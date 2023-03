De lancering van een nieuw investeringsfonds gericht op Nederlandse hightech technologie is een feit. Het nieuwe fonds, genaamd Lumaux, ondersteunt de groei van innovatieve startups en scale-ups. Lumaux heeft tot doel te investeren in early-stage start-ups en scale-ups, actief in een of meer van de volgende marktsegmenten: robotica, energietransitie en mobiliteit. Het ervaren en ondernemende team is trots eindelijk aan de slag te gaan en zijn missie om “taking tech to the next level” te vervullen.

Lars Krieckaert, fondsmanager Lumaux: “We zijn erg trots met de lancering van ons fonds en hebben zin om aan de slag te gaan om de groei binnen alle aspecten van het bedrijf te versnellen. We geloven dat de diversiteit van ons team en onze ervaring als ondernemers ons in staat stellen het management van portefeuillebedrijven beter te ondersteunen en waarde toe te voegen.”

Multidisciplinair team en middelen Lumaux gaat bedrijven met een hoog potentieel ondersteunen met een multidisciplinair team en middelen. Het team is van mening dat er in het huidige investeringsklimaat ruimte is voor een toegewijd, vindingrijk en ondersteunend investeringsfonds. De fondsmanagers hebben uitgebreide ervaring opgedaan in strategische, technische, financiële en juridische zaken. Hierdoor biedt Lumaux niet alleen financiële ondersteuning, maar wil het ook een waardevolle partner zijn voor het management.

De markten waarop Lumaux zich richt – robotica, energietransitie en mobiliteit – hebben in de recente geschiedenis al een enorme groei laten zien en zullen naar verwachting nog verder groeien.

Lumaux heeft investeringscriteria (op hoog niveau) opgesteld voor de potentiële investeringen, waaronder: hightech start-ups en scale-ups (portfoliomix van early- en later stage-bedrijven), software/hardware-productcombinatie en gevestigd in Nederland.

