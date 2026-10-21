Nederlandse bedrijven investeerden in augustus 2026 opnieuw meer in machines, computers en gebouwen. Het totale investeringsvolume lag 1,8 procent hoger dan een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral de hogere investeringen in machines, waaronder defensiematerieel, droegen bij aan de groei. Ook in computers en gebouwen werd meer geïnvesteerd. Daarmee zet het herstel van de investeringen voorzichtig door. In juli bedroeg de groei nog 0,2 procent, terwijl de investeringen in augustus 2025 juist met 1,7 procent daalden.

Investeringsklimaat blijft ongunstig

Ondanks de stijging zijn de omstandigheden voor nieuwe investeringen nog altijd ongunstig. Volgens het CBS was het investeringsklimaat in september vrijwel gelijk aan dat van augustus.

De groei van de goederenexport ten opzichte van een jaar eerder nam af, terwijl producenten iets minder negatief oordeelden over hun orderpositie. Ook het consumentenvertrouwen verbeterde licht, maar bleef negatief.

Voor de maakindustrie zijn vooral de investeringen in machines en productiemiddelen relevant. De cijfers wijzen op een toename van de investeringsactiviteit, maar van een breed en structureel herstel is vooralsnog geen sprake.

Bron: CBS, 20 oktober 2026.