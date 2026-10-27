Nederlandse investeringsfondsen haalden in de eerste helft van 2026 een recordbedrag van € 12,9 miljard op. Toch blijft de financiering van bedrijven achter en is de verkoop van deelnemingen vrijwel stilgevallen. Dat belemmert de doorgroei van startups, scale-ups en innovatieve maakbedrijven, waarschuwt branchevereniging NVP.

Ondanks de recordfondsenwerving werd slechts € 2,6 miljard geïnvesteerd in Nederlandse bedrijven, tegenover gemiddeld € 4,3 miljard in de afgelopen tien halfjaren. Ook het aantal bedrijven dat financiering ontving, daalde van gemiddeld 355 naar 291. De gemiddelde investering per onderneming nam af van € 12,3 miljoen naar € 8,9 miljoen.

Venture capital vormde met € 754 miljoen een positieve uitzondering. Achttien VC-fondsen haalden gezamenlijk € 1,4 miljard op, al concentreerde dit kapitaal zich bij een beperkt aantal fondsen.

Gebrekkige doorstroming remt groei

Vooral de exitmarkt baart zorgen. In de eerste helft van 2026 werden 105 deelnemingen afgestoten, aanzienlijk minder dan het langjarig gemiddelde van 142. Er vonden geen beursgangen plaats en slechts zeventien bedrijven werden verkocht aan strategische kopers of andere investeerders.

Volgens de NVP belemmert het uitblijven van succesvolle verkopen de doorstroming van kapitaal. Investeerders kunnen daardoor minder middelen vrijmaken voor nieuwe ondernemingen.

Voor innovatieve maakbedrijven en hightech scale-ups is dat een belangrijk knelpunt. Juist de stap van technologische ontwikkeling naar industriële opschaling vraagt vaak om aanzienlijke investeringen in productontwikkeling, productiecapaciteit en internationale groei.

De NVP pleit daarom voor maatregelen die zowel de financiering van jonge ondernemingen als de doorgroei en uiteindelijke verkoop van bedrijven stimuleren. Zonder een goed functionerende investeringsketen dreigt Nederland innovatieve bedrijvigheid en economisch groeipotentieel mis te lopen.