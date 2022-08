‘Naarmate we wennen aan post-COVID leven, zien we overal ter wereld enorme geopolitieke, economische en sociologische verschuivingen. Hoewel een deel hiervan het gevolg is van de ingrijpende verstoring van de pandemie, wordt het ook aangedreven door technologische innovatie, waarbij alles steeds digitaler wordt, de toenemende vraag van consumenten naar duurzaamheid en de veranderende manier waarop we ons leven leiden. Dit geldt vooral in Europa, dat zonder twijfel aan de vooravond staat van een spannende transformatie.

Technologiebedrijven spelen een actieve rol bij het realiseren van de visie van een digitaal krachtige en duurzame toekomst. Bij Intel geloven we dat vier superkrachten – artificial intelligence, pervasive computing, ubiquitous compute, en cloud-to-edge-infrastructuur – van cruciaal belang zullen zijn om het leven van mensen te verrijken met technologie. De bescheiden halfgeleiderchip is het kloppend hart van deze superkrachten. Hoewel ze er misschien klein uitzien, kunnen chips een grote impact hebben – ze stimuleren nieuwe ideeën en conversaties, en versnellen ons begrip van de wereld om ons heen.

Als de recente wereldgebeurtenissen ons echter iets hebben geleerd, dan is het wel hoe kwetsbaar een omvangrijke supply chain voor halfgeleiders kan zijn. Bij Intel geloven we dat het onze plicht is om te helpen deze keten in de hele regio een zetje in de goede richting te geven.

Door een revolutie in de supply chain teweeg te brengen, kunnen we bijdragen aan een duurzamere industrie met minder broeikasgasuitstoot en een hogere energie-efficiëntie, en kunnen we de sociale en economische ontwikkeling op het hele continent stimuleren. Kearney schat dat de Europese economie in het komende decennium alleen al door chipinvesteringen tussen de 77 en 85 miljard euro aan extra bbp zou kunnen genereren.

Maar om de doelstelling van de EU te bereiken om haar aandeel in de halfgeleiderindustrie tegen 2030 van 9% naar 20% op te trekken, moeten we ons concentreren op vier essentiële investeringen in de regio:

Investeren in het overbruggen van de kloof tussen het lab en de fabriek

Historisch gezien was Europa sterk in laboratoriumonderzoek en de academische wereld, maar de productie vond plaats in halfgeleiderfabrieken elders. Wij willen het denken en de productie dichter bij elkaar brengen door hier in Europa een aantal van ‘s werelds grootste talenten in te zetten om de bestaande uitmuntendheid van de regio op het gebied van onderzoek om te zetten in industriële innovatie voor consumenten over de hele wereld.

De eerste stap om deze diversificatie te bereiken is wetgeving. De EU Chips Act baant zich een weg door de wetgevingsprocessen van de EU, met als doel meer dan 43 miljard euro aan publieke en private investeringen te mobiliseren. Dit om fabrikanten de instrumenten te geven die nodig zijn om in Europa te gedijen: investeringen in onderzoek en ontwikkeling, het opbouwen van talentpijplijnen, en ondersteunende infrastructuur.

Vandaag investeren in de werknemers van morgen

Achter elk product staan mensen. Met meer dan 50 landen is Europa een van de meest diverse regio’s ter wereld en beschikt het over een talentenpool voor productie, R&D, software, etc.. Dit betekent dat wij als sector onze D&I-inspanningen moeten richten op huidige en toekomstige werknemers in de regio om ervoor te zorgen dat wij over het juiste talent beschikken om onze ambities te behalen.

We moeten ook investeren in de beroepsbevolking van morgen, en in het nieuwe denken dat zij zullen meebrengen, om te kunnen blijven innoveren terwijl de wereld vooruitgaat. Het is dus van cruciaal belang dat wij ook in de toekomst prioriteit blijven geven aan investeringen in STEM-onderwijs (science, technology, engineering en mathematics).

Investeren in samenwerking

Samenwerking is de sleutel tot elk ambitieus project, en we kunnen de supply chain voor halfgeleiders in Europa niet alleen reorganiseren. We hebben open ecosystemen en partnerrelaties nodig om ons gemeenschappelijke doel te bereiken.

Het is niet zo dat bepaalde stappen in het chipproductieproces alleen buiten Europa kunnen worden uitgevoerd. Halfgeleiderprojecten hebben in Europa wel te kampen met aanzienlijke kostennadelen, aangezien het 40 tot 50 procent meer kan kosten om hier een fabriek te exploiteren in vergelijking met andere gebieden in de wereld. Dit betekent dat we binnen Europa en met belangrijke regio’s wereldwijd moeten samenwerken om de collectieve supply chain in de toekomst op een kosteneffectieve manier vooruit te helpen.

Er is al vraag naar steun voor samenwerking binnen de waardeketen van Europa, vooral omdat chipfabrikanten en -producenten misschien te klein zijn om op wereldschaal te opereren. Daarnaast is het ook belangrijk om over de hele linie samen te werken. De recente aankondiging van de EU en de VS om samen te werken aan een systeem dat detecteert wanneer verstoringen van wereldwijde halfgeleiderfabrieken kunnen optreden en hier vroegtijdig voor waarschuwt, zal zeker de veerkracht van de Europese supply chain op lange termijn versterken.

Investeren in groenere chips voor een duurzamere wereld

Het is geen geheim dat de chipindustrie energie-intensief is, en er is werk aan de winkel om het productieproces efficiënter en duurzamer te maken. Naarmate we vorderen met ons streven om in 2040 wereldwijd een broeikasgasuitstoot van nul te realiseren, investeren we in manieren om de behoefte aan een robuuste supply chain in evenwicht te brengen met ons streven naar duurzaamheid en het verminderen van de impact op het milieu.

Dit omvat projecten voor waterbesparing, recycling en terugwinning, het gebruik van hernieuwbare energie voor productieactiviteiten en het streven om helemaal geen afval naar stortplaatsen te brengen voor 60% van onze productieafvalstromen in samenwerking met onze leveranciers tegen 2030.

We hebben de kans om een precedent te scheppen voor duurzame productie, een precedent dat ons door de vierde industriële revolutie zal loodsen zonder dezelfde gevolgen voor onze planeet.

Naar de toekomst kijken

Het zal een uitdaging zijn om de Europese halfgeleiderindustrie en supply chains robuust, veerkrachtig en duurzaam te maken. Maar het is een uitdaging die niet alleen ‘het nastreven waard’ is – het is een vereiste als Europa zijn ambities wil waarmaken om een leidende technologiegrootmacht te blijven.

Bedrijven als Intel kunnen de digitale soevereiniteit van EMEA versterken door van Europa de thuisbasis te maken van een next-generation ecosysteem voor halfgeleiders.

En ik kan in ieder geval niet wachten tot we de uitdaging aangaan.’

Frans Scheper, General Manager en President EMEA bij Intel. Scheper kwam dit voorjaar bij Intel via OSRAM, waar hij voorzitter en EVP Opto semiconductors was. Daarnaast bekleedde hij bestuursfuncties bij WeEn Semiconductors, NXP Semiconductors en de CEO-positie bij Nexperia.