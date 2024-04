Hoofd Innovatie Jan Zekveld van Schiphol Group vertelde tijdens Create the Future hoe hij met kofferhandlingrobots een fundamenteel defect in het systeem van Schiphol wist te herstellen. Innovatie is volgens Zekveld de problemen van vandaag oplossen, om morgen beter te maken en de toekomst vorm te geven. Op een duurzame manier, want de luchtvaartindustrie moet nu eenmaal veranderen en zo ook Schiphol. Zekveld: ‘Het gaat om duurzaamheid en minder uitstoot van broeikasgassen. Maar ook om onze lokale impact, bijvoorbeeld op de werkomstandigheden van de mensen die voor ons werken, specifiek in de bagageafhandeling. De legitimiteit van ons bedrijf is in gevaar als we niet veranderen en innovatie gebruiken als driver om dat te bereiken.’

De aanleiding was dat de Arbeidsinspectie concludeerde dat de arbeidsomstandigheden van mensen in het hart van Schiphols operatie – de bagageafhandeling – ondermaats waren. Zekveld en zijn team gingen op zoek naar een manier om dit fundamentele defect in het systeem op te lossen. De vraag was: ‘Hoe kunnen we de fysieke belasting van de mensen in onze bagageafhandeling verminderen?’ Samen met partners zoals de TU Delft onderzocht Schiphol waarom mensen dit werk doen en wat het betekent als het systeem wordt veranderd. Er werd gekeken naar hoe deze banen gedefinieerd worden, naar de betaling, het recruitmentproces en hoe de mensen die dit werk doen naar zichzelf kijken. En hoe het anders kan.

Er volgde een pilot gericht op het wegnemen van de fysiek zware belasting door tilhulpmiddelen, kofferhandlingrobots en automatisering van de bagagestromen in te zetten. ‘Uit de tests bleek dat het nieuwe systeem verrassend goed werkte’, vertelde Zekveld. ‘Vervolgens hebben we het opgeschaald en in gebruik genomen. De waarde die we daarmee hebben gecreëerd, is in de eerste plaats een directe verbetering van de werkomstandigheden en een verlaging van de fysieke belasting van onze medewerkers. Dus het probleem van vandaag is opgelost. Ten tweede lopen we als Schiphol voorop in de verandering van de manier waarop bagage op luchthavens wordt afgehandeld. Daarmee hebben we de toekomst vormgegeven. De manier waarop we het hebben gedaan, herhalen we op allerlei terreinen en verschillende domeinen binnen de Schiphol Group.’