschillende klanten om met behulp van een demo heel concreet te laten zien wat het systeem kan. Albers: ‘Een aantal machinebouwers hebben we laten zien hoe we de frequenties van vibraties kunnen meten op de kritische bewegingen in de machine. Als je met behulp van dergelijke inzichten kunt voorkomen dat een hele productielijn stil komt te staan door een slijtage of slechte smering, is dat een prachtig resultaat.’ Op dit moment loopt er bij een bedrijf een test die aantoont hoe lang een product zonder smeerstof kan werken. Dat kan bijvoorbeeld leiden tot het verkoopargument dat er geen nasmering nodig is.

Retrofittable

Het systeem is eenvoudig te monteren op een bestaande machine. De benodigde componenten betreffen de sensoren en een amplifier. Daar zijn drie sensoren op aan te sluiten met elk een eigen meetgebied, bijvoorbeeld twee op een geleiding en één op een spindel. Vervolgens is het mogelijk een functie toe te wijzen, waarna de amplifier de data verstuurt naar een laptop of naar de cloud. THK zorgt voor de analyse die de eindgebruiker uiteindelijk de inzichten geeft waarmee de effectiviteit van het gemonitorde systeem geoptimaliseerd kan worden.

Het systeem is retrofittable, dus op iedere bestaande machine aan te brengen. Daarmee is het ook zeer geschikt voor eindgebruikers. De machinebouwer kan het best inschatten welke onderdelen het meest kritisch zijn voor de werking van de machine. De sensoren zijn voorzien van een magneet die op de rail wordt geplaatst, en over de sensor wordt een beschermkapje geklikt. ‘Je hoeft alleen nog maar te bepalen hoeveel meter kabel je nodig hebt’, zegt Albers.

Lineair en roterend

De sensoren zijn niet alleen te gebruiken op lineaire geleidingen maar ook voor pompen en roterende assen. Daarbij is het van belang dat de invloed van trillingen van andere bronnen zo veel mogelijk wordt vermeden. ‘Heb je een motor met een reductor, een spindel en geleiding, dan plaats je de sensor direct op de spindelmoer en/of op de rail aan de andere zijde van de aandrijving, zegt Eshuis. ‘Onze toegevoegde waarde zit in het ondersteunen en meedenken hierover.’

Albers onderschrijft dit en stipt tevens het belang van onderhoud en smering op de juiste momenten aan. ‘Niet alleen is het fijn als je minder smeermiddelen hoeft te gebruiken, met name in omgevingen waar rails bijvoorbeeld zo droog mogelijk moeten zijn zodat er geen vervuiling op achterblijft’, verklaart hij. ‘De juiste smering op het juiste moment toepassen zorgt ook voor een langere levensduur. En je hebt minder onverwachte stilstand en minder stilstand voor onderhoud. Als je 24/7 productie draait is dat heel belangrijk.’ Bovendien hoeven klanten de slijtagedelen niet meer op voorraad te houden, want ruim van tevoren is bekend wanneer een onderdeel vervangen moet worden. ‘Alles wordt planbaar. Bijvoorbeeld voor cnc-machines zegt de stijfheid en de speling van het systeem ook iets over de nauwkeurigheid, die continu hoog moet zijn.’