Een 3D metaalprint opstelling die nog nergens anders in Europa staat, imposante robotarmen en een supercomputer die binnen een milliseconde enorm veel data kan verwerken en besluiten kan nemen. Sinds dit jaar is het voor elk bedrijf in de brede omtrek van Zwolle beschikbaar in het nieuwe Factory NEXT van Perron038. Met behulp van een Europese subsidie is een hypermoderne faciliteit ingericht waarin bedrijven en onderzoekers nieuwe technologie kunnen leren en testen en (digitale) prototypes kunnen ontwikkelen. Op 18 april wordt Factory NEXT feestelijk geopend.

Kijkje in de toekomst

Technologie die de toekomst van fabrieken en het werken in technische omgevingen écht gaat veranderen: hoe ziet dat eruit? Dat wordt zichtbaar in de oude fabriekshal waar innovatiecentrum Perron038 sinds 2019 huist. In vijf verschillende labs wordt gedemonstreerd welke machines en technieken ingezet kunnen worden om fabrieken slimmer en schoner te maken. Dat gaat van een coldspray printer, een printkop op een robotarm die met supersonische snelheid deeltjes metaal wegschiet waardoor een metalen object ontstaat, tot hyperspectrale camera’s met verschillende lenzen die het hele lichtspectrum als onderzoeksgebied hebben en zien wat onze ogen niet zien.

Slimmere fabrieken en medewerkers opleiden

Maar wat moeten bedrijven in onze regio met al die technologische snufjes? ‘Dat is precies de vraag die we samen met deze bedrijven willen beantwoorden’. Wij willen bedrijven helpen met het vinden van antwoorden op praktische- én theoretische vraagstukken, vertelt Sjoerd Keijser, managing director van Perron038. ‘Je merkt bij veel technische bedrijven dat ze tegen dezelfde uitdagingen aanlopen. Er is een tekort aan voldoende geschoold technisch personeel, grondstoffen worden duurder en moeilijker verkrijgbaar en duurzaamheid speelt een grote rol. Het slimmer, schoner en efficiënter inrichten van fabrieken is essentieel om deze uitdagingen aan te gaan. Technologie speelt daarbij een grote rol, denk bijvoorbeeld aan robotisering waardoor hetzelfde aantal mensen veel meer werk kan uitvoeren’.

Het doel van Factory NEXT is dan ook om technologie laagdrempelig beschikbaar te stellen voor bedrijven. Daarnaast worden er trainingen en workshops ontwikkeld om medewerkers van bedrijven wegwijs te maken met nieuwe technieken. Ook maken onderzoekers van hogeschool Windesheim en studenten voor projecten gebruik van de testfaciliteit.

In een oude industriële hal in het stationsgebied van Zwolle is Perron038 gevestigd. Dit innovatiecentrum is de plek waar bedrijven uit de maakindustrie en onderwijsinstellingen samen werken in R&D projecten en bij het opleiden van studenten. Het initiatief is vijf jaar geleden gestart door Tembo Group uit Kampen, AWL-Techniek uit Harderwijk en regionale participatiemaatschappij Wadinko. Inmiddels zijn 21 bedrijven en onderwijsinstellingen partner in het initiatief.