Technologieleverancier Demcon is dit jaar gestart met een nieuw innovatieprogramma 2022-2025. Een programma om te werken aan innovaties in gezondheidszorg, industrie en energie die bijdragen aan een leefbare toekomst. De innovaties binnen het programma staan nog in de kinderschoenen. Demcon ontvangt een lening van Oost NL om het innovatietraject te versnellen.

In het Innovatieprogramma 2022-2025 van Demcon staan innovaties centraal op het gebied van Life Sciences & Health, High-Tech Systems & Materials en Energy. “Zo richten wij ons bijvoorbeeld op de ontwikkeling van een patiëntvriendelijk systeem dat de ademhalingsspierkracht van een patiënt meet. Met deze informatie kan de beademing geoptimaliseerd worden. Ook gaan we electrolyzers ontwikkelen voor de productie van groene waterstof, waarmee we bijdragen aan de energietransitie,” aldus Dennis Schipper, CEO van Demcon. In totaal werkt Demcon binnen het programma aan acht innovaties, die bij gaan dragen aan toegankelijke gezondheidszorg, slimme energie en een sterke industrie.

Investering in baanbrekende innovaties

Het innovatieprogramma van Demcon is ook een financiële uitdaging: “In dit prille stadium leveren onze inspanningen vooral nieuwe kennis en technologieën op. Nog geen kant-en-klare producten. Dat vinden banken vaak nog te risicovol. In die fase is Oost NL voor ons van meerwaarde. We investeren zelf in ons innovatieprogramma, maar met de bijdrage van Oost NL kunnen we deze innovaties sneller op de markt brengen. Deze investering is het financiële fundament onder de intensieve samenwerking tussen Demcon en Oost NL,” zegt Schipper.

Chimwemwe de Gaay Fortman, directeur Capital bij Oost NL: “Met het innovatieprogramma bevindt Demcon zich in de ‘sweetspot’ van waar wij bij Oost NL voor staan: baanbrekende innovaties die van grote maatschappelijke waarde zijn. Als partner, verbinder en versterker pakken we ons rol om duurzame verandering in te zetten. Deze financiering past dan ook goed bij onze gemeenschappelijke visie.”

Samenwerking Oost NL en Demcon

Het is de tweede keer dat Oost NL investeert in het innovatieprogramma van het Enschedese concern. “In ons Innovatieprogramma 2019-2022 hebben we nieuwe kennis en markten kunnen ontwikkelen en innovatieve producten kunnen lanceren,” zegt Schipper. Met het innovatieprogramma boekte Demcon concrete resultaten. Zo heeft Dutch United Instruments (DUI) een mooie ontwikkeling kunnen doormaken dankzij het programma. DUI ontwikkelt en produceert geavanceerde systemen om hoogwaardige optische spiegels en lenzen met nanotechnogie nauwkeurig te meten. Inmiddels hebben we met DUI verschillende systemen op de markt kunnen brengen die dat kunnen,” vertelt Schipper. De specialistische lenzen en spiegels zijn nodig voor onder meer microscopie, ruimtevaart en astronomie, maar ook voor nieuwe generaties smartphones en tablets.

De samenwerking tussen Oost NL en Demcon gaat verder dan het innovatieprogramma. Ook binnen Europese Innovatieprogramma’s investeren ze gezamenlijk in veelbelovende startups. “Demcon is een belangrijke speler binnen het Oost-Nederlandse ecosysteem, waar het als incubator optreedt en onderdak biedt aan diverse innovatieve startups. Deze startups profiteren van de directe aanwezigheid van Demcon en de unieke kennis en ervaring die binnen de onderneming aanwezig is. Het bedrijf trekt daarmee ook talent naar de regio,” zegt De Gaay Fortman.

Demcon startte in 1993 als spin-off van de Universiteit Twente en is inmiddels uitgegroeid van een mechatronisch ingenieursbureau tot een groep van bedrijven die een breed scala aan technologieën bestrijkt. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en levert hoogwaardige technologie en innovatieve producten voor klanten over de hele wereld. De onderneming werkt aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de High-Tech Systems & Materials, Life Sciences & Health, Smart Industry, Water & Maritime, Energy, Agri & Food, Aerospace en Defense & Security. Vijfentwintig operationele bedrijven met elk hun unieke expertises vormen samen de Demcon Group. Binnen de Demcon Group zijn nu 1000 medewerkers werkzaam.