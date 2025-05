Snel innoveren bij een start-up vraagt wat anders dan marktgerichte r&d bij een grotere organisatie zoals Canon Production Printing. De uitdaging is om alle klantenwensen goed te vertalen naar systeemspecificaties en die voor alle ontwikkelaars duidelijk te maken, aldus hoofd r&d Martijn van Hoorn. Canon doet dat aan de hand van onder meer product stories en serious gaming. ‘We trekken steeds meer klanten onze r&d in, om al in een vroege fase te achterhalen waar we onze prioriteiten moeten leggen.’

‘Voor iedereen moet helder zijn welk product we ontwikkelen en voor wie’

-‘We zoeken naar een unieke propositie en een zo competitief mogelijk aanbod.’

– ‘In de meeste markten waarin we actief zijn, bestaan al andere oplossingen.’

– ‘In Japan is het meer hiërarchisch georganiseerd.’

– ‘We kijken voortdurend hoe we op kennisniveau van elkaar kunnen leren.’

Canon Production Printing heeft bijna drieduizend medewerkers in dienst. Een groot deel van hen zijn r&d’ers. Verdeeld over de locaties in Venlo, München en het Roemeense Timisoara werken zo’n duizend onderzoekers, engineers en domeinspecialisten aan nieuwe en verbeterde printers en printtechnologieën. De innovaties lopen over twee sporen: productontwikkeling en technologieontwikkeling. De eerste draait om de (door)ontwikkeling van nieuwe en bestaande systemen, de tweede om meer fundamenteel onderzoek naar vernieuwende basistechnologieën en verkenningen van aanpalende marktgebieden.

‘In beide gevallen is de architectuur van een systeem de basis’, vertelt Martijn van Hoorn, senior vice president R&D bij Canon Production Printing, die al 22 jaar aan het bedrijf is verbonden. ‘In die fase wordt er heel multidisciplinair gewerkt. Chemici, fysici, werktuigbouwers, elektrotechnici, software-engineers, ze dragen allemaal hun steentje bij in de ontwikkeling van een printsysteem.’ Als de basis staat, gaat de ontwikkeling de implementatiefase in en wordt er monodisciplinair geëngineerd. ‘Dan wordt ook onze fabriek voorbereid voor de productie en raken onze servicetechnici betrokken zodat ze de machines straks in het veld kunnen onderhouden.’

Verhalen vertellen

Een cruciale rol in het ontwikkelproces, zeker in de vroege fase, is weggelegd voor wat ze bij Canon de ‘print system architect’ noemen. ‘Die persoon is verantwoordelijk voor de basisarchitectuur maar vooral ook voor de vertaling van klantwensen naar systeemspecificaties’, legt Van Hoorn uit. ‘Hij bezoekt veel bestaande en nieuwe klanten om te horen waar ze tegenaan lopen, en hoe onze printsystemen daarvoor een oplossing zouden kunnen zijn.’

Als die externe referentie duidelijk is, maakt een industrieel designer de vertaling naar de interne organisatie. ‘Dat moet natuurlijk op een gestructureerde manier, zodat voor iedereen helder is welk product we ontwikkelen en voor wie’, aldus Van Hoorn en hij pakt er een A5-formaat boekje bij. ‘Kijk, dit is zo’n product story voor een machine die we nu in ontwikkeling hebben. Daarin staan bijvoorbeeld de klantomgevingen omschreven en de typische printapplicaties die gebruikers draaien. Allemaal om de klant- en marktkennis expliciet van buiten naar binnen te trekken.’

Prototypes showen

Canon ontwikkelt dus printsystemen, met name op basis van inkjettechnologie. En dat zijn in dit geval allerminst de bekende desktopprintertjes. Jarenlang draaide het bedrijf goede business met zijn grootformaatprinters waarmee bijvoorbeeld grote bouwtekeningen kunnen worden afgedrukt. ‘Die markt heeft de afgelopen vijftien jaar echter een flinke digitaliseringsslag doorgemaakt. Daarom ontwikkelen we steeds meer oplossingen voor de grafische markt’, vertelt Van Hoorn. Toepassingen lopen uiteen van glanzende fotoboeken en rollen behang tot weerbestendige raamstickers. Onlangs kondigde Canon nog aan in de markt voor het printen van kartonnen verpakkingen te stappen.

‘Het is steeds een afweging tussen hoe ver we zijn met onze technologieën en wat de concurrentie al op de markt heeft gebracht. We zoeken naar een unieke propositie en een zo competitief mogelijk aanbod’, verduidelijkt Van Hoorn. Zoals gezegd zijn gedegen marktonderzoek en klantenbezoeken daarbij cruciaal. ‘De laatste jaren trekken we ook steeds meer klanten onze r&d in om al in een vroege fase aan de hand van prototypes te laten zien waar we mee bezig zijn. We hadden bijvoorbeeld op de ontwikkelafdeling een manier bedacht om in één print zowel mat als glans te printen, zonder dat het nodig was om inktsets te veranderen. We deden dat met allerlei trucjes, bijna houtje-touwtje, maar klanten die kwamen kijken, reageerden enthousiast. Dus hebben we die oplossing geproductized.’

Spelletjes spelen

Hoe bepalen de ontwikkelaars bij Canon welke features voor klanten het belangrijkst zijn? ‘Daarvoor hebben we een spel bedacht’, antwoordt Van Hoorn. ‘Klanten krijgen een aantal fiches die ze kunnen verdelen over de opties en specificaties. Daarmee kunnen ze laten zien hoeveel geld ze aan al die dingen zouden uitgeven; dat zegt iets over de waarde van zo’n feature. We krijgen daar heel leuke reacties op en het leidt bovendien tot interessante discussies over wat belangrijk is voor klanten en welke prioriteiten wij daarom in de ontwikkeling moeten geven.’

‘We willen de levensduur van onze systemen nog verder verlengen’

Canon werkt niet met minimal viable products om snel een markt te kunnen claimen en klanten aan zich te binden. Het bedrijf opereert namelijk in een volwassen markt waar de lijst met standaardwensen en – ­ eisen sowieso al vrij lang is. ‘Natuurlijk kijken we welke opties we eventueel op de roadmap kunnen zetten voor een volgende release, omdat ze net even wat minder urgent zijn. Maar in de meeste markten waarin we actief zijn, bestaan er al andere oplossingen. We moeten de prototypefase echt wel voorbij zijn voordat we dan iets in de melk te brokkelen hebben.’

Samen modelleren

Canon Production Printing – het vroeger Océ – opereert alweer vijftien jaar onder de vleugels van de Japanse technologiegigant. Sinds 2020 is ook de branding volledig overgegaan. ‘Redelijk snel na de acquisitie zijn we de samenwerking gaan opzoeken’, vertelt Van Hoorn. Dat heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat het digitale front-end – de hardware en software die nodig is om een printer aan te sturen en aan de buitenwereld te verbinden – nu bedrijfsbreed wordt toegepast. ‘Ook op de beoordeling van de printkwaliteit hebben we een objectieve methode gedefinieerd die we voor alle printers toepassen.’

Samenwerken met een Japanse collega-organisatie kan soms uitdagend zijn. Van Hoorn: ‘Er is natuurlijk een cultuurverschil. In Japan is het meer hiërarchisch georganiseerd waardoor zaken eerst op managementniveau moeten worden afgesproken voordat ze de executie in kunnen. Dat is anders dan de platte Nederlandse manier van werken. Dus dat hebben we wel moeten organiseren. Terugkijkend denk ik dat het allemaal vrij succesvol is verlopen.’

Van Hoorn noemt nog meer vlakken waarop Europese en Japanse engineers met elkaar samenwerken. ‘Canon heeft wereldwijd natuurlijk een gigantische organisatie, inclusief r&d en productie. We kijken voortdurend naar elkaars werkwijze en hoe we ook op kennisniveau van elkaar kunnen leren. Dat doen we bijvoorbeeld in modellering, in hoe je kennis kunt omzetten in modellen en hoe je die modellen vervolgens samen naar een hoger niveau kunt tillen.’

Jong en groen

Gevraagd naar de grootste uitdaging in het r&d-proces, noemt Van Hoorn het aantrekken en ontwikkelen van jong talent. ‘Dat is misschien een banaal antwoord, maar het is heel belangrijk dat je je organisatie fris houdt. Daarom zijn we continu bezig om ons goed in de arbeidsmarkt te positioneren. Door duidelijk te maken dat je hier niet alleen aan mooie producten kunt werken, maar dat je ook jezelf kunt ontwikkelen. In elk project is dat laatste een heel belangrijk nevendoel.’ Çanon doet dat door verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie weg te leggen. ‘Zo creëren we eigenaarschap en geven we jonge mensen al vroeg in hun carrière de ruimte om te groeien en zelfs hele teams aan te sturen.’

Een van de onderwerpen waarvoor zeker ook de jonge collega’s van Van Hoorn warmlopen, is duurzaamheid. ‘Samen met universiteiten en industriepartners kijken we hoe we meer sustainable materialen kunnen toepassen in onze inkten. De hoeveelheid inkt op een print is relatief klein, maar toch heb je biologisch afbreekbare inkten nodig om zo’n print volledig recyclebaar te maken zonder dat je eerst de inkt van het papier hoeft te scheiden.’ Canon verwacht daar de komende jaren de eerste stappen in te kunnen zetten.

Ook het energieverbruik en de circulariteit van de printers staan hoog op de agenda. ‘We bouwen sowieso al robuuste, betrouwbare systemen die lang mee kunnen’, zegt Van Hoorn. ‘Maar we willen de levensduur nog verder verlengen. Dat kan via allerlei upgradescenario’s.’ Verder krijgt het grootste deel van de printers lokaal al een tweede leven, bij dezelfde of juist een andere klant. ‘En via ons Circular Economy Manufacturing-programma halen we bepaalde modules en units terug om ze te kunnen hergebruiken. Die tak willen we graag laten groeien. We geloven erin dat we de duurzaamheidsuitdagingen met innovatie kunnen adresseren.’