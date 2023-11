3EALITY: zo gaat de nieuwste innovatiehub voor spatial computing en Metaverse-applicaties op de High Tech Campus Eindhoven (HTCE) heten. De hub opent februari volgend jaar zijn deuren. Dat is onlangs bekendgemaakt tijdens de Immersive Tech Day, waarop industriereuzen als Epic Games, NVIDIA en Philips hun innovaties toonden. De lancering van de nieuwe hub volgt op het bezoek een week eerder van Apple-ceo Tim Cook aan NXP Semiconductors en de HTCE. Cook is al lange tijd groot fan van augmented reality: Apple heeft een flinke stap gezet richting spatial computing door eerder dit jaar de Vision Pro aan te kondigen. Met de lancering van de nieuwe hub omarmt ook de HTCE deze opkomende technologie actief.

Spatial computing omvat mens-computer-interacties en diverse technologieën (zoals bijvoorbeeld augmented reality, virtual reality, mixed reality en IoT). De computer begrijpt als het ware de fysieke wereld en maakt digitale manipulatie van die fysieke ruimte mogelijk.

De 3EALITY-hub moet een belangrijke spil worden in het ecosysteem van partijen die werken aan spatial computing, Metaverse-applicaties en concrete oplossingen voor bedrijven. De innovatiehub gaat in de nabije toekomst evenementen organiseren en onderwijsprogramma’s initiëren samen met het hoger onderwijs. De naam 3EALITY verbindt de 3 van de driedimensionale evolutie van het internet, met de realiteit van alledag. Middenin alle digitale transformaties moeten toepassingen wel geworteld blijven in de realiteit: technologie moet waarde toevoegen. 3EALITY verbindt het digitale met het fysieke.

3EALITY is de vijfde innovatiehub van de HTCE. De campus richtte eerder al de 5G Hub en het AI Innovation Center op en die zijn een succes. Met de nieuwe hub voegt de Eindhovense campus immersive technologie toe aan het portfolio. ‘We willen in 2030 wereldwijd tot de toonaangevende techhubs behoren’, aldus HTCE-ceo Otto van den Boogaard. ‘We jagen proactief innovatie aan door fysieke hubs te starten die voortbouwen op technologische trends. Deze hub voegt een softwarelaag toe aan de sterke hardwarelaag van de campus, een cruciale stap in het realiseren van onze ambities.’ De r&d-campus kijkt graag jaren vooruit en speelt in op verwachte trends. Philipp Werle, business developer emerging tech op de campus: ‘Technologieën als spatial computing zullen waarschijnlijk een grote impact hebben op alle domeinen in de samenleving en we zien mogelijkheden voor allerlei businesscases.’

De nieuwe 3EALITY-hub komt op de begane grond en onderverdieping van HTC 37, het voormalige gebouw van Philips Research. Er komt een grote gemeenschapsruimte, met daaromheen technische faciliteiten en ruimte voor kantoren en co-working voor (startende) bedrijven. Het gebouw wordt zo ingericht dat het onderlinge samenwerking bevordert en aanzet tot creativiteit. Werle: ‘Op het moment stellen we overeenkomsten op met bedrijven die de benodigde infrastructuur en knowhow kunnen leveren.’ De komende maanden vindt de verbouwing plaats. De eerste huurders nemen begin volgend jaar hun intrek in het pand en dan is ook de officiële opening. ‘Het zorgt voor een compleet nieuwe categorie jonge techbedrijven op de campus.’