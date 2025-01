Craft Capital verkrijgt een meerderheidsbelang in Brink Industrial (“Brink”). Brink is een industrieel metaalbewerkingsbedrijf en produceert complexe (half)fabricaten uit metaalplaten tot 3mm. Brink is een voorloper op het gebied van automatisering, digitalisering, duurzaamheid en circulariteit. Brink heeft tevens een eigen merk Lune, bekend van de hoge kwaliteit afvalscheidingsbakken. Wido van den Bosch en André Knol, de huidige directie, herinvesteren allebei en zullen samen met Craft Capital het bedrijf verder laten groeien om haar positie in de markt nog meer te versterken.

André Knol en Wido van den Bosch blijven allebei actief betrokken, zowel als aandeelhouders, als binnen de organisatie. Wido en André zijn enthousiast over de samenwerking: Wido: “Duurzaamheid zit verankerd in ons bedrijf. Niet alleen in onze duurzame producten en productieprocessen maar met name ook in de duurzame relaties met onze medewerkers en partners. Omdat we de komende jaren met en voor hen sterk willen door blijven groeien hebben we de samenwerking gezocht met een partner die net als wij van aanpakken houden. We zijn dan ook verheugd om in Craft Capital, het investeringsfonds van de familie Roerink, dé partner gevonden te hebben waarmee we samen de versnelling van die duurzame toekomst kunnen inzetten.”

André: “Bij een familiebedrijf krijg je geen gewone zakenrelatie, maar een partner met hart voor jouw succes. Craft Capital is zo’n partner, waarmee we samen verder bouwen aan een succesvolle toekomst van Brink.”

Onder leiding van het huidige management heeft Brink de afgelopen jaren een sterke groei gerealiseerd. De focus is hierbij uitgegaan naar automatisering en digitalisering van het machinepark en het bouwen van duurzame klantrelaties. Daarmee is het bedrijf een voorloper in de sector geworden en zal het deze positie in samenwerking met Craft Capital verstevigen en (internationaal) uitbouwen. Craft Capital brengt, naast kapitaal, ruime ervaring en professionaliteit mee die de onderneming verder zal helpen haar groeiambities te realiseren. Pieter Leyssius, Managing Partner van Craft Capital, zegt het volgende over de investering: “Wij kijken ernaar uit om gezamenlijk met het managementteam van Brink dit prachtbedrijf verder te laten groeien, waarbij de kennis en kunde van Craft en de ervaring van het management elkaar erg goed aanvullen.”

Brink Industrial, gevestigd te Hoogeveen, biedt een totaalpakket aan diensten voor productie van complexe (half)fabricaten uit metaalplaten tot 3mm. Brink levert diensten als design & engineering, productie en assemblage waarbij de klant van A-Z ontzorgd kan worden. Naast metaalplaatbewerking heeft Brink haar eigen merk Lune. Lune levert hoge kwaliteit afvalscheidingsbakken voor binnen en buiten aan (internationale) klanten en is een belangrijke speler in de sector. Lune maakt verduurzamen natuurlijk met circulaire afvalscheidingssystemen.

Craft Capital is de investeringsmaatschappij van de familie Roerink en is opgericht door Gerjhan Roerink en Pieter Leyssius. Het fonds investeert in Nederlandse bedrijven die uniek en onderscheidend zijn in hun eigen niche en waarvan de convictie is dat deze bedrijven een sterke groeipotentie hebben. De familie Roerink is eigenaar van onder andere Zuivelhoeve.