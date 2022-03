Inspanningen ZF Wind Power beloond met Factory of the Future Award

ZF Wind Power is een onderdeel van de ZF groep. De oorsprong van het bedrijf gaat terug naar Hansen Transmissions in Edegem. Het hoofdkantoor en de fabriek bevinden zich in het Limburgse Lommel, waar ca. 950 medewerkers tewerkgesteld zijn. De fabrikant maakt zo’n 1.000 tandwielkasten per jaar voor 3 MW tot 6 MW-windturbines.

ZF Wind Power is een van de award-winnaars in Vlaanderen, en alvast geen onbekende voor Sirris. ZF Wind Power stond mee aan de wieg van het OWI-Lab en is lid van de industriële adviesraad van het lab. Het OWI-Lab werkt dan ook al een tiental jaar voor testcampagnes nauw samen met deze wereldleider in de ontwikkeling en productie van hoogtechnologische tandwielkasten voor windturbines. Zo werden recent nog componenten voor 6 MW-windturbines aan koude-starttesten onderworpen in de grote klimaatkamer op de Sirris-site in de Haven van Antwerpen.

Toekomstgerichte procesherziening

De nood aan oplossingen voor de energietransitie blijft aanzienlijk. Om grotere en performantere windturbines mogelijk te maken, herzag ZF Wind Power de voorbije jaren een groot deel van zijn processen. Voorheen fabriceerde en monteerde de onderneming vooral tandwielkasten, die ter plaatse end-of-line volledig werden getest, alvorens naar de klant verzonden te worden. Door innovatieve samenwerking met de klant slaagde ZF erin een geïntegreerd product te maken, waarbij de tandwielkast tegen hoofdas en generator gemonteerd is. Hierdoor is de fabrikant in staat een volledig product te assembleren, dat dan in zijn geheel kan worden getest, om kwalitatief in orde te zijn voor inzet. Dit geeft uiteraard voordelen, zowel in tijd als transport, en door minder transport kan het bedrijf zijn CO2-uitstoot reduceren.

Deze CO2-reductie kadert in een bredere visie. Als leverancier van tandwielkasten voor windturbines zit verduurzaming in het DNA van het bedrijf. Zijn duurzaamheidsbeleid is gestoeld op drie pijlers: het product, waaraan de ingenieurs dagelijks werken om het energie-efficiënter te maken, de samenwerking met de klanten om de C02-uitstoot wereldwijd te drukken, onder meer door rechtstreeks aan de windturbineparken te leveren, en de fabriek in Lommel, waar verschillende projecten rond energie-efficiëntie lopen.

Mensen centraal

Alle transformaties van deze Factory of the Future gebeurden met ruime aandacht voor de medewerkers. Ook hun rol werd grondig herbekeken en er werden meer kansen gecreëerd om te blijven groeien. De organisatie die mensen centraal stelt, is de afgelopen jaren zeer sterk naar de voorgrond gekomen bij ZF Wind Power. Zo werd er intensief werk gemaakt van een functiegebouw voor bedienden. Dit biedt hen de mogelijkheid om door te groeien naar een expert-, projectmatige of een leiderschapsrol indien ze dat wensen. Daarnaast werd een samenwerkingsproject opgezet met opleidingsexperts, specifiek voor operatoren, om hen de kans te bieden door te groeien naar de rol van onderhoudstechnicus. Zo kan de onderneming veel meer haar interne kennis borgen naar de toekomst toe.

Belang van Factories of the Future in België

Het verhaal van ZF past naadloos is het grotere geheel van Factories of the Future in België, gecreëerd door Sirris en Agoria in 2015. Eén van de sleuteldoelstellingen van Sirris en Agoria is immers om de technologische industrie maximaal te laten bijdragen aan een welvarende en duurzame samenleving. Om dit te kunnen verwezenlijken, ondersteunen Sirris en Agoria samen met verschillende partners, waaronder essenscia, de Belgische federatie van de chemische industrie en van life sciences, de maakbedrijven, onder andere via het project ‘Factories of the Future’. Met resultaat, zo blijkt uit een bevraging: de ondertussen 48 titelhouders boekten tussen 2015 en 2020 meer groei in productiviteit, omzet en jobs dan de rest van de maakindustrie.

Op 17 februari 2022 kregen zes bedrijven de award voor het eerst. In Vlaanderen gaat het om constructiewerkhuizen Stas in het West-Vlaamse Waregem, de Vlaams-Brabantse productiesite van medische producten van Terumo Europe in Leuven, de Limburgse bordenbouwer P&V Panels in Heusden-Zolder en ZF Wind Power in Lommel. Wijnkurkenbedrijf Vinventions uit het Luikse Thimister-Clermont en farmabedrijf Takeda Belgium uit het Henegouwse Lessen zijn de Waalse bedrijven. De winnaars ontvingen hun award uit handen van de Vlaamse en Waalse viceminister-presidenten Hilde Crevits en Willy Borsus.

Acht andere maakbedrijven konden hun eerder behaalde titel verlengen. Het gaat om Lavetan en E.D.& A. in Turnhout, BMT Aerospace en TE Connectivity in Oostkamp, Duracell in Aarschot, Van Hoecke in Sint-Niklaas, Stas in Doornik en AISIN Europe (voordien AW Europe) in Saint-Ghislain. In totaal bestaat de groep Factories of the Future vandaag uit 48 bedrijven.

Factory of the Future Roadshow 2022

Wat kunt u leren van een Factory of the Future als ZF Wind Power? Tijdens een virtueel bezoek aan de fabrikant van hoogtechnologische tandwielkasten krijgt u inspiratie voor uw eigen innovaties! Dit via open en eerlijke communicatie met het gastbedrijf en met een belangrijke partner waarmee het zijn transformaties realiseert. Grijp uw kans en schrijf u in voor het virtuele bezoek aan ZF Wind Power op 21 april, van 13:00 tot 16:00. U ontvangt een Teams-link enkele dagen voor het evenement.