InnoSIGN, een bedrijf gespecialiseerd in precisiegeneeskunde, kondigde vandaag aan dat het een Serie A-financiering van $8M heeft aangetrokken. De opbrengst zal worden gebruikt voor de financiering van een spin-out van Royal Philips om een zelfstandig bedrijf te vormen dat zich richt op de OncoSIGNal pathway activity profiling technologie. Tot de investeerders in deze ronde behoren Casdin Capital, Life Science Angels, Thuja Capital en Brabant Development Agency. Philips heeft een minderheidsbelang in de nieuwe onderneming.

InnoSIGN commercialiseert OncoSIGNal mRNA-gebaseerde tests die de activiteit meten van signaaltransductieroutes in kanker- en immuuncellen om te voorspellen hoe patiënten zullen reageren op gerichte geneesmiddelen. De OncoSIGNal qPCR 7 pathway-test is beschikbaar voor Research-Use-Only, zodat onderzoekslaboratoria de test kunnen uitvoeren op conventionele PCR-machines in combinatie met de OncoSIGNal cloud-gebaseerde data-analysesoftware. De investering stelt InnoSIGN in staat om haar ambitieuze groeiplannen uit te voeren door gebruik te maken van een first mover advantage om verdere klinische validatiestudies af te ronden en op de Amerikaanse markt te lanceren. InnoSIGN Inc., een in de VS gevestigd bedrijf, zal zijn toonaangevende R&D-faciliteit behouden, gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven, Nederland.

“Ik ben verheugd met de investering en sponsoring van dit sterke syndicaat van Amerikaanse en Nederlandse investeerders,” zegt Paul van de Wiel, CEO en mede-oprichter van InnoSIGN. “Deze financieringsronde stelt ons in staat om de toegevoegde waarde van OncoSIGNal ten opzichte van standaard technologieën aan te tonen voor het beter begrijpen van celgedrag, wat zeer relevant is voor artsen bij het selecteren van de optimale gepersonaliseerde therapie voor kankerpatiënten”.

“Nu de beperkingen van DNA-sequencing en eiwitanalyse de laatste jaren duidelijk zijn geworden, geloven wij dat InnoSIGN’s eigen mRNA-gebaseerde signaleringspathway-tests, database met pathway-activiteitsprofielen, en geavanceerde analytische software de volgende doorbraken in de precisiegeneeskunde zullen aandrijven, in eerste instantie in de oncologie, en vervolgens in andere auto-immuun- en infectieziekten”, aldus Allan May, voorzitter van Life Science Angels en investeerder.

OncoSIGNal is ontwikkeld door wetenschappers van Philips Research als een baanbrekende technologie voor het kwantificeren van de activiteit van celsignaleringspaden. Krachtige, eigen software normaliseert en vertaalt mRNA-niveaus van een reeks geselecteerde genen in activiteitsscores van de relevante signaaltransductieroutes. OncoSIGNal gebruikt zijn uitgebreide database om inzicht te krijgen in de signaalpadprofielen van de verschillende kanker- en immuuncellen, wat leidt tot een diepgaand begrip van de ziektemechanismen en mogelijk nieuwe therapie-opties.

“We zijn blij dat we kunnen samenwerken met dit consortium. InnoSIGN zal als zelfstandig bedrijf de ontwikkeling van OncoSIGNal-tests kunnen versnellen, die de potentie hebben om oncologiediagnostiek efficiënter en nauwkeuriger te maken, wat leidt tot betere gezondheidsresultaten” , zegt Henk van Houten, CTO en Head of Research van Philips.