Van oud tapijt weer nieuw tapijt maken. Intercarpet uit Aalten heeft een productiemethode ontwikkeld om tapijt volledig circulair te produceren, een doorbraak in de tapijtindustrie. Om de productiefaciliteit in Blokzijl geschikt te maken voor deze ontwikkeling, haalde het bedrijf financiering op bij Oost NL en de Rabobank. Oost NL investeert vanuit het Participatiefonds Oost NL.

In Europa bedraagt de totale hoeveelheid tapijtafval jaarlijks 1,6 miljoen ton. Hiervan belandt 60% op de vuilnisbelt, bijna 40% belandt in de verbrandingsoven en slechts 1-3% van het tapijtafval wordt gerecycled. Dit lage recyclingpercentage komt door de diversiteit en onbekendheid van de gebruikte materialen in oud tapijt. Intercarpet wil voorloper zijn op het gebied van circulariteit. Het bedrijf heeft samen met onderwijsinstellingen, grondstofleveranciers en haar eigen team circulair tapijt ontwikkeld. Dit betekent dat het tapijt volledig gerecycled kan worden en uit oud tapijt weer garens kunnen worden gemaakt voor productie van nieuw tapijt.

Vraag naar circulaire oplossingen neemt toe

Intercarpet produceert kamerbreed tapijt en ziet de vraag naar circulaire oplossingen daarvoor steeds meer toenemen. Om de technologie ook in de praktijk op grote schaal te laten werken moest Intercarpet investeren in nieuwe machines. Intercarpet zocht financiering voor uitbreiding van de productiecapaciteit in Blokzijl en de aanschaf van een nieuwe coatinglijn. De nieuwe productielijn is inmiddels in gebruik genomen.

Oost NL investeert vanuit het Participatiefonds Oost NL in de toekomst van het bedrijf: “De missie van Intercarpet om volledig circulair tapijt te kunnen produceren sluit aan bij de trend in de gehele textielmarkt om duurzamer om te gaan met grondstoffen. Met deze investering kunnen we het circulaire productieproces versnellen. Dat is in lijn met de ambities van de provincies Gelderland en Overijssel op het gebied van circulaire economie”, zegt Ian de Graaff, investment manager Energy & Circular bij Oost NL.

Nieuw productieproces leidt tot doorbraak

De uitdaging bij recycling zit ‘m onder meer in het ‘backen’ van tapijt. In het conventionele proces worden de garens in dit proces met latex gebonden. Ook wordt door middel van latex een tapijtrug op het tapijt gelijmd voor extra stevigheid, zodat het tapijt op maat gesneden kan worden zonder uit elkaar te vallen. Latex is een rubberoplossing in water. Het water wordt uitgedampt in ovens, waardoor de rubber zorgt voor plak. Hierdoor is de backing niet meer te scheiden van het overige garen en is recyclen van een tapijt bijna onmogelijk.

In de productielijn wordt alleen gebruik gemaakt van CO2-vrije productietechnieken en elektrische warmte. Door gebruik te maken van groene stroom en vervanging van gasgestookte verwarming bespaart Intercarpet 343 ton CO2. Bron Oost NL