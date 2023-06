Invest Europe, de vereniging die europa’s private equity-, durfkapitaal- en infrastructuursectoren vertegenwoordigt, evenals hun investeerders, heeft vandaag haar 2022 Central and Eastern Europe Private Equity Statistics gepubliceerd. Het onderzoek komt uit een recordjaar 2021 en benadrukt de veerkracht en innovatie die in de hele regio aan het werk zijn te midden van een uitdagende wereldwijde en regionale omgeving. Het meldt dat cee-durfkapitaalinvesteringen een nieuw record hebben bereikt en het aantal buy-outs een nieuwe piek heeft bereikt.

Durfkapitaalinvesteringen behaalden hun hoogste resultaat ooit met € 821 miljoen in 2022, een stijging van 13% ten opzichte van het vorige record van 2021, met 451 bedrijven die financiering ontvingen. Het cijfer is een vertienvoudiging ten opzichte van het investeringsniveau van slechts tien jaar geleden. Centraal- en Oost-durfkapitaal was het grootste segment voor fondsenwerving, goed voor 44% van de totale kapitaaltoezeggingen, waarbij de € 708 miljoen, opgehaald in overeenstemming met het vijfjarig gemiddelde voor de regio.

Naar aantal bedrijven stegen de buy-outs sterk tot 64 in totaal, een record voor de regio. Het ontbreken van grotere transacties betekende dat de totale private equity- en durfkapitaalinvesteringen daalden van het record van 2021 tot € 77 miljard, 12% onder het vijfjarig gemiddelde voor CEE.

De 19Þ de jaarlijkse editie van de Private Equity Statistics in Midden- en Oost-Europa, geproduceerd in samenwerking met Gide Loyrette Nouel, illustreert ook de groeiende steun van particulieren en family offices die hun toezeggingen hebben opgevoerd om 23% van de totale fondsenwerving in 2022 te vertegenwoordigen, een stijging van 14% het voorgaande jaar, een belangrijk teken van de ontwikkeling van de investeerdersbasis in de regio en het aanhoudende vertrouwen van particuliere investeerders in de toekomst van CEE. Overheidsinstanties bleven een belangrijke rol spelen en leverden 33% van de opgehaalde fondsen. De totale fondsenwerving daalde van het niveau van 2021 tot € 1,62 miljard, in lijn met het grootste deel van de voorgaande vijf jaar, zelfs in het licht van de dreiging, toen het uitbreken, van oorlog in Oekraïne.

Bill Watson, voorzitter van de Taskforce Midden- en Oost-Europa van Invest Europe, merkte op: “Centraal- en Oost-Europa blijft een veerkrachtige en dynamische markt. De sterke ondernemersgeest, de diepe pool van technisch talent en de ambitie van de hardwerkende mensen blijven leveren, ondersteund door de katalytische krachten van private equity en durfkapitaalinvesteringen en expertise. Samen innoveren we en creëren we de CEE-bedrijfskampioenen van morgen.”

Eric de Montgolfier, CEO van Invest Europe, voegde hieraan toe: “Ondanks de voor de hand liggende uitdagingen blijven de fundamentele en ononderbroken economische drijfveren van stijgende inkomens, voortdurende buitenlandse investeringen en de dynamische, internationaal geïntegreerde markt van CEE investeringsmogelijkheden genereren. Private equity speelt een cruciale rol bij het vormgeven van het bedrijfs- en investeringsklimaat in de regio en verdient de volledige aandacht van institutionele beleggers.”

De kracht van de regio in snelgroeiende industrieën in de voorhoede van innovatie en groei werd weerspiegeld in de bedrijven en sectoren die in 2022 investeringen ontvingen. De informatie- en communicatietechnologie (ICT) vertegenwoordigde meer dan de helft van de gesteunde bedrijven, terwijl het bloeiende veld van biotech en gezondheidszorg goed was voor meer dan 8% van de investeringen en bedrijven die werden ondersteund. De groei-investeringen in kmo’s en snelgroeiende bedrijven die de ruggengraat van de regio vormen, bereikten in 1 € 23,2022 miljard en zijn daarmee het grootste investeringssegment.

Invest Europe is de vereniging die europa’s private equity, venture capital en infrastructuur sectoren vertegenwoordigt, evenals hun investeerders. We hebben meer dan 650 leden, ongeveer gelijk verdeeld over private equity, venture capital en limited partners – met ongeveer 110 geassocieerde leden die adviseurs van ons ecosysteem vertegenwoordigen. Deze leden zijn gevestigd in 57 landen, waaronder 42 in Europa, en beheren 70% van de € 846 miljard aan beheerd vermogen van de Europese private equity- en durfkapitaalsector. Bedrijven met particuliere kapitaalinvesteringen bieden werk aan 10,5 miljoen mensen in heel Europa, 4,5% van de beroepsbevolking in de regio.