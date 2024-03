Noem het een kwestie van herijken. Van anticiperen ook, op een wereld die post-Covid nog altijd snel verandert. Feit is in elk geval dat Connect Group als contract manufacturer meer dan ooit focust op een indeling naar regio. Dus wordt de organisatie daarop afgestemd, met de verdere integratie van het eerder overgenomen IKOR als voornaamste speerpunt. Alle reden om ceo Jeroen Tuik te vragen naar de nieuwe strategie. Die, zo blijkt, niet alleen inspeelt op een vergrote capaciteit, maar inmiddels ook de eigen dienstverlening heeft verdiept.

Na acquisitie gaat IKOR binnenkort volledig op in de organisatie

Jeroen Tuik, ceo van Connect Group, begreep de opmerking wel. De overname van IKOR in 2021 was nog maar net rond, toen hij hoorde dat dit dan zeker de stap richting hoogvolumeproductie was. ‘Maar nee, dat was niet de voornaamste afweging. Connect Group heeft een grote mix aan producten, gecombineerd met medium-low volumes. Daar staan we om bekend en blijven we doen.’ Dus werd ervoor gekozen om IKOR de afgelopen drie jaar onder eigen naam te laten werken, als bedrijf dat elektronische circuits ontwerpt en produceert. Dit als aanvulling op de assemblage van kabels, printplaten en modules door Connect Group. Bovendien zou het volgens Tuik onverstandig zijn geweest om destijds de naam IKOR al te wijzigen. ‘We hadden geen idee van de impact op de klanten van IKOR.’

Financieel gezond

Hoe anders is dat nu. IKOR is winstgevend gemaakt, vertelt Tuik, en verder geïntegreerd in de organisatie van Connect Group, dat in Nederland is gevestigd in Veldhoven. Samen reiken de bedrijven wereldwijd, met divisies voor Azië, Noord-Amerika en Europa. Het heeft volgens de ceo gezorgd voor de benodigde slagkracht, met een organisatie die is ingericht op de toekomst. Vandaar ook dat IKOR later dit jaar alsnog opgaat in Connect Group, waar dan in totaal een kleine 3.000 mensen werken. ‘Daarmee zijn we voldoende bemand, zoals dat ook geldt voor de capaciteit. Afgelopen jaar ging onze fabriek in Mexico open, later dit jaar breiden we de locaties in Roemenië en Tsjechië uit. Kortom, we hebben de mensen, machines en vierkante meters. Tel daarbij op dat we financieel gezond zijn, en je kunt stellen dat we klaar zijn voor verdere groei.’

Regionale consolidatie

Voor die groei kijkt Tuik niet te ver vooruit. Een ijkpunt als 2030 ligt voor hem te ver weg, daarvoor gaan de geopolitieke veranderingen te snel. ‘Bedenk hoe rap het na corona is gegaan. Bedrijven trekken zich terug uit China en consolideren regionaal. Aan ons om daarop te anticiperen, wat we doen met de focus op de drie regio’s.’

‘De nieuwe benadering stelt ons in staat ons dienstbaar op te stellen’

Naast de acquisitie van IKOR is Connect Group de afgelopen jaren ook organisch gegroeid. Die ontwikkeling zet zich door, vertelt Tuik, wat dit jaar met IKOR erbij moet resulteren in een omzet van zo’n 365 tot 370 miljoen euro. ‘Naast onze investeringen qua capaciteit hebben we de afgelopen jaren ook veel nieuwe klanten geworven. Bovendien heb ik goede verwachtingen van CTC (Connect Technology Center, red.). Dat wordt onze vierde divisie, waarmee we ons specifiek richten op prototyping, design en development, productieservices en testen. CTC werkt onafhankelijk. Daardoor kan het de hele groep bedienen, maar ook zelfstandig de markt opgaan.’

Bijdragen aan succes

Met alleen een wereldwijde aanwezigheid is Connect Group volgens Tuik niet onderscheidend genoeg ten opzichte van andere contract manufacturers. ‘Dus moet je het als bedrijf vooral zoeken in de drive om de klant écht te begrijpen. Dat doen we met een no-nonsense aanpak, waarbij we onze kennis overdragen met additionele services zoals via CTC. We dragen ermee bij aan het succes van onze klanten, bedenken samen oplossingen voor hun problemen. Onze slogan is niet voor niets “Technology is a Service”.’

Supplychain op meerdere niveaus

De integratie van IKOR zet Connect Group breder in de markt. Groeit de klant en/of vertrekt die naar een andere regio, dan kan de samenwerking worden verankerd in een wereldwijde organisatie, zegt Tuik. ‘Bovendien leidt de dekking in Azië, Noord-Amerika en Europa tot een sterkere inkooppositie, waarbij we werken met een hybride model. Terwijl de plannings- en bestelfuncties lokaal zijn ondergebracht in de verschillende regio’s, valt de sourcing onder een centrale organisatie. Daardoor kunnen we op gelijk niveau spreken met onze manufacturers, aangezien die ook mondiaal zijn georganiseerd. Met ons model kunnen we afspraken maken op verschillende niveaus, afhankelijk van de nood en opportuniteit. Soms wereldwijd, een andere keer zeer lokaal.’

Scherp op werkkapitaal

Aan mogelijkheden geen gebrek, al is Tuik scherp op de risico’s. ‘De leveringstermijnen van componenten zijn lang, en klanten vragen ons om flexibiliteit. Dat maakt Connect Group tot een zeer werkkapitaal-intensief bedrijf. Onze marges zijn klein, maar intussen leggen we wel voorraden aan. Waarmee we ons geld ter beschikking stellen aan onze klanten, zodat zij hun business kunnen bedrijven. Dat vraagt wat van onze verkoop, willen we alles kunnen bekostigen.’

Vandaar het belang om flexibel te reageren op veranderingen, benadrukt Tuik. ‘Tijdens Covid wisten ook wij lang niet altijd wanneer we welke materialen zouden krijgen. In de helft van de gevallen kregen we niet eens een bevestiging. Dat maakte plannen lastig, en vergrootte de behoefte aan realtime analyse. Daarom zijn we er intern mee aan de slag gegaan, en hebben we zelf de processen opgezet en een online overzicht gebouwd. Die benadering stelt ons nu in staat ons dienstbaar op te stellen, en snel en nauwkeurig te communiceren met de klant. Het systeem is niet af, we zijn er nog altijd druk mee. Maar het zicht op de beschikbaarheid van componenten is er sterk op vooruitgegaan. En heeft zo gezorgd voor meer controle op het proces.’

Aandeel infrastructuur groeit

Connect Group is in 1987 opgericht. Het hoofdkantoor bevindt zich in België, ook had het bedrijf al vestigingen in Nederland, Duitsland, Roemenië en Tsjechië. Met de acquisitie van IKOR zijn er locaties in China, Mexico en Spanje bijgekomen, waardoor Connect Group zich verder kan richten op markten als railway, healthcare, automotive, industrial en infrastructure. In die laatste markt ziet Tuik veel toekomst. ‘De industrie is voor ons de grootste markt, al maken bedrijven juist daar een ommezwaai. Ze schuiven op naar onder andere infrastructuur. Op dat vlak hebben wij alles in huis voor de assemblage en bekabeling van onder meer publieke laadpalen.’