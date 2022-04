Onderzoekers van Intel en QuTech, een geavanceerd onderzoekscentrum voor quantumcomputing bestaande uit de Technische Universiteit Delft en TNO, hebben met succes de eerste silicium-qubits op schaal gemaakt in Intels D1-productiefabriek in Hillsboro, Oregon. Het resultaat is een proces dat meer dan 10.000 arrays met meerdere silicium-spin qubits op een enkele wafer kan fabriceren met een opbrengst van meer dan 95%. Dit resultaat is zowel qua aantal qubits als qua rendement veel hoger dan de typische universitaire en laboratoriumprocessen die vandaag worden gebruikt.

Dit onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Nature Electronics en is het eerste door vakgenoten beoordeelde onderzoek van Intel waarin de succesvolle fabricage van qubits op 300 mm silicium wordt aangetoond. Het nieuwe proces maakt gebruik van geavanceerde transistorfabricagetechnieken, waaronder volledig optische lithografie, om silicium-spin-qubits te produceren, dezelfde apparatuur die wordt gebruikt voor de productie van Intels nieuwste generatie complementaire metaaloxidehalfgeleiderchips (CMOS-chips). Het baanbrekende onderzoek is een cruciale stap voorwaarts op de weg naar schaalvergroting van kwantumchips en toont aan dat het mogelijk is qubits uiteindelijk naast conventionele chips te produceren in dezelfde industriële productiefaciliteiten.

“Quantumcomputing heeft het potentieel om exponentiële prestaties te leveren voor bepaalde toepassingen op het gebied van high-performance compute,” zegt James Clarke, directeur Quantum Hardware bij Intel. “Ons onderzoek bewijst dat een quantumcomputer op ware grootte niet alleen haalbaar is, maar ook kan worden geproduceerd in een hedendaagse chipfabriek. We kijken ernaar uit om verder samen te werken met QuTech om onze expertise in siliciumfabricage toe te passen om het volledige potentieel van quantum te ontsluiten.”

