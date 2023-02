Invest-NL investeert € 20 miljoen in Fairphone, het Nederlandse duurzame smartphone bedrijf. Deze investering maakt deel uit van een € 49 miljoen investeringsronde die Fairphone ophaalde bij een internationaal consortium van impact investeerders dat werd geleid door nieuwe aandeelhouders Invest-NL, ABN AMRO Sustainable Impact Fund en bestaande aandeelhouder Quadia met haar Regenero Impact Fund. Het consortium heeft hierbij de krachten gebundeld met andere bestaande aandeelhouders DALHAP, DOEN Participaties en PDENH.

Eva Gouwens, CEO van Fairphone, licht toe: “De afgelopen jaren heeft Fairphone zich kunnen transformeren van een sociale beweging naar een impactvolle missie gedreven onderneming. Ik wil graag alle aandeelhouders bedanken die ons door de jaren heen hebben gesteund. Met een groeiende basis van missie-georiënteerde investeerders zullen we aandacht blijven vragen voor eerlijkere elektronica en de groei van ons bedrijf & impact versnellen.”

Financiering om groei, productontwikkeling en impact te versnellen

Fairphone zal het groeikapitaal gebruiken om de merkpositionering te versterken en verdere bewustwording te creëren rondom eerlijkheid en duurzaamheid in de elektronica-industrie. De investering zal ook worden gebruikt om de integratie van eerlijke en gerecyclede materialen in de volledige productportefeuille van Fairphone te versnellen, bijvoorbeeld door uitbreiding van de waardeketenprogramma’s voor mijnbouw in Afrika en Zuid-Amerika en programma’s voor eerlijke lonen in Azië. Bovendien zal Fairphone investeren in productontwikkeling en verbeterde klantenservice om ervoor te zorgen dat gebruikers met plezier hun Fairphone langer in gebruik kunnen houden.

“We zijn enthousiast om de groeiambities van Fairphone te ondersteunen, als een echte circulaire ‘lighthouse case’ binnen de elektronica-industrie. Met zijn ongeëvenaarde aanpak om ethische producten te maken waarbij zowel mensen als de planeet centraal staan, zet Fairphone nieuwe standaarden voor de hele industrie. Samen ontwrichten we een kortetermijndenken dat de wereld zich niet langer kan veroorloven en creëren we een duurzame en eerlijke toekomst voor alle belanghebbenden”, aldus Elisabeth Storm de Grave, Principal bij Invest-NL.

Hanna Zwietering van het ABN AMRO Sustainable Impact Fund: “Fairphone is een voorloper in de duurzame elektronica-industrie. Het bedrijf heeft bewezen dat het hoogwaardige modulaire en eerlijke smartphones kan ontwikkelen in de meeste concurrerende markt. Consumenten houden van Fairphone vanwege de impact en de kwaliteit, in lijn met een groeiende trend naar bewust consumentengedrag. We zijn er trots op het bedrijf te ondersteunen in hun missie en de groei van Fairphone te versnellen om hun impact in de industrie verder te vergroten.”

Op weg naar een eerlijkere elektronica-industrie

Door een markt voor ethische elektronica te creëren, inspireert Fairphone de hele elektronica-industrie om verantwoordelijker te handelen. Dit betekent een holistische benadering van eerlijkheid voor mens en planeet. Met elke verkochte telefoon laat Fairphone zien dat er vraag is naar ethische elektronica in combinatie met een winstgevend bedrijfsmodel. Fairphone wint aan invloed in de sector om leveranciers en fabrikanten te motiveren om te blijven investeren in het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Zoals de tevredenheid van werknemers en duurzame bedrijfspraktijken en om betere kansen te bieden aan de gemeenschappen die verbonden zijn met de productieketen.

Josep Segarra, Senior Investment Manager van Quadia, verklaart: “We zijn zeer verheugd om Fairphone verder te ondersteunen via deze belangrijke investering, samen met nieuwe missie-georiënteerde mede-investeerders. Fairphone past perfect in onze visie op de duurzame elektronicasector, waarin we al bedrijven hebben ondersteund in de segmenten refurbished smartphones en huishoudelijke apparaten. We kijken ernaar uit om het unieke karakter van het bedrijf te blijven versterken en streven ernaar de groei van Fairphone te versnellen en tegelijkertijd waarde te creëren voor alle belanghebbenden en de missie op lange termijn te waarborgen.”