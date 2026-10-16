De wereldwijde investeringen in productieapparatuur voor 300mm-chipfabrieken stijgen naar verwachting tot 227 miljard dollar in 2029. Dat blijkt uit de nieuwste 300mm Fab Outlook van brancheorganisatie SEMI. De sterke groei wordt aangejaagd door de vraag naar AI-chips, geavanceerde processors en geheugentechnologie. Voor Nederlandse machinebouwers en hightechtoeleveranciers biedt deze investeringsgolf nieuwe groeikansen, maar stelt deze ook hoge eisen aan productiecapaciteit en schaalbaarheid.

Volgens SEMI stijgen de wereldwijde investeringen in apparatuur voor 300mm-chipfabrieken in 2026 met 31 procent naar 149 miljard dollar. De organisatie verwacht dat de investeringen tot en met 2029 jaarlijks met dubbele cijfers blijven groeien.

De uitbreiding van de productiecapaciteit is al zichtbaar in de bouwplannen. Wereldwijd beginnen naar verwachting twintig nieuwe 300mm-chipfabrieken of productielijnen in 2026 met de bouw, gevolgd door achttien in 2027. Daarnaast zullen dertien nieuwe fabrieken of lijnen in 2026 operationeel worden of hun eerste chips produceren. In 2027 stijgt dat aantal naar 23.

Nieuwe investeringsgolf voor machinebouwers en toeleveranciers

De groeiende investeringen zijn relevant voor de Nederlandse hightechindustrie, die een belangrijke positie inneemt in de internationale semiconductor-toeleverketen. Bedrijven als ASML, ASM International en hun gespecialiseerde toeleveranciers leveren technologie, machines, modules en componenten voor de productie van chips.

De verwachte uitbreiding van chipfabrieken kan leiden tot een toenemende vraag naar onder meer precisieonderdelen, mechatronische systemen, vacuümtechnologie, complexe elektronica en industriële automatisering.

Tegelijkertijd vraagt een nieuwe groeifase om voldoende productiecapaciteit, technisch personeel en investeringen in verdere industrialisatie. Voor toeleveranciers wordt het belangrijk om tijdig op te schalen, zonder de flexibiliteit en kostenefficiëntie uit het oog te verliezen.

Verenigde Staten verdubbelen investeringen

Vooral in de Verenigde Staten neemt de productiecapaciteit sterk toe. SEMI verwacht dat de investeringen in chipproductieapparatuur in Noord- en Zuid-Amerika groeien van 18,1 miljard dollar in 2026 naar 40,6 miljard dollar in 2029.

Ook de wereldwijde bouwuitgaven voor 300mm-chipfabrieken stijgen fors. Deze nemen volgens de prognose toe van 47,5 miljard dollar in 2026 naar 63,3 miljard dollar in 2027 en 68,4 miljard dollar in 2028.

De uitbreiding weerspiegelt de toenemende behoefte aan geavanceerde productiecapaciteit voor logic- en geheugenchips, onder meer voor AI en high-performance computing.

Opschalen wordt strategische uitdaging

Volgens Ajit Manocha, president en CEO van SEMI, vertaalt de groeiende vraag naar halfgeleiders zich steeds nadrukkelijker in concrete uitbreidingen van productiecapaciteit.

Voor Nederlandse hightechbedrijven is vooral de snelheid waarmee deze investeringen plaatsvinden van belang. Na eerdere schommelingen in de semiconductorindustrie kan een nieuwe groeifase opnieuw druk zetten op de beschikbaarheid van onderdelen, engineeringcapaciteit en gespecialiseerde productietechnologie.

De vooruitzichten onderstrepen daarmee het belang van een wendbare en schaalbare toeleverketen. Voor Nederlandse machinebouwers en toeleveranciers ligt de uitdaging niet alleen in het benutten van de groeiende marktvraag, maar ook in het tijdig organiseren van de mensen, middelen en capaciteit om deze groei daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Bron: SEMI, 300mm Fab Outlook, derde kwartaal 2026.