Innovation Industries gaat met een derde fonds van start dat kapitaal verstrekt aan deeptechbedrijven. In de eerste financieringsronde is €200 miljoen opgehaald bij de pensioenfondsen PME en PMT, Rabo Investments, Oost NL, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), onderzoeksorganisatie TNO en tal van private investeerders. De verwachting is dat het fonds in totaal €300 tot 400 miljoen ophaalt.

PME en PMT investeren beiden € 75 miljoen in het derde fonds van Innovation Industries. Dit komt bovenop eerdere investeringen waar beide fondsen aan hebben bijgedragen.

Het nieuwe fonds gaat op zoek naar ongeveer 15 deeptech bedrijven die moeten uitgroeien tot internationale winnaars in hun sectoren. Zogeheten deeptech startups richten zich op het toepassen van geavanceerde technologieën om complexe, maatschappelijke knelpunten op te lossen op het gebied van gezondheidszorg, landbouw, energie en productie.

Naast een marktconform rendement, willen de investeerders achter het fonds ook bijdragen aan het creëren van toekomstbestendige banen in onder meer de technieksector en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Eerder haalde Innovation Industries met twee vergelijkbare fondsen al €275 miljoen op. De fondsen van de investeringsmaatschappij – die mede zijn vormgegeven door MN Vermogensbeheer, de uitvoerder van PME en PMT – hebben sinds 2017 een bedrijvenportefeuille opgebouwd van vijfentwintig voornamelijk Nederlandse, deeptech bedrijven. Voorbeelden van bedrijven waarin eerder is geïnvesteerd, zijn SMART Photonics, Effect Photonics, Nearfield Instruments, Onera, Axelera AI en Solynta.

Harm de Vries, partner bij Innovation Industries: ‘We zijn blij dat we met een nieuwe ronde kunnen investeren in veelbelovende Nederlandse startups die hopelijk het verschil gaan maken in de wereld. Dit is niet alleen belangrijk voor de toekomst van de Nederlandse economie maar is ook broodnodig in een tijd waarin we te maken hebben met grote uitdagingen, zoals klimaatverandering, vergrijzing en een groeiende wereldbevolking.’

Marcel Andringa, uitvoerend bestuurder PME: ‘Innovatieve startups en scale-ups zijn van wezenlijk belang voor het concurrentievermogen van Nederland, de energietransitie en een circulaire net-zero economie. Om nieuwe technologieën tot wasdom te laten komen is beschikbaarheid en toegang tot durfkapitaal in alle levensfasen van startup tot scale-up enorm belangrijk Daarnaast sluiten deze bedrijven helemaal aan bij onze sector.’

Hartwig Liersch, Chief Investment Officer PMT: ‘PMT wil bijdragen aan duurzame werkgelegenheid en welvaart door het aanjagen van innovatie. Met deze impactinvestering realiseren we nieuwe innovatieve bedrijven die bijdragen aan duurzame werkgelegenheid en welvaart. Goed voor onze sector en voor onze deelnemers.’

‍Innovation Industries investeert in startups en scale-ups die een positieve impact hebben op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Het fonds investeert doorgaans €10 tot 30 miljoen in een onderneming verdeeld over meerdere financieringsronden. Innovation Industries beheert ongeveer €475 miljoen in drie fondsen en werkt nauw samen met alle Nederlandse technische universiteiten en onderzoeksinstituut TNO. Daarnaast is er een nauwe samenwerking met de Nederlandse pensioenfondsen uit de Metaal: PMT en PME. Innovation Industries heeft een team van 19 professionals die werken vanuit twee kantoren, in Amsterdam en Eindhoven. Voor meer informatie zie: www.innovationindustries.com

Het Pensioenfonds van de Metalektro (PME) beheert de pensioenrechten van circa 620.000 deelnemers. De sector omvat 1.370 grote en middelgrote ondernemingen, van scheepswerven tot producenten van halfgeleiders. Het vermogen bedraagt ruim € 47 miljard. PME is in omvang het vijfde fonds in Nederland.

Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin bijna 420.000 werknemers op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een pensioen bij het fonds opbouwen, maar dat voorheen wel deden (rond 700.000) en de personen die al een uitkering ontvangen (220.000) en het totaal aantal deelnemers is meer dan 1,3 miljoen. Het vermogen bedraagt ruim € 75 miljard. PMT is in omvang het derde fonds in Nederland.