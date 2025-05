Het volume van de investeringen in materiële vaste activa is in maart met 2,2 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De groei komt vooral uit hogere uitgaven aan machines – waaronder ook defensiematerieel – en bedrijfsgebouwen. Daarentegen daalden de investeringen in personenauto’s, vrachtwagens en ander wegvervoer opnieuw, mede als gevolg van belastingwijzigingen en nieuwe milieuzoneregels.

Kerncijfers maart 2025 (YoY):

+2,2% groei investeringen in vaste activa

+ in machines en gebouwen

– in personen- en vrachtauto’s

Achtergrond: fiscaal en beleidsklimaat remt mobiliteitsinvesteringen

Net als in januari en februari laat het segment wegvervoer een negatieve trend zien. Die is volgens het CBS te verklaren door veranderingen in de bijtelling, BPM-regels en milieuzonevoorwaarden die per 1 januari 2025 zijn ingegaan. Vooral bedrijven met grote logistieke vloten stellen hun investeringsbeslissingen tijdelijk uit of kiezen alternatieve oplossingen.

Machines en gebouwen als trekkers van groei

De sterkere vraag naar machinecapaciteit sluit aan bij het herstel en de strategische heroriëntatie in de industrie, onder meer in sectoren zoals semicon, defensietechnologie en automatisering. Ook vastgoedinvesteringen – waaronder productielocaties en distributiecentra – trokken aan, mede door hernieuwde focus op reshoring en duurzame bouwoplossingen.

“De investeringsgroei blijft bescheiden, maar de onderliggende verschuivingen tonen duidelijk aan waar de prioriteiten liggen: digitalisering, strategische autonomie en energie-efficiëntie,” aldus een analist verbonden aan een groot industrieel consortium.

Investeringsklimaat minder gunstig in mei

De CBS Investeringsradar van mei laat een verslechtering van de algemene investeringsomstandigheden zien ten opzichte van maart. Met name de terugval in aandelenkoersen en het gedaalde consumentenvertrouwen drukken op het sentiment. Hoewel dit niet direct tot krimp hoeft te leiden, wijst het op grotere voorzichtigheid in het investeringsbeleid van ondernemingen.

